ÃœnlÃ¼ oyuncunun iyi yÃ¼reÄŸi baÅŸÄ±na dert aÃ§tÄ±: Eski kocadan kardeÅŸ olmaz... O adamdan uzak dur

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KuÅŸkusuz bÃ¶yle anlatÄ±nca kulaÄŸa Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k geliyor. Ama isimleri sÃ¶ylediÄŸimizde, konuyu hemen anlayacaksÄ±nÄ±z zaten.

Bu karÄ±ÅŸÄ±k gibi gÃ¶rÃ¼nen ama aslÄ±nda magazin dÃ¼nyasÄ±na hiÃ§ ilgisi olmayanlarÄ±n bile bir ÅŸekilde bir yerlerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ olayÄ±n kahramanlarÄ± Jennifer Garner ve eski kocasÄ± Ben Affleck..

Bir de tabii Garner'Ä±n yeni niÅŸanlÄ±sÄ± John Miller ile Affleck'in bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Jennifer Lopez.

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Jennifer Lopez ile boÅŸanma sÃ¼recinde Ben Affleck'e yardÄ±m elini uzatan kiÅŸi eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner oldu. Ama bu durum 53 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun niÅŸanlÄ±sÄ± John Miller ile arasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.Â

ArtÄ±k Ã§ok iyi bilindiÄŸi gibi Jennifer Garner ile Ben Affleck, Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olduklarÄ± evliliklerini bitirdikten bir sÃ¼re sonra iki iyi dosta dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Bu arada Affleck, eski niÅŸanlÄ±sÄ± Jennifer Lopez ile evlendi. Garner de iÅŸ insanÄ± John Miller ile niÅŸanlandÄ±.

GÃ¼n geldi Affleck ile Lopez'in evliliÄŸi bitme noktasÄ±na geldi. Ä°ÅŸte o sÄ±rada en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner'dan gÃ¶rdÃ¼ Affleck.

Hatta bir ara yakÄ±nlÄ±klarÄ± o kadar dikkat Ã§ekti ki herkes onlarÄ±n yeniden bir araya geleceklerini bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

Ama Ã¶yle olmadÄ±...

GARNER'IN ESKÄ° KOCASIYLA SAMÄ°MÄ°YETÄ° NÄ°ÅžANLISINI KIZDIRDI

SonuÃ§ olarak Lopez ile Affleck boÅŸandÄ±. Jennifer Garner da iÅŸ insanÄ± John Miller ile iliÅŸkisine yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Hatta sÃ¶ylentilere gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.

Ama bÃ¼tÃ¼n bu hikayede canÄ± en Ã§ok yanan Garner'Ä±n niÅŸanlÄ±sÄ± John Miller oldu.

SevdiÄŸi kadÄ±nÄ±n eski kocasÄ±na yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± sessizce ve uzaktan izlemek zorunda kaldÄ± uzun sÃ¼re.

Ã‡Ä±kan sÃ¶ylentilere gÃ¶re iÅŸler Ã¶yle bir duruma geldi ki Miller, niÅŸanlÄ±sÄ± Garner'Ä± eski kocasÄ±yla arasÄ±na mesafe koymasÄ± konusunda uyardÄ±.

Åžimdi ise Jennifer Garner ile John Miller cephesinden yeni bir iddia geldi.

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SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Miller, Garner'a gÃ¼nÃ¼n birinde evlendikleri takdirde eski kocasÄ± Ben Affleck'i dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne Ã§aÄŸÄ±rmamasÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

'ARTIK ONA YARDIM ELÄ°NÄ° UZATMAYI BIRAK'

Daha da Ã¶tesinde John Mller, Garner'a "eski kocasÄ±nÄ± istenmeyen adam ilan etmesini ve her ne zaman ihtiyacÄ± olursa ona yardÄ±m eli uzatmayÄ± bÄ±rakmasÄ±" konusunda Ã¼ltimatom verdi.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re John Miller, bu durumun sonucundan memnun... Ultimatomun iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ ve bundan bÃ¶yle de bu tÃ¼r fazla yumuÅŸak olmayan taktikler uygulamaya karar verdi.

Ä°ddialara gÃ¶re John Miller'Ä±n 'en Ã§ok tepesini attÄ±ran' ayrÄ±ntÄ±, Jennifer Garner ile eski kocasÄ± Ben Affleck'in birbirleriyle sanki iki sevgiliymiÅŸ gibi birbirleriyle fiziksel yakÄ±nlÄ±k iÃ§inde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± oldu.

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Ä°ÅŸte bu noktadan sonra John Miller, niÅŸanlÄ±sÄ± Garner'Ä± daha sert uyarmak zorunda kaldÄ±. Onunla bÃ¶yle bir ÅŸeyin bir daha tekrarlanmamasÄ± konusunda ciddi bir konuÅŸma yaptÄ±.

SonrasÄ±nda da John Miller, Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ± ve Jennifer Garner ile aynÄ± eve taÅŸÄ±ndÄ±. Bu ÅŸekilde Ben Affleck'in eski karÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaÃ§ladÄ±.

Ä°ddialara gÃ¶re John Miller, gÃ¼nÃ¼ gelip de Jennifer Garner ile evlendiÄŸinde Ben Affleck'in artÄ±k Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± olmak dÄ±ÅŸÄ±nda onun Ã§evresinde olmasÄ±nÄ± istemiyor.

ESKÄ° KOCASIYLA KARDEÅž GÄ°BÄ° OLDUÄžUNU Ä°LERÄ° SÃœRÃœYOR

DiÄŸer yandan iddialara bakÄ±lÄ±rsaÂ Jennifer Garner, niÅŸanlÄ±sÄ± John Miller'Ä± rahatlatmak iÃ§in eski kocasÄ± Ben'in onun iÃ§in artÄ±k bir erkek kardeÅŸ gibi olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

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Ama bu duruma John Miller Ã§ok da gÃ¶nlÃ¼ rahat bir ÅŸekilde inanmÄ±yor.

Miller'Ä±n istediÄŸi tek bir durum var: Ben Affleck tabii ki Garner ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶recek ve babalÄ±k gÃ¶revlerini yerine getirecek.Â

Ama diÄŸer yandan Jennifer Garner ile iliÅŸkisi konusunda da artÄ±k yerini bilmek zorunda. KarÄ±sÄ±nÄ±n yeni iliÅŸkisine saygÄ±lÄ± davranmayÄ± da Ã¶ÄŸrenmesi gerek.

Ä°ÅŸin bir de diÄŸer yanÄ± var.

Jennfer Garner her ne kadar eski kocasÄ±na artÄ±k aralarÄ±na ciddi bir mesafe koymalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylese de Affleck buna bir tÃ¼rlÃ¼ yanaÅŸmÄ±yor.

ArtÄ±k Jennifer Lopez bu iÅŸin Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±nda... Ama bakalÄ±m geride kalan Ã¼Ã§ isim, Jennifer Garner, eski kocasÄ± ben Affleck ve yeni niÅŸanlÄ±sÄ± John Miller arasÄ±ndaki iliÅŸki gelecekte nasÄ±l ÅŸekillenecek.

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Bir dÃ¶nem Ben Affleck ile John Miller, birlikte sohbet ederken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyordu. Ama ÅŸimdi bu iliÅŸkileri bozuldu.Â