Eski ortağı ve dostunun cenazesine katılacak
Dünya sineması bugün efsanevi bir aktörün hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. 90 yaşındaki İskoç aktör Sean Connery Bahamalar'daki evinde yaşamını yitirdi. Türk sosyetesinin ünlü ismi Katamaran’ın sahibi Mehmet Birgen, yakın dostu ve eski ortağı Sean Connery'nin ölümüne çok üzüldü.
1975-80 yılları arasında Londra’da yaşayan Mehmet Birgen mücevher tasarımı işine girmiş, ünlü oyuncu Sean Connery ve Alexander Reza ile ortalık da yapmıştı.
Mağazanın adı Bond Street
1979 yılında Londra'da, Bond Street’e açtıkları mağazada Zambiya’dan gelen kesilmemiş zümrütlerin satışını Connery ile birlikte yapan Mehmet Birgen hatta Bond ismi nedeniyle Londra’da davalıkta olmuşlar. Birgen, ağırbaşlı, esprili ve tatlı bir adam diye anlattığı dostunun son yolculuğunda yanında olmak için İngiltere'ye gideceğini belirtti.
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