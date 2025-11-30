Eski sevgili dehşeti… Ünlü fenomenin cesedi ormanda bulundu!

Haberin Devamı

Avusturyalı internet fenomeni Stefanie Pieper 31 yaşında hayatını kaybetti. Genç kadının cesedi boğulmuş ve ormana atılmış halde bulundu.

Polis Stefanie Pieper’ın cansız bedenini Slovenya'nın ücra bir ormanında buldu.

KATİL ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Yetkililer, bu korkunç keşfin, eski erkek arkadaşının cinayeti itiraf edip soruşturmacıları gizli yere yönlendirmesinin ardından gerçekleştiğini söylüyor.

Avusturya'nın en büyük gazetesi Kronen Zeitung'a göre, dedektifler, eski sevgilisinin Pieper'ı boğduğunu itiraf etmesi ve ardından polisleri kalıntılarını bıraktığı yere yönlendirmesinin ardından Pieper'ın cesedini buldu.

Haberin Devamı

Stefanie Pieper’ın cenazesi Slovenya'dan memleketi Avusturya'ya geri gönderildi ve soruşturma genişlerken hem erkek kardeşi hem de üvey babası gözaltına alındı.

ARKADAŞLARI ONA ULAŞAMAYINCA POLİSE HABER VERMİŞTİ

Pieper en son geçen hafta bugün bir tatil buluşmasında görüldü ve ertesi gün bir modellik çekimine gelmeyince arkadaşları alarma geçti.

Polisler, pazartesi günü şüpheli katili yakalayarak onu ateşe verilmiş bir aracın yakınında buldu. Pieper'in kaybolmasından önceki günlerdeki hareketleri, araştırmacıların eski sevgilisinin Avusturya-Slovenya sınırını defalarca geçtiğini gösteren kayıtlar bulmasının ardından daha da büyük bir inceleme altına alındı.

EN SON EVİNİN ÖNÜNDE TAKSİDEN İNERKEN GÖRÜLDÜ

Ünlü fenomen en son geçen pazar sabahı erken saatlerde, Avusturya'nın ikinci büyük şehri Graz'daki evinin önünde bir arkadaşıyla taksiden inerken görülmüştü.

Ertesi gün planlanan fotoğraf çekimine gelmemesi, onu bekleyenleri hemen endişelendirdi.

Haberin Devamı

Avusturya gazetesi Kurier'e göre, polis dairesini kontrol ettiğinde, köpeğinin içeride yalnız olduğunu ve telefonunun kapalı olduğunu tespit etti.

Yetkililer, eski erkek arkadaşının bir kumarhane otoparkında arabasını ateşe verdiğini söylemesinin ardından pazartesi günü Slovenya'da gözaltına alındığını söyledi.

Yetkililer, "Yanan aracın hemen yakınında bulundu ve Slovenya polisi tarafından tutuklandı. Avusturya'ya iadesi talep edildi" dedi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI EVİNDEYDİ

Stefanie Pieper’la çekim yapacak fotoğrafçı, ona ulaşamayınca endişelendi ve Graz'daki evine gitti. Orada, beklenmedik bir şekilde, yarı zamanlı güvenlik görevlisi ve başarısız bir poker oyuncusu olduğu söylenen, ara sıra görüştüğü 31 yaşındaki Peter M. ile karşılaştı.

Haberin Devamı

Peter onu içeri aldı, ancak adam hemen polise haber verecek kadar tedirgindi.

Polisler hızla olay yerine geldi ve Pieper'ın telefonunu yakındaki çalılıklara atılmış halde buldular.

Bölgeyi araştırırken, komşuları kaybolduğu sabah dairesinden gelen 'yüksek sesler' duyduklarını bildirdi.

Dedektifler daha sonra Pieper'ın bir arkadaşına yazdığı tüyler ürpertici son mesajları ortaya çıkardı.

SON SÖZLERİ DUYANIN KANINI DONDURDU!

Talihsiz kadın köpeğini gezdirmek için geri döndükten sonra içeri girerken gördüğü 'karanlık bir figür'ü tarif ederek WhatsApp mesajlarında 'Merdiven boşluğunda bir sürüngen var' diye yazmıştı.

Haberin Devamı

Bunlar, ondan duyulan son sözlerdi.

Arama genişletildiğinde, eski erkek arkadaşı Slovenya'da çoktan gözaltına alınmıştı.

Kırmızı Volkswagen Golf'ü, sınırın hemen karşısındaki Šentilj'deki Mond Kumarhanesi yakınlarında yanmış halde bulundu.

Sorgulandığında, arabasının neden alevler içinde olduğuna dair hiçbir açıklama yapmadığı bildirildi.