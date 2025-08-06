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EÄŸer bu soruya "evet" diye yanÄ±t veriyorsanÄ±z bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ±larÄ±na gÃ¶re insan hiÃ§bir ÅŸey iÃ§in geÃ§ kalmÄ±ÅŸ ya da Ã§ok yaÅŸlÄ± deÄŸildir.

TOPUKLU AYAKKABILARI VE ÅžORTUYLA BÄ°SÄ°KLETE BÄ°NDÄ°

Ä°ÅŸte bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden biri de Brigitte Nielsenâ€¦

Belki birÃ§ok kiÅŸinin onu hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle "Sylvester Stallone'nin eski eÅŸi"... Ya da 55 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuk doÄŸuran Ã¼nlÃ¼.

BugÃ¼n 62 yaÅŸÄ±nda olan Brigitte Nielsen, ÅŸu sÄ±ralarda Ä°spanya'nÄ±n Marbella kentinde bulunuyor. Tabii ki kocasÄ± Mattia ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla birlikte.

Kendisinden yaÅŸÃ§a genÃ§ olan Mattia Dessi ile mutlu bir evliliÄŸi olan Nielsen geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir akÅŸam Ã¼zeri bisikletiyle gezerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Ãœzerinde beyaz bir ÅŸort, aynÄ± renk gÃ¶mlek bulunan Nielsen gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de kÃ¼Ã§Ã¼k beyaz bir Ã§anta ve aynÄ± renk yÃ¼ksek topuklu yazÄ±k ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.

SaÃ§larÄ±nÄ± yine her zamanki gibi kÄ±sacÄ±k kullanan Brigitte Nielsen, giyimine uygun kÃ¼pelerini takmayÄ± da ihmal etmedi.

Kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen paparazziye aldÄ±rmayan Nielson, yÃ¼zÃ¼ndeki ciddi ifadeyi bozmadan gideceÄŸi yere ulaÅŸtÄ±ktan sonra bisikletini kilitleyip gideceÄŸi yere doÄŸru yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Nielsen kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen objektiflere hiÃ§ aldÄ±rmadÄ±.





Bisiklet kullanmasÄ±na raÄŸmen topuklu ayakkabÄ±larÄ±nÄ± da ayaÄŸÄ±ndan eksik etmedi.

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HEP Ã–ZEL HAYATIYLA KONUÅžULDU... 55 YAÅžINDA BEÅžÄ°NCÄ° BEBEÄžÄ°NÄ° DOÄžURDU

Model olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini oyuncu olarak sÃ¼rdÃ¼ren Brigitte Nielsen, en Ã§ok da Ã¶zel hayatÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±yla konuÅŸuluyor.

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46 yaÅŸÄ±ndaki Mattia Dessi ile 2006 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Nielsen, Ã§ok sevdiÄŸi kocasÄ±ndan bir Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in Ã§ok Ã§abaladÄ±. Tam 12 yÄ±l boyunca tÃ¼p bebek tedavisi gÃ¶ren Nielsen sonunda 54 yaÅŸÄ±nda kÄ±zÄ± Frida'ya hamile kaldÄ±. Onu dÃ¼nyaya getirdiÄŸinde de 55 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Nielsen, bundan iki yÄ±l Ã¶nce People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda 60 yaÅŸÄ±ndan sonra Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼tmenin nasÄ±l bir durum olduÄŸu konusunda "Ã‡ok yaÅŸlÄ± diye bir ÅŸey yok" demiÅŸti.

Brigitte Nielsen "60, 70 hatta 80'inde baba olanlara hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylemiyoruz. Robert De Niro'ya bakÄ±n, Al Pacino'ya bakÄ±n" diyerek, eski evliliklerinden doÄŸan dÃ¶rt oÄŸlu da dahil kendisini eleÅŸtirenlere yanÄ±t vermiÅŸti.

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Yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m ki Brigitte Nielsen'in Kasper Winding ile evliliÄŸinden 41 yaÅŸÄ±nda Julian, Mark Gastineau ile birlikteliÄŸinden 35 yaÅŸÄ±nda Killian, Raoul Meyer ile evliliÄŸinden de 32 yaÅŸÄ±nda Aaron ve 30 yaÅŸÄ±nda Raoul Jr adÄ±na dÃ¶rt tane oÄŸlu var. 55 yaÅŸÄ±nda dÃ¼nyaya getirdiÄŸi kÄ±zÄ± Frida ise 7 yaÅŸÄ±na geldi bile.





EN Ã‡OK KONUÅžULAN EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°KÄ° YIL SÃœRDÃœ

Brigitte Nielsen enÃ§ok konuÅŸulan evliliÄŸini Sylvester Stallone ile yaptÄ±. Ã‡ift 1985 ile 87 arasÄ±nda evli kaldÄ±.

Bundan iki yÄ±l Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Nielsen onun adÄ±nÄ± bile unuttuÄŸunu belirtip "Onu hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bazen sanki hiÃ§ evlenmemiÅŸiz gibi hissediyorum" demiÅŸti.

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Sonra da bunu eski eÅŸini kÃ¼Ã§Ã¼msemek iÃ§in sÃ¶ylemediÄŸini ama aradan uzun yÄ±llar geÃ§tiÄŸi iÃ§in onunla evliliÄŸinin sanki bir Ã¶mÃ¼r Ã¶nceymiÅŸ gibi hissettirdiÄŸini de sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Nielsen ayrÄ±ca kocasÄ±yla arasÄ±ndaki 15 yaÅŸ farkÄ± eleÅŸtirenleri de hiÃ§ umursamadan evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡ift, 2006 yÄ±lÄ±nda Malta'da evlendi. KÄ±zlarÄ± Frida ise Ä°spanya'da dÃ¼nyaya geldi.