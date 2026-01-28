Eski kocasıyla savaşı onu tüketti… Ne parası kaldı ne de dayanma gücü… Memleketini terk edecek

Haberin Devamı

Açtığı davalarda ve ortaya attığı iddiaları kanıtlamakta pek başarılı olduğu da söylenemez… 6 çocuğunun babası olan eski eşi açılan davaları kazanmaya ondan daha yakın.

Angelina Jolie de en sonunda maddi manevi büyük sıkıntılardan geçtiği son yılların ardından ABD’yi terk etme kararı aldı.

Brad Pitt’le bitmeyen davaları, birer birer büyüyüp yuvadan uçan çocukları derken güzel yıldız artık geçnmişi geride bırakıp yeni bir hayata yelken açmaya hazır görünüyor.

Fransa’daki şatolarının hisseleri konusundaki anlaşmazlığı yıllardır çözemeyen ve mahkemeleri devam eden eski eşler bu süreçte birbirlerine olan düşmanlıklarını da iyice bilemiş durumdalar.

Angelina Jolie’nin zaten bir süredir ülkeyi terk etmek ve ABD dışında yaşamak istediği biliniyordu. Şimdilerde maddi güçlükler de yaşamaya başladığı söylenen yıldız oyuncunun yeni yeni ünlenmeye başladığı 1997’de satın aldığı New York’taki dairesini sattığı söyleniyor.

Angelina Jolie Los Angeles'ın Los Feliz bölgesindeki 25 milyon dolarlık devasa malikanesini de satmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu iddialara göre, yenilenmiş mülkü önceden onaylanmış potansiyel alıcılara gösterdi.

Jolie altı yatak odalı, on banyolu tarihi Cecil B. DeMille malikanesini Haziran 2017'de satın almış ve Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra yanına aldığı 6 çocuğunu burada büyütmüştü.

Eski çiftin ikizleri Knox ve Vivienne temmuz ayında 18 yaşına girecek ve böylece tüm çocukları reşit olmuş olacak.

Angelina Jolie 2019’da verdiği bir röportajda “Çocuklarımın hepsi 18 yaşına geldiğinde yurt dışında yaşamak istiyorum” demişti. Çünkü Brad Pitt boşanırken anlaşmaya reşit olmayan çocuklarının 18 yaşlarını doldurana kadar mutlaka ABD’de, Los Angeles’ta bulunmaları maddesini ekletmişti.

Angelina Jolie aslında hiçbir zaman Los Angeles’ta, spot ışıklarının altında kalmak istememiş ancak Brad Pitt’in velayet talepleri yüzünden buradan ayrılamamıştı.

8 yıldan fazladır devam eden hukuk savaşı yüzünden maddi anlamda da ciddi darbeler yiyen Angelina Jolie evlerinin satışından kâr edebilmek ve durumunu toparlamak istiyor.

Çocuklarını büyütürken kariyerini biraz geri plana iten ve birçok rolü reddeden Angelina Jolie’nin elinde kalan para yurt dışına taşındığında onu ABD’de olduğundan çok daha iyi koşullarda yaşatabilecek.

Ünlü oyuncunun yerleşmek istediği yerler arasında kalbinde her zaman özel bir yeri olan Kamboçya başı çekiyor. Jolie en büyük oğlu Maddox’u buradan evlat edinmişti. Yıldız ismin burada kırsal bölgede bir evi bile var.

Angelina Jolie için İtalya ya da Fransa gibi ülkelerin de alternatifler arasında olduğu konuşuluyor ve yıldız ismi yakından tanıyanlar "O zeki, becerikli ve evet ama parası konusunda endişeli. Güzel, güvenli bir yerde yaşayabilir ve servetini uzun süre koruyabilirse bunu seve seve yapacaktır." diyor.

