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Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: 'Aptal gibi görünüyorsun' deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı

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#Halle Berry#Olivier Martinez#Gabriel Aubry
Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 13:50

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry'ye eski kocası Olivier Martinez'den şok suçlama geldi...

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Berry'nin, 12 yaşındaki oğulları Maceo'yu boğmaya çalıştığını ileri süren Martinez, yıldız aleyhine dava açtı. Page Six'in haberine göre duruşma sonrasında Halle Berry hakkında 1 Ekim günü uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Ayrıca Berry, oğlu Maceo'nun Olivier Martinez ile yarı yarıya paylaştığı velayetini de kaybetti. Mahkeme tarafından Halle Berry'ye oğlunu sadece gündüz saatlerinde görme hakkı verildi.

Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı
BERRY HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI
Mahkemenin verdiği karara göre Halle Berry, Maceo'yu sadece haftada iki gün görebilecek. Ayrıca 15 günde bir hafta sonları Maceo ile birlikte olabilecek.

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Halle Berry hakkında eski sevgilisi Olivier Martinez'e, 90 metreden fazla yaklaşmama kararı da çıktı. Bir sonraki duruşma 16 Ekim'de görülecek.

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Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı
 ANNE İLE OĞUL ARASINDA SERT TARTIŞMA
Yine Page Six tarafından ele geçirilen mahkeme belgelerine göre Berry ile 12 yaşındaki oğlu Maceo arasında 26 Eylül'de bir tartışma yaşandı.

Berry, sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynayan oğluna ne kadar aptal göründüğünü söyledi. Martinez'in ileri sürdüğüne göre tartışma büyüdü ve Berry, oğlunun üzerine saldırıp fiziksel kavgaya girişti. Küçük çocuğu boğazından yakalayıp "Şu anda kim baskın, güç kimde?" diye sordu.

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Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı
'BABA GEL BENİ AL'
Boğazının sıkılmasından paniğe kapılan Maceo da babası Olivier Martinez'i arayıp mesaj atarak kendisini oradan almasını istedi. Yine Martinez'in iddiasına göre Maceo bir daha annesinin evine gitmeye de yanaşmadı.

Bu iddiaların kanıtı olarak Maceo'nun babası Olivier Martinez'e gönderdiği yazılı mesajlar da mahkemeye sunuldu.

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O mesajlarda Maceo'nun babasından gelip hemen kendisini almasını istediği görülüyor. Küçük çocuk sonra da babasına "Burada mısın. Lütfen gel" mesajını yazdı.

Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı
'DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Martinez belgelerinde Berry'nin geçişte de Maceo üzerinde şiddet uyguladığını ileri sürerek “Son bir buçuk yıl içinde Bayan Berry, Maceo’yu yere yatırıp boğuşmuş ve onu pes etmeye zorlamıştı” dedi.

Halle Berry ile Fransız oyuncu Olivier Martinez, 2013 ile 2016 arasında evli kalmıştı. Boşanmalarının ardından Berry, eski kocasına nafaka ödemek zorunda bırakıldı.

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Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı
Bu arada Martinez'in, daha önce Berry'nin eski sevgilisi olan Kanadalı model GabrieL Aubry ile kavga ettiğini ve yumruklarıyla onun yüzünü dağıttığını hatırlatalım.
Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı

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KENDİSİNE YÖNELİK SUÇLAMALARI REDDETTİ
Halle Berry ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada eski sevgilisi Olivier Martinez'in kendisine yönelttiği suçlamaları reddetti.

Berry'nin avukatı, Martinez'in mahkemeye sunduğu iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu. Ayrıca Olivier Martinez'in dengesiz, aşırı sahiplenici ve şiddete eğilimli bir yapısı olduğunun daha önce de gözler önüne serildiğini söyledi.

Avukat açıklamasında "Halle, Bay Martinez’in bu tür çirkin davranışlarına alışkın; derin bir üzüntü duysa da, bu durumun kendisini Maceo’nun yüksek yararı için mücadele etmekten ve ona ihtiyaç duyduğu sevgi ve desteği sağlamaktan alıkoymasına izin vermeyecek" dedi.

Eski kocasından ünlü oyuncuya şok suçlama: Aptal gibi görünüyorsun deyip 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı
Halle Berry'nin, eski sevgilisi Gabriel Aubry ile ilişkisinden 18 yaşında Nahla adında bir kızı bulunuyor.

 

 

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#Halle Berry#Olivier Martinez#Gabriel Aubry

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