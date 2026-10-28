Eski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n yeni aÅŸkÄ±na ilk desteÄŸi o verdi: Seninle bir iÅŸim kalmadÄ±... Bir tek dileÄŸim var, yeni sevgilinle mutlu ol!

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Sizin hayatÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kÄ±p giden eski aÅŸkÄ±nÄ±zÄ±n yeni bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duysanÄ±z ne yaparsÄ±nÄ±z, ne hissedersiniz?

Herkesin bu konudaki tepkisi farklÄ±dÄ±r elbette. Ä°lk anda insanÄ±n kalbi kÄ±rÄ±lÄ±r belki ama bazÄ±larÄ± eski eÅŸ ya da sevgililerinin mutluluÄŸu bulmasÄ±nÄ± diler.

BazÄ±larÄ± da kÄ±skanabilir, hatta bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye bile kapÄ±labilir. Hele kendisi hayatÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ± birini henÃ¼z bulamamÄ±ÅŸsa.Â

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu Megan Fox, ilk gruba giriyor...

KÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± Machine Gun Kelly ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra bile onun yeni aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Dakota Johnson ile mutlu olmasÄ±nÄ± diliyor.

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Ãœstelik ayrÄ±lmalarÄ±na Machine Gun Kelly'nin onu aldatmasÄ± yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± halde.

Machine Gun Kelly, bir sÃ¼redir Dakota Johnson ile romantik iliÅŸki yaÅŸÄ±yor.Â

Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Melanie Griffith ile Don Johnson'Ä±n tek evladÄ± olan Dakota Johnson, niÅŸanlÄ±sÄ± Chris Martin ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra bir sÃ¼re daldan dala kondu.

Åžu sÄ±ralarda da gerÃ§ek adÄ± Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile yeni bir aÅŸkÄ±n daha ilk evresinde.



HAMÄ°LEYKEN ALDATILINCA HEMEN ONU TERK ETTÄ°

Machine Gun Kelly ise bir sÃ¼re Megan Fox ile bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. Hatta ikili niÅŸanlanÄ±p bir kÄ±z bebek sahibi bile oldu.

Sonra Megan tam da hamileyken Machine Gun Kelly'nin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Fox ile eski niÅŸanlÄ±sÄ± kÄ±zlarÄ± Saga Blade hatÄ±rÄ±na sÄ±k sÄ±k bir araya geliyor. Tek amaÃ§larÄ± onun mutluluÄŸu.

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KarnÄ± burnunda olmasÄ±na bile bakmadan bebeÄŸini huzurla doÄŸurmak iÃ§in onu terk etti. BÃ¼tÃ¼n bunlar oldu olmasÄ±na ama ortak Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dÃ¼nyaya gelmesi eski niÅŸanlÄ±larÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Yine de Megan Fox ile Machine Gun Kelly yeniden bir araya gelmedi. Tek amaÃ§larÄ± aÅŸklarÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±nÄ±n mutluluÄŸu.



Ä°LK DESTEK ONDAN GELDÄ°

Durum bÃ¶yleyken eski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n Dakota Johnson ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§masÄ±na ilk onay ve destek de Megan Fox'tan geldi.

YakÄ±n Ã§evrelerinden gelen haberlere gÃ¶re Megan Fox, eski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n Dakota Johnson ile yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlamasÄ±ndan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir rahatlama hissediyor.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k kendi iliÅŸkilerinin tam olarak bittiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve Machine Gun Kelly'yi de hayat arkadaÅŸÄ± olarak geri istemiyor.

Yine yakÄ±n Ã§evrelerine bakÄ±lÄ±rsa Fox, eski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n bir baÅŸkasÄ±yla mutluluÄŸu bulmasÄ±nÄ± istiyor.

Megan Fox'un kendi Ã¶zel hayatÄ±nda ise ÅŸimdilik yeni bir aÅŸk yok.



ESKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžU VAR

DiÄŸer yandan 36 yaÅŸÄ±ndaki Machine Gun Kelly ile 40 yaÅŸÄ±ndaki Megan Fox, Saga Blade adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±zlarÄ±na ortak ebeveynlik yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AmaÃ§larÄ± onu mutlu bir Ã§ocuk olarak bÃ¼yÃ¼tmek.

Megan Fox, Brian Austin Green ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden Ã¼Ã§ erkek Ã§ocuk sahibi.

Machine Gun Kelly ise Emma Cannon ile iliÅŸkisinden ÅŸu anda 17 yaÅŸÄ±nda olan Casie adÄ±nda bir kÄ±z babasÄ±.

37 yaÅŸÄ±ndaki Dakota Johnson'Ä±n ise henÃ¼z Ã§ocuÄŸu yok.

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