Eski kocasından intikamını çocuklarıyla aldı… ‘Oğlunu koluna babasına nispet yapmak için taktı’

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Angelina Jolie’nin geçtiğimiz akşam katıldığı Governors Ödülleri törenine basında çok nadir gözüken en küçük oğlu Knox’la katılması çok ses getirmişti.
Kısacık kesilmiş saçlarıyla Brad Pitt’in gençliğine benzetilen Knox’un yüzünden annesi Jolie’den de çizgiler olduğu söylendi.
OĞLUYLA VERDİĞİ POZLAR ÇOK SES GETİRMİŞTİ
Anne oğulun olanca şıklıklarıyla kol kola poz verdikleri geceye Angelina Jolie’nin oğlu Knox’la gitmesi başka dedikodulara da yol açtı.
Jolie ve Pitt’in altı çocuğunun en küçükleri 16 yaşındaki ikizler Vivien ve Knox. Jolie bu tür önemli davetlere sık sık çocuklarıyla katılsa da Knox annesiyle en son kırmızı halıda üç yıl önce görünmüştü.
Anne oğulun geçtiğimiz gece kol kola yaptıkları “şov” ise zamanlamasıyla dikkat çekti. Bu gövde gösterisinden sadece birkaç gün önce Brad Pitt, devam eden mahkemelerinde Angelina Jolie’ye karşı hukuki bir zafer kazanmıştı.
ABD basını Jolie’nin ödül törenine Brad Pitt’e nispet yapmak için ona çok benzeyen küçük oğluyla gittiği konuşuluyordu.
ESKİ KOCASININ DAMARINA BASIP ONA NİSPET YAPTI
Anlaşılan Brad Pitt de bu konuda benzer şeyler hissediyormuş. Yakınlarının söylediğine göre Pitt Angelina Jolie'nin oğlu Knox'u Governors Ödülleri'ne “damarına basmak” için getirdiğini düşünüyor.
Page Six’e konuşan kaynaklar “Brad, Knox'un Angelina'ya Governors Ödülleri'nde katılmasından birkaç gün önce bir yargıcın Château Miraval davasını onaylamasını biraz manidar buluyor” diyor.
Angelina Jolie cephesi ise Knox’un kendisinin annesinin yanında olmak istediğini, güzel yıldızın da buna çok sevinerek oğluyla gururlu şekilde poz verdiğini söylüyor.
ONDAN İNTİKAMINI ÇOCUKLARIYLA ALDI
Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016’da yollarını ayırdıktan sonra üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocukları anneleriyle kalmıştı. İlerleyen yıllarda, çocukların yaşları büyüdükçe babalarını giderek daha az görmeye başladılar.
En sonunda da çiftin tüm çocukları teker teker babaları Brad Pitt’e sırt çevirdi. En büyük üç çocukları Madox, Pax ve Zahara’yla birlikte en küçük üç çocukları, Shiloh ve ikizlerden Vivien da babalarının soyadını kullanmayı bıraktılar.
Ağustos ayında, eski çiftin 18 yaşına basan kızları Shiloh, makkemeye koşup Pitt soyadını sildirdi.
Knox’un ikizi Viven da annesiyle birlikte çalıştığı tiyatro oyununun kadrosuna adını yazdırırken Pitt soyadını kullanmadı.
ÇOCUKLARI İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYOR... KALBİ KIRIK AMA KONUŞMUYOR
Brad Pitt yıllardır çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi. Onları görüp görmediği ya da ne sıklıkta görüştüğü bilinmiyor.
Ünlü oyuncunun yakın çevresi Brad Pitt’in Angelina Jolie’nin çocuklarını kendisine karşı kışkırttığını düşündüğünü “Eskiden iyi bir ilişkileri vardı ama bu geçmişte kaldı ve bu onun kalbini kırıyor. Brad, Angelina'nın çocuklarını kendisine karşı kışkırttığını düşünüyor.” sözleriyle anlatıyor.
Eski karısının bunu bilerek yaptığını ve çocuklarını kendinden intikam almak için kopardığını düşünen Brad Pitt’in bu konuda hiç konuşmasa da çok üzgün olduğu iddia ediliyor.
BİRİ YOLUNA AŞKLA DEVAM ETTİ, BİRİ KENDİNİ SADECE ÇOCUKLARINA ADADI
60 yaşındaki Pitt ve 49 yaşındaki Jolie, Ağustos 2014'te nikah masasına oturdu. Jolie, iki yıl sonra Eylül 2016'da boşanma davası açtı.
Brad Pitt uzun süre kalbini boş tuttuktan sonra 2 yıl önce 31 yaşındaki Ines de Ramon’la aşk yaşamaya başlamıştı.
Angelina Jolie ise Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra kimi zaman adı aşk söylentilerine karışsa da hayatına kimseyi sokmadı ve kendini işine ve çocuklarına adadı.