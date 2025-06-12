Eski sevgililerine ateş püskürdü: Köpeklerini onlardan daha çok sevdim... Çok zalim adamlardı, bir gün bile elimi tutmadılar

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Birçok insanın artık durulup oturduğu 40'lı yaşlarında hala yolunu bulabilmiş değil. Sahip olduğu onca şöhrete ve servete rağmen üstelik

Spears, şimdi de eski aşklarına yönelttiği sözler nedeniyle gündemde. Her ne kadar isim vermese de en az iki sevgilisine "Köpeklerini bile onlardan daha çok sevdim" diye seslendi.

'BENİ TANIMAYA BİLE ÇALIŞMADILAR'

Britney Spears, bu öfkeli duygularını sosyal medya sayfasından ilan etti. "İki tam anlamıyla işe yaramaz adamla flört ettim" diye yazdı Spears.

Ardından da ekledi: "Fark ettim ki onların evcil köpeklerini onları sevdiğimden daha fazla sevdim. Bunun nedeninin de ben ne zaman yanlarına gitsem köpeklerinin bana boyun eğmesi olduğunu düşünüyorum."



Spears, paylaşımında söz konusu iki eski sevgilisinin zalim insanlar olduğunu da yazdı. "Beni tanımadılar bile... Altı yıl boyunca arabada bir kere bile elimi tutmadılar" satırlarını da ekledi.

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Ünlü şarkıcı, daha sonra bu paylaşımını sildi.

BİRİ GEÇEN YIL BOŞANDIĞI İKİNCİ KOCASI

Ünlü şarkıcı her ne kadar isimlerini açıkça söylemese de söz konusu kişilerden birinin ikinci eski kocası Sam Asghari olduğu düşünülüyor.

Çünkü Asghari, kısa süre önce verdiği bir röportajda Britney ile evliliğinin, kariyerini olumsuz etkilediğini söylemişti.

Asghari "Burada oturup yalan söyleyemem.. Bu benim için iyi değildi... Böylesine göz önünde bir ilişki yaşadığınızda bu size bir platform sağlıyor. Bu ilişki de bana bunu sağladı" dedi.

'ONUNLA EVLİLİĞİM KARİYERİMİ KÖTÜ ETKİLEDİ'

Ona göre işin olumsuz yanı ise Britney Spears gibi ünlü biriyle birlikte olduğundan kendini kanıtlamak için daha fazla çabalamak zorunda kalmasıydı.

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Britney Spears ile Sam Asghari, ünlü şarkıcının 2016 tarihli Slumber Party adlı müzik klibinde tanıştı. 2022 yılında evlendiler ama bir yıl sonra yollarını ayırdılar. Boşanmaları ise geçen yıl resmen tamamlandı.

Spears, ilk kocası Kevin Federline'ın yanı sıra Justin Timberlake, Paul Soliz, David Lucado, Jason Trawick ile romantik ilişkiler yaşadı.

Spears ilk evliliğini Kevin Federline ile yapmıştı.