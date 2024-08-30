Eski kocasının derdinden adeta ‘başı şişmişti’… Ünlü oyuncu soluğu çiftliğinde aldı: Hasat bu yıl erken başladı!

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Magazin dünyası günlerdir hatta aylardır Jennifer Lopez’le Ben Affleck’in büyük aşkının ve evliliğinin 2 yılda bitişini konuşuyor.

Uzun süredir süren ayrılık dedikodular doğru çıkmış, Lopez ve Affleck’in evliliği ünlü şarkıcının mahkemeye dilekçe vermesiyle bir çırpıda bitivermişti. Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in büyük aşkı sona erdi, ünlü çift iki yıllık evlilikten sonra yollarını ayırdı... Bu ses getiren ayrılık Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'ı da derinden etkiledi

ESKİ KOCASININ YÜRÜMEYEN EVLİLİĞİNDE ADETA ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMUŞTU

Ünlü çift bir araya geldiğinden beri Ben Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’ın adı da sürekli onlarla birlikte anılmış, Affleck çoğu zaman Garner’la üç çocukları için bir araya gelmiş, bunun da Jennifer Lopez’i kıskandırdığı ve kocasıyla kavga etmesine yol açtığı söylenmişti.

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Şimdi herkes kendi yoluna gitti; Jennifer Lopez istemeden aldığı söylenen ayrılık kararı sonrasında sessizliğe gömüldü. Ben Affleck de son günlerde kimi zaman çocuklarıyla kimi zaman da yakın dostlarıyla görüldü. Keyfi de evliliği süresince olmadığı kadar yerindeydi…

Jennifer Garner eski eşi Affleck'in evliliğini kurtarmak için sık sık onunla bir araya geldi, dertleşti... Hatta Jennifer Lopez'in de kimi zaman Garner'dan bu konuda destek aldığı konuşuluyordu

Tüm bu aşk, evlilik ve ayrılık dramasında üçüncü kişi olan, Ben Affleck, çocukları ve Jennifer Lopez arasında mekik dokuyarak kendini harap eden Jennifer Garner ise kopan fırtına biraz da olsun dirilince rahat bir nefes aldı.

BALKABAĞI TARLASINDA NEŞE SAÇTI

52 yaşındaki güzel yıldız bir yandan uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi John Miller’la birlikteliğini sürdürürken bir yandan da kendini en sevdiği yere, birçok çeşit ürün yetiştirdiği tarlasına attı!

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Instagram hesabından tarlada bal kabağı hasadı yaptığı anları paylaşan Jennifer Garner bir yandan da takipçilerine çiftçilikle ilgili ilginç bilgiler vermeyi ihmal etmedi.

Çocukluğu ve genç kızlığı ailesinin çiftliğinde geçen Jennifer Garner çok sevdiği bu yaşantıyı bir mesleğe dönüştürmüştü, şimdi hem tarlada hasat yapıyor hem de bu işten para kazanıyor

Jennifer Garner Oklohama’da ailesinin çiftliğinde büyümüş ve doğayla iç içe olan o hayatını çok sevdiğini de her zaman söylemişti. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra kariyerine ara veren sonra da uzun süre büyük projelerde yer almayan Garner yıllar önce karar verip tıpkı anne babası gibi aynı yerde bir çiftlik sahibi oldu.

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ÇİFTLİK İŞİNİ TİCARETE DÖKÜP BİR DE ŞİRKET KURDU

Çiftlik işleriyle uğraşmaya başlayıp sebze meyve yetiştirmeye başlayan ve Hollywood’ın ışıltılı dünyasından uzak kalmayı da seven Jennifer Garner için burası gizli bir cennet oldu.

Ama ünlü oyuncu bunu bir adım öteye taşıyarak “Once Upon a Farm” adını verdiği bir de şirket kurdu ve kendi yetiştirdiği bu ürünlerden organik bebek mamaları üretip satmaya başladı.





NEW YORK’TAKİ EVİNİN BAHÇESİNİ BİLE TARLAYA ÇEVİRDİ

Bu işi çok seven Jennifer Garner çocuklarının yaşamı New York’ta kurulu olduğu için Brentwood Park'taki 7,8 milyon dolarlık dört yatak odalı evinin bahçesini bile tarlaya çevirmişti.

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Balkabağı tarlasında çektiği videoyu yayınlayan Jennifer Garner sonbaharı erken başlatarak “Hasat mevsimi” nidalarıyla sevincini milyonlarca hayranıyla paylaştı.

Ailesinin Oklohama'daki çiftliğini yeniden işler hale getiren ünlü oyuncu New York'taki evinin bahçesini bile tarlaya çevirdi

Jennifer Garner ailesinin çiftliğinde, küçük şehirde bir genç kız olarak büyürken makyaj yapmasına, tırnaklarını boyamasına, kulaklarını deldirmesine ya da saçlarını boyamasına bile izin verilmediğini daha önce anlatmıştı.

EN SEVDİĞİ YER ÇİFTLİĞİ: TRAKTÖRÜM BENİ ÇAĞIRIYOR!

Yine de bu doğayla iç içe hayatı çok seven Garner ailesinden kalan ve atıl halde duran çiftliği 2017’de amcası Robert'tan satın aldı. Bu harap haldeki yere çok da güzel bir çiftlik evi yaptıran Jennifer Garner böylece hem sevdiği her şeyle bütünleşti hem de bundan para kazanmaya başladı.

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Garner sık sık en sevdiği yerin Oklahoma'daki çiftliği olduğunu söylüyor ve “Traktörüm beni çağırıyor” diyerek tarlaya gidip sebze ve meyvelerini kendi elleriyle yetiştiriyor.

ÇİFTLİK, ÇOCUKLAR VE BİR YANDAN DA SİNEMA…

Jennifer Garner'ın Ben Affleck’le 10 yıllık evliliğiden 18 yaşında Violet, 15 yaşında Fin ve 12 yaşında Samuel adında 3 çocuğu var.

Güzel yıldız tüm bu sıkışıp programına rağmen 2024’ün en beklenen filmi Deadpool & Wolverine'de bir kez daha hayranlarının karşısına Elektra rolüyle çıkmıştı…