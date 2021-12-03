Eski kral Juan Carlos'un yasak aşkı: Özel görüntüleri saklasın, ağzını sıkı tutsun diye para yağdırmışlar

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YOLSUZLUK BİR YANDA, ÇAPKINLIK BİR YANDA

İspanya'nın eski kralı Juan Carlos da bu tür skandallardan birinin kahramanı. Üstelik şu anda Dubai'de sürgünde bulunan 83 yaşındaki Juan Carlos'un özellikle de çapkınlığıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

2014'TE TAHTI OĞLUNA BIRAKTI

Eski kral Juan Carlos, 2014 yılında tahttan feragat edip yerini oğlu Felipe'ye bırakmıştı. Adının karıştığı ihale yolsuzlukları nedeniyle de geçen yıl ülkesini terk edip Dubai'ye giden Juan Carlos'un 'gönül defterinin bilinmeyen sayfaları' açıldı.

MİLYONLAR AKITTILAR

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İspanya'nın en büyük üç şirketi, Juan Carlos'un yasak aşk yaşadığı model ve oyuncu Barbara Rey'e bu ilişkiden söz etmemesi için yıllar içinde 5 milyon sterlinden fazla para akıttı. Bu bilgi, eski bir polis şefinin not defterinde yer alıyor gazetenin haberine göre.

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VİDEO VE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKARMAMASI VE AĞZINI SIKI TUTMASI İÇİN

Defterde adı geçen ve Juan Carlos ile ilişkisi hakkında konuşmaması için neredeyse bir servet ödenen eski model ve oyuncu Barbara Rey, eski kralın kaçamak aşklar yaşadığı çok sayıdaki kadından biri. Enerji şirketi Repsol, telekom servis sağlayıcısı Telefonica ve Santander bankası Rey'e, ilişkisini gizli tutması, elindeki video ve fotoğrafları paylaşmaması için 1990'lı yılların sonlarından itibaren 2'şer milyon dolar para ödedi. Bu iddialar; casusluk, rüşvet ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle gözden düşen eski polis şefi José Manuel Villarejo'un defterini ele geçiren İspanyol El Periodico gazetesine dayandırılarak ortaya atıldı.

GİZLİ SERVİS ARACILIĞIYLA

Defterdeki bilgilere göre bu para, Barbara Rey'e doğrudan değil, İspanyol gizli servisi CESID aracılığıyla aktarılıyordu. Eski bir güzellik kraliçesi olan ve İspanya'yı dünya güzellik yarışmasında temsil eden Barbara Rey ile Juan Carlos hiçbir zaman açık açık bir ilişki yaşamadı. Fakat Rey, katıldığı programlarda ve basına verdiği demeçlerde "üst düzey bir devlet görevlisiyle gizli bir ilişkisi olduğunu" söylemişti.

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BİRİ OTURMA, DİĞERİ YATAK ODASINDA

1981 ile 1995 arasında İspanyol Gizli Servisi'nin yöneticisi olan Emilio Alonso Manglano, anılarını kaleme aldığı kitabında Barbara Rey'in, o dönemde kral olan Juan Carlos ile ilişkisini açığa vurmaması için yüksek miktarda para aldığını yazdı. Manglano, Barbara Rey'in elinde, Juan Carlos ile ilişkisinin özel bölümlerini içeren üç tane video olduğunu da ileri sürdü. Onun iddiasına göre bu videolardan biri Rey'in evindeki oturma odasında, diğer ikisi de yatak odasında gizli kamerayşla çekilmişti. Ve kitapta yer alan iddiaya göre "ikisi arasındaki her şeyi duymak mümkündü."

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JUAN CARLOS'A ŞANTAJ YAPTI

İspanya Gizli Servisi'nin bir başka yöneticisi olan Alberto Saiz, Rey'in bu görüntülerle Juan Carlos'a şantaj yaptığını ileri sürdü. LaSexta televizyon kanalında yayınlanan bir röportajda Saiz, Barbara Rey'in yasak aşkı açığa vurmaması için kamu fonlarının kullanıldığı iddiasını reddetti. Ancak bu ödemelerin, adını vermek istemediği "dış kaynaklar" tarafından yapıldığını söyledi.

PARA ALDIĞINI İNKAR ETTİ

Bu arada 1997 yılında Barbara Rey'in, Valencia'daki Canal Nou adlı TV kanalında ekrana gelecek olan röportajdan son anda çekildi. Rey bura gerekçe olarak da bir odaya kilitlendiğini ve stüdyoya girmesinin yasaklandığını söyledi. Şu anda 71 yaşında olan Barbara Rey, Juan Carlos'tan veya başkalarından para aldığını inkar etti.

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1962'DE EVLENDİLER

İspanya'nın, adı adı yolsuzluklarla gündeme gelen eski kralı Juan Carlos, 1962 yılından bu yana Sofia ile evli. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor. İspanya'nın eski kraliçesi Sofia ise evlenmeden önce Danimarka ve Yunanistan Prensesi unvanlarını taşıyordu.

KRALİYET AİLELERİNDE YASAK AŞKLAR

Dünyadaki kraliyet ailelerinin üyeleri her ne kadar sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda kaldıkları kurallar olsa da bu tür skandallarla sık sık gündeme geldi. Bunların bazıları iddia düzeyinde kalsa da bazılarında olayın tarafları çıkıp gerçeği kendi ağızlarıyla itiraf etti.

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EN ÜNLÜ YASAK AŞK

Tüm dünyanın en iyi bildiği yasak kraliyet aşklarından birinin kahramanları şu anda evli olan Prens Charles ile eşi Camilla Parker Bowles. Charles, daha Diana Spencer ile hayatını birleştirmeden önce, evli olduğu halde Camilla ile bir gönül ilişkisi yaşadı. İşin ilgini Diana ile evlendikten sonra da bu ilişkinin sürmesi. Üstelik artık bunun gizli saklı bir yanı da yoktu.

İHANETİ İTİRAF ETTİ

Prens Charles 1994 yılında TV kameraları karşısında eşi Prense Diana'ya ihanet ettiğini itiraf etmişti. Sonradan babası Prens Philip'in "Oğullarım kendi özel sorunlarını neden halkın karşısında tartışıyorlar" dediği bu röportaj o dönemde büyük olay olmuştu. O röportajda Prenses Diana'ya ihanet ettiğini anlamıştı Charles. Zaten Prenses Diana da daha sonra "Bu evlilikte üç kişiydik" diyerek kocasının itirafının doğru olduğunu gözler önüne sermişti. Kendisi de evli olduğu halde Charles'tan bir türlü vazgeçmeyen Camilla büyük aşkına yıllar sonra kavuştu. Buckingnam Sarayı'na yasak aşk kahramanı boşanmış bir gelin olarak adım attı. Çift, 2005 yılında sakin bir törenle evlendi. Bu törene Charles'ın Diana ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu William ile Harry da katıldı.

ONUN HAKKINDA DA İDDİALAR VARDI

İngiliz kraliyet ailesinin, çapkınlıkları bir dönem çok konuşulan üyelerinden biri de Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık kocası Prens Philip'ti. Philip'in; 1950'lerin sonu ile 60'ların başında İngiliz oyuncu Pat Kirkwood ve televizyon yıldızı Katie Boyle gibi şov dünyasından isimlerle ilişkileri olduğu ileri sürüldü.

HEP YALANLANDI

Bir başka söylentiye göre, Prens Philip’in bir de kraliyet yatı Britannia ile yaptığı deniz aşırı bir seyahat sırasında adı bilinmeyen bir kadınla da ilişkisi oldu. Bu iddia yalanlansa ve herhangi bir kanıt bulunamasa da, 60 yıl boyunca dile getirilmeye devam etti.

BU KEZ KRALİÇE

2016 yılında İspanya bir başka aldatma skandalıyla çalkalandı. Üstelik bu kez eleştiri oklarının hedefindeki kişi ailenin gelini Letizia'ydı. İspanya Kralı Felipe'nin eşi Kraliçe Leizia'nın yolsuzlukla suçlanan bir iş insanı ve aynı zamanda aile dostu olan Javier Lopez Madrid'le mesajlaştığı ortaya çıktı. Bu da ülkeyi karıştırdı. Bu mesajlardan "özledim seni" yazanın ise 2012'de atıldığı iddia edildi.

ÇOCUKLARINI BİLE GÖREMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu olayın ardından Letizia'nın sarayın bir başka bölümüne götürülüp oda hapsine alındığı ve çoçukları Leonor ile Sofia'yı görmesine izin verilmediği de iddialar arasındaydı. Olaya adı karışan Javier Lopez Madrid ise ülkeyi terk etti.

WILLIAM DA MI ALDATTI?

Dünyanın en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Prens William ile Kate Middleton'ın adı da böyle bir aldatma olayına karıştı. 2019 yılında ortaya atılan ve magazin basınında yer alan iddialara göre William eşini, üçüncü çocukları Louis'ye hamileyken aldattı. Üstelik de iddialara göre bir aile dostunun karısıyla. İşin bir başka ilginç yanı da olaya adı karışan Rose Hanbury'nin, David Rocksavage ile evli olması ve o döneme kadar Middleton ile arasından su sızmamasıydı.

YAKIN AİLE DOSTUYDU

İleri sürülenlere göre iki aile Cambridge çiftinin Norfolk'taki evine yakın oturuyor ve sık sık bir araya geliyordu. O dönemde Middleton'ın Rose Hanbury ile görüşmeyi kestiği ve eşinden de aynı şeyi talep ettiği de ortaya atılan iddialar arasında.

MANKENLERLE YAT SEFASI

Kraliçe'in torunu Prenses Eugenie'nin eşi olan Jack Brooksbank, İtalya'da çıktığı bir yat gezisinde, yanındaki üç mankenle deniz keyfi yaparken görüntüledi. Mankenlerle samimi görüntüler sergileyen Brooksbank'in eşi Prenses Eugenie, küçük oğulları August ile birlikte evdeydi.

EN ÇOK KAYINVALİDESİ SAVUNDU

Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Brooksbank'in, George Clooney'in de ortakları arasında bulunduğu bir alkollü içecek markasıyla birlikte çalıştığı ve o gezinin de iş gereği yapıldığı belirtildi. Jack Brooksbank'in kayınvalidesi yani Prenses Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson ise damadını en çok savunan kişi oldu.