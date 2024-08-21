Eski kocaya aşk bakışı: 'En büyük pişmanlığım boşanmak' demişti

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Bu ayrılmış çiftleri büyük bir uyum içinde yan yana görenler ilk anda buna anlam veremez...Herkes bu kadar iyi anlaşırlarken nasıl olup da evliliği ya da ilişkiyi bir türlü yürütemediklerini merak eder.

Tıpkı olaylı bir şekilde ayrılan Jennifer Garner ile Ben Affleck gibi.

BOŞANDIKTAN SONRA İYİ GEÇİNMEYE BAŞLADILAR

10 yıllık evliliklerinden yaşları 18 ile 12 arasında değişen üç tane çocukları olan eski çift için de durum kelimenin tam anlamıyla bu şekilde. Kısacası onlar boşandıktan sonra iyi geçinmeye başladılar.

Ben Affleck, son dönemde nişanlanıp ayrıldığı ve 17 yıl sonra tekrar bir araya gelip evlendiği Jennifer Lopez ile yaşadığı sorunlarla gündemde.

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Daha doğrusu çift ayrılığın eşiğinde. Fiziksel olarak birlikte bile yaşamıyorlar. Söylenenlere göre de bütün hazırlıklar tamam, iş bir tek boşanma davasının açılmasına kaldı.

Öte yandan Ben Affleck'in bu zor gününde eski eşi Jennifer Garner ise yanından hiç ayrılmıyor. Ya da daha doğrusu Affleck bulduğu her fırsatta eski eşinin ve üç çocuğunun yanına koşuyor.

KOCASINA BAKIŞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı. Sık sık bir araya gelen Jennifer Garner ile Ben Affleck bu kez de 18 yaşındaki en büyük kızları Violet'ı üniversiteye yolcu etmek için buluştu. Yanlarında diğer çocukları 15 yaşındaki Fin ve 12 yaşındaki Samuel de vardı.

İşte eski çiftin o anları da objektiflere takıldı. Onları kimse tanımasa Garner ile Affleck'in çocuklarıyla birlikte yemeğe çıkmış mutlu bir çift olduklarını düşünebilirdi.

Ama bir de Jennifer Garner'ın eski eşi Ben Affleck'e bir bakışı vardı ki dikkatlerden kaçacak gibi değildi.

Kelimenin tam anlamıyla Garner eski eşine "heyecanla ve aşkla" bakıyordu. Bu arada Garner'ın sekiz yıldır iş insanı John Miller ile mutlu bir birliktelik yaşadığını da hatırlatalım.

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VÜCUT DİLİ UZMANI MASAYA YATIRDI

İşte Garner'ın o bakışını vücut dili uzmanları masaya yatırdı. Konunun uzmanlarından biri olan Judi James, genellikle İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin davranışlarını yorumlar.

Ama bu kez 10 yıllık evliliklerini 2015 yılında bitiren Jennifer Garner ile Ben Affleck'in birbirlerine karşı davranışlarını ve vücut dilleriyle aslında ne ifade ettiklerini yorumladı.

James'e göre Affleck, eski karısı Garner'ın yanında kendini "güvenli bir limana sığınmış gibi" hissediyor. Eski karısıyla birlikte tanıdık ve güvenli bir alanda olduğunu düşünüyor.

Böyle bir ortamda da şu andaki eşi Jennifer Lopez ile yaşadığı evlilik sorunları da tamamen aklından uçup gidiyor.

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İKİNCİ EVLİLİK YOLUNDA GİTMEDİĞİNDE İLK EŞE SIĞINMAK ŞAŞILACAK BİR DURUM DEĞİL

Judi James'e göre aslında bu durumda şaşılacak bir şey yok. Çünkü ikinci evlilik yolunda gitmediğinde, eski eş ve ondan olan çocuklar bir anda güvenli ve huzurlu bir alana dönüşüyor.

Kişi, eski eşinin kendisini yargılama noktasını artık çoktan geride bıraktığından emin olduğu için de gerçek anlamda "kendisi" olabiliyor.

James'e göre Jennifer Garner'ın vücut dili de eski eşi Ben Affleck ile aynı mesajları veriyor. Hatta eski kocasından gurur duyduğunu söylemek bile mümkün.

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ÇOCUKLARIN DA ETKİSİ BÜYÜK

Tabii bütün bu ayrıntılarda eski çiftin evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının da büyük etkisi var. Çünkü üç çocuğun mutluluğu ve huzuru için ikisi de aynı görüşte.

Judi James'e göre Jennifer Garner da eski eşi Ben Affleck ile konuşurken gayet rahat görünüyor. Onun yorumuna göre boşandığı eşi Jennifer Garner buluşması Ben Affleck'in ruh halini de olumlu etkiliyor.

Aslına bakılırsa Garner ile Affleck'i bu yakınlığının Jennifer Lopez'i çileden çıkardığı daha önce de gündeme gelmişti. Her ne kadar Affleck, eski karısı Garner için "O artık benim kız kardeşim gibi" dese de yine de Lopez'in içi bir türlü rahat etmiyordu.

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Eski eşler, Garner ile Affleck'in yakınlığı uzun süredir konuşuluyor. Ama geçtiğimiz mayıs ayında görüşmeleri o kadar sıklaştı ki bir ara Affleck'in gönlünün yeniden eski karısına kayıp kaymadığı bile tartışma konusu oldu.

'YOKSA YANLIŞ JENNIFER'A MI GERİ DÖNDÜ?'

Aslında Garner'ın zorlu boşanma sürecinde bile eski eşine nasıl destek olduğunu, zorluklar yaşadığında yardım eli uzattığını bilenler şu soruyu sormayşa başladı: "Acaba Ben Affleck, yanlış Jennifer'a mı geri döndü? Eski nişanlısı Jennifer Lopez yerine eski karısı Jennifer Garner'a mı dönmeliydi?"

Aslına bakılırsa bu sorunun sorulması da yersiz değil.

Çünkü birçok kişiye göre Garner, gerçekten de eski eşine büyük bir sevgi ve saygı duyuyor. Hatta boşandıktan sonra bile ondan "Hayatımın aşkı" diye söz etmişti.

Bunun yanı sıra boşanmalarının ardından Ben Affleck, kötü alışkanlıklara kapılınca onu kurtarmak için de canla başla uğraştı Garner.

BİRİNE AŞIK OLDU ÖTEKİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

Aslında bu iki Jennifer, yani Lopez ve Garner ile Ben Affleck'in ilişkisinin 2000'lerin başına uzanan bir ortak geçmişi var. Üstelik biraz da karmaşık bir ilişki bu,

Garner ile Affleck, 2000 yılında Pearl Harbour filminin setinde tanıştılar. İki yıl sonra Daredevil setinde tekrar bir araya geldiler.

O sırada Jennifer Garner, ilk eşi Scott Foley ile evliydi. Yine de sonradan itiraf ettiğine göre buna rağmen Affleck, o filmin çekimlerinde Garner'a aşık oldu oyuncu.

Ama o evli olduğu için Gigli filminde birlikte oynadığı Jennifer Lopez ile yakınlaştı. Hatta ona evlenme teklif etti ve çift nişanlandı.

AŞKA DAHA FAZLA DİRENEMEDİLER

Jennifer Garner, eski eşiyle evli, Affleck de Lopez ile nişanlıyken ikili bir kez daha bir programda bir araya geldi.



O sırada onlarla birlikte olan programın yapım sorumlusu yıllar sonra yaptığı açıklamada "O gün Jennifer Garner da başkasıyla evli olmasına rağmen Ben Affleck'e aşık olmuştu" diye anlattı.

Belli ki bir takım gelişmeler oluyordu. Çünkü Garner, bir süre sonra eşinden boşandı. Kısa süre sonra da Garner ile Affleck, aşklarını herkese ilan ettiler. Tabii bu arada Ben Affleck de nişanlı olduğu Jennifer Lopez ile nişanı bitirmişti.

Birbirlerini uzaktan uzağa seven çift, yıllar sonra gerçekten bir araya gelmişti!

AMA EVLİLİK SADECE 10 YIL SÜRDÜ

Düğünleri öyle gösterişli bir şekilde de olmadı... Çok az sayıda konuk tanıklık etti mutluluklarına.

Zaten 2005 yılında evlendiler, üç tane çocuk sahibi oldular. Affleck, kariyerinin önemli başarılarından biri olan Argo filmiyle en iyi yönetmen dalında Oscar aldığında teşekkür konuşması yaparken de karısına övgüler yağdırdı.

Ona "Sana tapıyorum... Seni seviyorum... Sen benim her şeyimsin" diye seslendi.

Ama 2015 yılında evlilik çıkmaza girdi ve yollarını ayırdılar. Boşanmaları üç yıl sonra resmen tamamlandı.

Yine de dostlukları baki kaldı... Artık yollarını ayırdıkları dönemde bile Ben Affleck'in film çekimi için bulunduğu Londra'ya çocuklarını alıp gitti Garner. O dönemde bunu da "O ve ben harika arkadaşlarız" diye anlamıştı.

BAŞI NE ZAMAN SIKIŞSA YANINDA ONU BULUYOR

Eski çift, sık sık üç çocuklarıyla birlikte görüşmeyi sürdürdüler. Ben Affleck, Jenifier Lopez ile evlendikten sonra da eski karısı Garner ile sık sık buluştu.

Eski çift, samimi örüntüler sergiledi. Geçen yaz bu durumun Lopez'i kıskandırdığı bile konuşuldu uzun süre.

Ben Affleck'in başı ne zaman sıkışsa yanında bulduğu ilk kişi eski karısı, çocuklarının annesi Jennifer Garner oluyor hep.

Elbette Garner eski kocasına biraz da çocuklarının hatırına bu kadar yakınlık gösteriyor. Bunu Affleck de bir açıklamasında "Çocuklarımızın babasız büyümesini istemedi" diyerek özetlemişti.

'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BOŞANMAK'

Affleck'in eski karısına yönelik bu sözlerini hatırlayanlar da aslında onun eski nişanlısı Lopez'e değil de eski karısı Garner'a dönmüş olmasının daha doğru olacağını düşünüyor.

Aslına bakılırsa Affleck de 2020 yılında New York Times'a verdiği bir röportajda "En büyük pişmanlığım boşanmaktır" diyerek Garner ile kurduğu yuvayı yıktığı için hissettiklerini anlatmıştı.

Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez cephesinden gelen haberler, ortalarda dolaşan iddialar şimdilik böyle.

Bu arada Garner bir süredir birlikte olduğu iş insanı John Miller ile nişanlandığı ileri sürülüyor. Lopez ile Affleck arasındaki sular ise henüz durulmuş değil.