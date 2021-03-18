Eski model Sinem Sülün takıların iadesi davasını kaybetti

Eşinin isteği üzerine modelliği bırakan Sülün, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ile kayınpederi Sami Yüksel sürekli evliliklerine müdahale ettiğini söyledi. Eski model, bir yıl sonra eşine boşanma davası açtı. Sülün ayrıca yatak odasına dinleme cihazı yerleştirdiği iddiasıyla eski eşi, eski kayınvalidesi ve kayınpederinden şikayetçi oldu. Mahkeme, eski kayınpeder ve kayınvalide hakkında 2’şer yıl 6’şar ay 15 gün hapis cezası verdi. Sülün ayrıca 20 bin lira manevi tazminatı da faiziyle kazandı.

Eski model, düğünde takılan ziynet eşyalarının kendisine iade edilmediği gerekçesiyle de eski eşi ile ailesine 162 bin 772 lira ve 52 bin dolarlık dava açtı. Davaya cevap veren Yüksel ailesi ise, Sülün’ün 350 bin TL’lik otomobilini düğündeki takılarını bozdurarak aldığını iddia etti. Mahkeme önceki gün eski modelin düğünde takılan nakit ve ziynet alacağı iadesiyle ilgili davasını reddetti.





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