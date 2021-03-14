Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı

Eski manken ve oyuncu Karahan Çanta Karahan Çantay, matematik öğretmeni olarak görev yaptığı Bangkok’ta 7 Mart Pazar günü motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Çantay’ın cenazesi, THY’nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçakla dün sabah saatlerinde İstanbul’a getirilerek Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çantay’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alınarak Ankara’ya getirildi. Çantay için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde tören düzenlendi. Törene, baba Erşed, anne Zeliha, kardeşler Erinç ve Betül Çantay’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve kardeşlerini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Karahan Çantay’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle karıştığı kazada yaşamını yitiren Karahan Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK 69 sefer sayılı uçağıyla dün yurda getirilmişti.

İstanbul Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Çantay'ın cenazesi kardeşi Erinç Çantay'a teslim edilmişti. Çantay'ın cenazesi defnedilmek üzere kara yoluyla memleketi Ankara'ya gönderilmişti.

21 Aralık 1973'te Ankara'da doğan Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü'nde okudu.

1995'te "Mr. Turkey" yarışmasında birinci seçilen Çantay, İstanbul'da ilk kez düzenlenen "Mr. World" Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil ederek üçüncü oldu.

Çantay, mankenlik ve fotomodellik yaptı, film ve dizilerde rol aldı. Uzun süredir Tayland'da yaşadığı bilinen ünlü model Karahan Çantay, başkent Bangkok'ta matematik öğretmenliği yapıyordu.

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