Eski kocasÄ±nÄ± sevgilisiyle gÃ¶rÃ¼nce onun iÃ§i gidiyor... Kaderinde yalnÄ±zlÄ±k varmÄ±ÅŸ

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Hatta bu evlilik yÃ¼zÃ¼nden Pitt'in bazÄ± hayranlarÄ±nÄ±n kalbinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek hiÃ§ de yanlÄ±ÅŸ olmaz.

O dÃ¶nemde birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸanslÄ± kadÄ±nÄ±ydÄ± Aniston.

Sonra aradan yÄ±llar geÃ§ti, bu kez sahneye Angelina Jolie Ã§Ä±ktÄ±.



Birlikte oynadÄ±klarÄ± Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Pitt, karÄ±sÄ± Jennifer Aniston'dan boÅŸandÄ±.

Herkesin bildiÄŸi gibi o evlilik de Ã¶yle Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. Bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Pitt ve Jolie, gayet kavgalÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ biÃ§imde ayrÄ±ldÄ±lar.

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Brad Pitt ile evlendiÄŸinde birÃ§ok kiÅŸi Jennifer Aniston'Ä± dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸanslÄ± kadÄ±nÄ± olarak tanÄ±mladÄ±. O sÄ±rada kimse evliliÄŸinin, Angelina Jolie yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±ndan haberdar deÄŸildi.Â

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Sonra Brad Pitt, kendisinden epey genÃ§ Ines de Ramon ile iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re her ÅŸey yolunda ve gayet gÃ¼zel ilerliyor.

DiÄŸer yandan Brad Pitt ise Angelina Jolie ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra pek de yalnÄ±z kalmadÄ±. Bir ara Alman model NÄ°cole Poturalski dahil adÄ± bazÄ± aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±.

Åžimdi de iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Ines de Ramon ile mutlu bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yor. Hatta sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu iliÅŸki gayet ciddi. Ufukta evlilik bile olabilir.

Bu arada Brad Pitt'in eski karÄ±sÄ± Jennifer Aniston da kÄ±sa sÃ¼reli aÅŸklar ve hatta Justin Theroux ile bir evlilik bile yaÅŸadÄ±. Ama ondan sonra bir baÅŸÄ±na kaldÄ±. Ã–zetle uzun sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸamadÄ±.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in film setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ biÃ§imde sona erdi. Ã‡iftin boÅŸanma savaÅŸÄ± bile sekiz yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken yuvasÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ilk karÄ±sÄ± Jennifer Aniston, Pitt'i uzaktan izliyor... Hatta sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa eski kocasÄ± Pitt'i hep yanÄ±nda sevdiÄŸi bir kadÄ±nla gÃ¶rmek hiÃ§ hoÅŸuna gitmiyor.

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Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynak "Jennifer, Brad'i, yanÄ±nda bir kadÄ±nla Ã§ift olarak gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok inciniyor" diye konuÅŸtu.

Bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa bu durum sadece Brad Pitt iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. GeÃ§miÅŸiyle baÄŸlarÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ koparamayan Aniston, eski partnerlerini baÅŸkalarÄ±yla birlikte gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde canÄ± epey yanÄ±yor.

Pitt, iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir oyuncu Paul Wesley'in eski karÄ±sÄ± Ines de Ramon ile ciddi bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yor. Ä°ddialara gÃ¶re Aniston, eski kocasÄ±nÄ± yeni sevgilisiyle gÃ¶rÃ¼nce inciniyor.Â

Ama sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu konuda Aniston'Ä±n da suÃ§u var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayatÄ±nÄ± iÅŸ odaklÄ± kurmuÅŸ durumda. TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± erkeklerle sÃ¼rekli iÅŸten sÃ¶z ediyor. BÃ¶ylece onlarÄ± sÄ±kÄ±yor.

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Daha da Ã¶tesinde bu konudaki hatasÄ±nÄ± kabul etmeye de yanaÅŸmÄ±yor Aniston. HayatÄ±nÄ± ve bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in en ufak bir giriÅŸimde bile bulunmuyor.

Bir ara yakÄ±n Ã§evresinin Aniston'a kalÄ±cÄ± bir hayat arkadaÅŸÄ± bulmak iÃ§in destek olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyordu.Â

Hatta Aniston'Ä±n magazin basÄ±nÄ±na malzeme vermemek iÃ§in hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerle dÄ±ÅŸarÄ±da buluÅŸmak yerine onlarÄ± evine davet ettiÄŸi iddialarÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ±.

Jennifer Aniston ikinci evliliÄŸini KanadalÄ± oyuncu Justin Theroux ile yaptÄ±. Fakat o evlilik de kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼.Â Â

Jennifer Aniston ile Brad Pitt, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendiler. O sÄ±rada Pitt sinema kariyerinin zirvesindeydi. Aniston da Friends dizisiyle TV ekranlarÄ±nÄ±n en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi.

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Fakat Brad Pitt'in Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminde Angelina Jolie ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ± bu evliliÄŸin sonunu getirdi. Ã‡ift, 2005'te boÅŸandÄ±.

Pitt sonra Angelina Jolie ile uzun bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. 2014 yÄ±lÄ±nda da resmen evlendiler. Ama kÄ±sa sÃ¼rede yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

Sekiz yÄ±llÄ±k boÅŸanma savaÅŸÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda tamamen bitti, imzalarÄ± atÄ±p yollarÄ±nÄ± resmi olarak ayÄ±rdÄ±lar.

Aniston 2015 yÄ±lÄ±nda Justin Theroux ile 3 yÄ±llÄ±k bir evlilik yaptÄ±. Aniston'Ä±n ÅŸansÄ±na bakÄ±n ki o da bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok uzun sÃ¼re yalnÄ±z kalmadÄ±. Theroux, bu yÄ±l Nicole Brydon Bloom ile evlendi.

Aniston'Ä±n ikinci kocasÄ± Justin Theroux da bu yÄ±l Nicole Brydon Bloom ile evlendi.Â