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Haber Giriş: 04.02.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Eski sevgiliden dost olur mu?

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Eski sevgiliden dost olur mu?

Neler Oluyor Hayatta? programında bugün Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın ayrılık sonrası görüşmeye devam etmeleri gündeme geldi.

Eski sevgililerin hala iletişim halinde olduğu ve aşk yaşamaya başladıkları yıl barınaktan sahiplendikleri 2 köpek için haftada iki kez bir araya geldikleri ortaya çıktı. Program yorumcuları Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural, bu görüşmeyi bakın nasıl yorumladı?

 

 

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