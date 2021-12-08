GenÃ§ kÄ±zlara uyuÅŸturucu verip birlikte oluyorlardÄ±: MÃ¼stehcen ve gÃ¶rgÃ¼sÃ¼z bir yaÅŸamÄ±n iÃ§indeydim

ORADA UZUN SÃœRE YAÅžADI
YÄ±llar Ã¶nce o malikanenin sakinlerinden biri olan genÃ§ kadÄ±n, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸananlarÄ±, kendi deneyimleriyle gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
EN ÃœNLÃœ MALÄ°KANE
SÃ¶z konusu malikane, bir dÃ¶nem pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± yaÅŸamÄ±n merkezi sayÄ±lan Playboy Malikanesi. Orada yaÅŸananlarÄ± en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar anlatan kiÅŸi de bir dÃ¶nemin Playboy gÃ¼zeli olarak tanÄ±nan Holly Madison.
HEFNER'IN KANATLARI ALTINDA
41 yaÅŸÄ±ndaki Madison, Secrets of Playboy (Playboy'un SÄ±rlarÄ±) adlÄ± belgesele konuk oldu ve orada hem malikanenin hem de Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in "kanatlarÄ± altÄ±nda" geÃ§irdiÄŸi yaÅŸamÄ± anlattÄ±. Onun sÃ¶zlerine bakÄ±lÄ±rsa da hiÃ§bir ÅŸey dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± deÄŸildi.
BELGESELDE ANLATTIÂ
2022 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda ekrana gelecek olan Secrets of Playboy (Playboy'un SÄ±rlarÄ±) adlÄ± belgeselin konuklarÄ±ndan biri olan Holly Madison, 2001 ile 2008 arasÄ±nda dergi iÃ§in sayÄ±sÄ±z poz verdi. Bu sÃ¼re iÃ§inde Playboy GÃ¼zeli olarak anÄ±lan Madison, o malikanenin sakinlerinden biri olduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da samimiyetle anlattÄ±.
ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°YDÄ°
Bir dÃ¶nem Hugh Hefner'Ä± sevgilisi olan Madison, o malikanede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã¼zerinde mÃ¼thiÅŸ bir baskÄ± hissettiÄŸini sÃ¶yledi ve sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bu baskÄ± altÄ±nda kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissettiÄŸim ve herkes gibi gÃ¶rÃ¼nmem gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir noktaya geldim."
'GENÃ‡ KIZLARA UYUÅžTURUCU VERÄ°P BÄ°RLÄ°KTE OLUYORLARDI"
Daha sonra Hugh Hefner'Ä±n tuhaf hayat tarzÄ±na dahil olmayÄ± "tehlikeli bir seÃ§im" olarak gÃ¶ren tek kiÅŸi Holly Madison deÄŸil belgesele gÃ¶re. 1976 ile 1981 arasÄ±nda Playboy Malikanesi'nde yaÅŸayan Hugh Hefner'Ä±n eski sevgilisi Sondra Theodore da kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸanan baÅŸka bir gerÃ§eÄŸi dile getirdi. Hefner'Ä±n malikanede uyuÅŸturucu kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± hep reddettiÄŸini sÃ¶yleyen Theodore bunun bÃ¼yÃ¼k bir yalan olduÄŸunu anlattÄ±. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re bazÄ± erkeklerin, genÃ§ kÄ±zlara uyuÅŸturucu verip onlarÄ± etkisiz hale getirdiÄŸini ve sonra da onlarla cinsellik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
CÄ°NSEL SALDIRILAR, Ä°NTÄ°HARLAR VE CÄ°NAYETLER
Playboy'un SÄ±rlarÄ± adlÄ± belgesel, Ã¼nlÃ¼ malikanenin yÃ¼ksek duvarlarÄ± ve kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda 60 yÄ±ldÄ±r saklanan cinsel saldÄ±rÄ±lar, fuhuÅŸ, intihar ve cinayetleri de ortaya Ã§Ä±karmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
EÅžÄ° ONU ALDATTI SONRA GÃœZEL KADINLARIN GÃ–ZDESÄ° OLDU
Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner, 27 EylÃ¼l 2017'de 91 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da malikanesi eski parlak gÃ¼nlerini ve gÃ¶steriÅŸini kaybetti. Efsane erkek dergisi Playboy'un patronu Hugh Hefner.... Ve iÅŸte Hefner'in eÅŸi tarafÄ±ndan aldatÄ±lan bir adamdan, dÃ¼nyadaki en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi bir ÅŸÃ¶hret fabrikatÃ¶rÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinin kÄ±sa Ã¶ykÃ¼sÃ¼â€¦
YARATICI YAZARLIK EÄžÄ°TÄ°MÄ° GÃ–RDÃœ
Hugh Marston Hefner, ya da yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ona seslendiÄŸi adÄ±yla Hef, 1926 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Ãœniversitede psikoloji, yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k ve sanat dallarÄ±nda eÄŸitim gÃ¶ren Hefner, bir dÃ¶nem de sosyoloji ve ABD'de cinsellikle ilgili yasalar Ã¼zerine lisans yaptÄ±. Ä°ÅŸ hayatÄ±na Esquire dergisinde metin yazarlÄ±ÄŸÄ± yaparak baÅŸladÄ±. 1952 yÄ±lÄ±nda bu iÅŸten ayrÄ±ldÄ±. Bir yÄ±l sonra kÄ±sa zamanda efsane haline gelen Playboy dergisini Ã§Ä±kardÄ±. Dergi de Marilyn Monroe'nun 1949 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen efsanevi takvim pozu da yer alÄ±yordu.
O KÄ°TABI YAYINLAYARAK BÄ°R CESARET Ã–RNEÄžÄ° SERGÄ°LEDÄ°
Hefner'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± derginin 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir bir efsane olarak kalmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebeplerinden biri onun yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±. Dergiyi kurduÄŸu ilk yÄ±llarda Playboy tarzÄ±ndaki yayÄ±nlardan farklÄ± olarak o dÃ¶nemin gÃ¼ncel konularÄ±yla ilgili makaleler, siyasi ve kÃ¼ltÃ¼rel yazÄ±lar yayÄ±nladÄ±. Hefner, Ray Bradbury'nin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve 1950'lerde kimsenin yayÄ±nlamak istemediÄŸi Fahrenheit 451 adlÄ± kitabÄ± da yayÄ±nladÄ±. Bu o dÃ¶nem iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir cesaret Ã¶rneÄŸiydi. Kitap daha sonra FranÃ§ois Truffaut tarafÄ±ndan sinemaya da uyarlandÄ±.
HAYATININ EN YIKICI DAKÄ°KALARI
Hefner, ilk evliliÄŸini 23 yaÅŸÄ±ndayken Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Mildred Williams ile yaptÄ±. Ã‡iftin iki Ã§ocuÄŸu oldu: Christie ve David. Fakat Hefner sevdiÄŸi kadÄ±n ile evlenmek Ã¼zereyken tam da dÃ¼ÄŸÃ¼n arifesinde Mildred'Ä±n itirafÄ± ona kendi deyimiyle "hayatÄ±nÄ±n en yÄ±kÄ±cÄ± dakikalarÄ±nÄ±" yaÅŸattÄ±. Mildred, Hugh Hefner askerdeyken onu bir baÅŸka erkekle aldatmÄ±ÅŸtÄ±.
BÄ°R SONRAKÄ° EVLÄ°LÄ°K
BÃ¼yÃ¼k bir sarsÄ±ntÄ±yla baÅŸlayan bu evlilik ancak 10 yÄ±l dayanabildi. Ã‡iftin evliliÄŸi, 1959 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Bu arada Hefner, yayÄ±ncÄ±lÄ±k kariyerinde de hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla ilerliyordu. Hugh Hefner, 1989 yÄ±lÄ±nda kendi dergisinin kapak gÃ¼zellerinden Kimberley Conrad ile evlendi. Bu evlilikten iki erkek Ã§ocuk sahibi oldu. Bundan sonra da bu tÃ¼r evlilikler ve iliÅŸkiler onun hayatÄ±nda sÄ±radan olaylar haline geldi.
Ã‡APKINLIKLARI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°
Hefner gÃ¶rkemli malikanesinde kendisi sayesinde ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Holly Madison ve Kendra Wilkinson'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da genÃ§ kadÄ±nla yaÅŸadÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±m magazin basÄ±nÄ±nda yer bulan Hefner, bu yÄ±lÄ±n ilk aylarÄ±nda 19 yaÅŸÄ±ndaki ikiz kardeÅŸler Karissa ve Kristina Shannon ile flÃ¶rt etmiÅŸti. 80 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸan Hefner'Ä±n aynÄ± anda Crystal Harris adlÄ± Playboy kÄ±zÄ±yla iliÅŸkisi olduÄŸu da iddia edildi.
MEZARINI Ã–LMEDEN Ã–NCE SATIN ALMIÅžTI
Hefner'Ä±n ilginÃ§likleri bu kadarla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Efsane yayÄ±ncÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde yÄ±llar Ã¶nce kendi dergisi iÃ§in de poz veren Marilyn Monroe ile birlikte uyuyacak sonsuz uykusunu... Hefner, Monroe'nun mezarÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan boÅŸ mezarÄ± yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±..
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