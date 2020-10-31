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Haber Giriş: 31.10.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Eski ortağı ve dostunun cenazesine katılacak

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Eski ortağı ve dostunun cenazesine katılacak
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Dünya sineması bugün efsanevi bir aktörün hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. 90 yaşındaki İskoç aktör Sean Connery Bahamalar'daki evinde yaşamını yitirdi. Türk sosyetesinin ünlü ismi Katamaran’ın sahibi Mehmet Birgen, yakın dostu ve eski ortağı Sean Connery'nin ölümüne çok üzüldü.

1975-80 yılları arasında Londra’da yaşayan Mehmet Birgen mücevher tasarımı işine girmiş, ünlü oyuncu Sean Connery ve Alexander Reza ile ortalık da yapmıştı.

Mağazanın adı Bond Street

1979 yılında Londra'da, Bond Street’e açtıkları mağazada Zambiya’dan gelen kesilmemiş zümrütlerin satışını Connery ile birlikte yapan Mehmet Birgen hatta Bond ismi nedeniyle Londra’da davalıkta olmuşlar. Birgen, ağırbaşlı, esprili ve tatlı bir adam diye anlattığı dostunun son yolculuğunda yanında olmak için İngiltere'ye gideceğini belirtti.

Eski ortağı ve dostunun cenazesine katılacak



 

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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