Eski kocasından intikamını çocuklarıyla aldı… ‘Oğlunu koluna babasına nispet yapmak için taktı’

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Angelina Jolie’nin geçtiğimiz akşam katıldığı Governors Ödülleri törenine basında çok nadir gözüken en küçük oğlu Knox’la katılması çok ses getirmişti.

Angelina Jolie'nin geçtiğimiz gece oğlu Knox'la verdiği görüntüler çok konuşulmuştu

Kısacık kesilmiş saçlarıyla Brad Pitt’in gençliğine benzetilen Knox’un yüzünden annesi Jolie’den de çizgiler olduğu söylendi.

Knox hem anne hem de babasından çizgiler taşıyor ancak bu saçları kısa kesilmiş hali Brad Pitt'in gençliğine daha çok benzetildi

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OĞLUYLA VERDİĞİ POZLAR ÇOK SES GETİRMİŞTİ

Anne oğulun olanca şıklıklarıyla kol kola poz verdikleri geceye Angelina Jolie’nin oğlu Knox’la gitmesi başka dedikodulara da yol açtı.

Jolie ve Pitt’in altı çocuğunun en küçükleri 16 yaşındaki ikizler Vivien ve Knox. Jolie bu tür önemli davetlere sık sık çocuklarıyla katılsa da Knox annesiyle en son kırmızı halıda üç yıl önce görünmüştü.

Jolie'nin oğlunu koluna takıp yaptığı gövde gösterisi eski kocası Brad Pitt'e "nisper yapıyor" diye değerlendirilmişti

Anne oğulun geçtiğimiz gece kol kola yaptıkları “şov” ise zamanlamasıyla dikkat çekti. Bu gövde gösterisinden sadece birkaç gün önce Brad Pitt, devam eden mahkemelerinde Angelina Jolie’ye karşı hukuki bir zafer kazanmıştı.

ABD basını Jolie’nin ödül törenine Brad Pitt’e nispet yapmak için ona çok benzeyen küçük oğluyla gittiği konuşuluyordu.

Knox kardeşleriyle birlikte kırmızı halıya en son üç sene önce çıkmıştı

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ESKİ KOCASININ DAMARINA BASIP ONA NİSPET YAPTI

Anlaşılan Brad Pitt de bu konuda benzer şeyler hissediyormuş. Yakınlarının söylediğine göre Pitt Angelina Jolie'nin oğlu Knox'u Governors Ödülleri'ne “damarına basmak” için getirdiğini düşünüyor.

Page Six’e konuşan kaynaklar “Brad, Knox'un Angelina'ya Governors Ödülleri'nde katılmasından birkaç gün önce bir yargıcın Château Miraval davasını onaylamasını biraz manidar buluyor” diyor.

Tüm çocukları birer birer Brad Pitt'e sırt çevirmişti... Çiftin altı çocuğu anne ve babalarının bitmeyen kavgasında Angelina Jolie'nin tarafındalar

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Angelina Jolie cephesi ise Knox’un kendisinin annesinin yanında olmak istediğini, güzel yıldızın da buna çok sevinerek oğluyla gururlu şekilde poz verdiğini söylüyor.

ONDAN İNTİKAMINI ÇOCUKLARIYLA ALDI

Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016’da yollarını ayırdıktan sonra üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocukları anneleriyle kalmıştı. İlerleyen yıllarda, çocukların yaşları büyüdükçe babalarını giderek daha az görmeye başladılar.

En sonunda da çiftin tüm çocukları teker teker babaları Brad Pitt’e sırt çevirdi. En büyük üç çocukları Madox, Pax ve Zahara’yla birlikte en küçük üç çocukları, Shiloh ve ikizlerden Vivien da babalarının soyadını kullanmayı bıraktılar.

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Ağustos ayında, eski çiftin 18 yaşına basan kızları Shiloh, makkemeye koşup Pitt soyadını sildirdi.

Çiftin en küçük kızları Vivien da babasındna vazgeçmiş gibi görünüyor

Knox’un ikizi Viven da annesiyle birlikte çalıştığı tiyatro oyununun kadrosuna adını yazdırırken Pitt soyadını kullanmadı.

ÇOCUKLARI İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYOR... KALBİ KIRIK AMA KONUŞMUYOR

Brad Pitt yıllardır çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi. Onları görüp görmediği ya da ne sıklıkta görüştüğü bilinmiyor.

Ünlü oyuncunun yakın çevresi Brad Pitt’in Angelina Jolie’nin çocuklarını kendisine karşı kışkırttığını düşündüğünü “Eskiden iyi bir ilişkileri vardı ama bu geçmişte kaldı ve bu onun kalbini kırıyor. Brad, Angelina'nın çocuklarını kendisine karşı kışkırttığını düşünüyor.” sözleriyle anlatıyor.

Brad Pitt çocuklarının ondan uzaklaşmasından dolayı çok üzgün... Ancak onların büyüdüklerinde gerçekleri anlayıp kendisine geri döneceklerine inanıyor

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Eski karısının bunu bilerek yaptığını ve çocuklarını kendinden intikam almak için kopardığını düşünen Brad Pitt’in bu konuda hiç konuşmasa da çok üzgün olduğu iddia ediliyor.

Gözden Kaçmasın Oğlu babasının adeta kopyası! Haberi görüntüle

BİRİ YOLUNA AŞKLA DEVAM ETTİ, BİRİ KENDİNİ SADECE ÇOCUKLARINA ADADI

60 yaşındaki Pitt ve 49 yaşındaki Jolie, Ağustos 2014'te nikah masasına oturdu. Jolie, iki yıl sonra Eylül 2016'da boşanma davası açtı.

Brad Pitt'i yıllardır çocuklarıyla birlikte gören yok...

Brad Pitt uzun süre kalbini boş tuttuktan sonra 2 yıl önce 31 yaşındaki Ines de Ramon’la aşk yaşamaya başlamıştı.

Angelina Jolie ise Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra kimi zaman adı aşk söylentilerine karışsa da hayatına kimseyi sokmadı ve kendini işine ve çocuklarına adadı.