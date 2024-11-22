Eski kocasına ölene kadar bakmıştı… Hayatının aşkını ömrünün sonbaharında buldu

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Hatta bu sıkça yaptığı “gözü yaşlı” paylaşımlar yüzünden adı “ağlayan kadın” olarak anılmaya başlamıştı.

30 yıl süren evliliğinin karanlık sırlarını eski kocası öldükten sonra anlatmıştı. Ve sürekli döktüğü gözyaşlarının en büyük sebebi de neredeyse yaşanmadan geçip gitmiş o gençlik yıllarıydı… Yaptığı gözü yaşlı paylaşımlar yüzünden adı "ağlayan kadın"a çıkan Paulina Porizkova en sonunda aradığı mutluluğa kavuştu

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI SEVGİLİSİYLE GERÇEK AŞKI BULDU

Bir dönem dünyanın en güzel kadınları arasında sayılan 59 yaşındaki ünlü model Paulina Porizkova, internetteki bir flört uygulamasında tanıştığı 61 yaşındaki sevgilisinin doğum gününü kutlarken adeta aşka geldi.

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Porizkova, sevilen sitcom Will and Grace’in yazarı da olan senarist Jeff Greenstein ile neredeyse iki yıldır birlikte. Bir dönemin en ünlü modellerinden olan Porizkova dünyanın en güzel kadınları arasında sayılıyordu

“ONU BULMAM 60 YILIMI ALDI”

Büyük bir aşka yelken açan çift en samimi pozlarını Instagram’dan paylaşıyor ve hayatta geç buldukları bu mutluluğu dünyaya duyurmaya doyamıyor.

“Onu bulmam neredeyse altmış yılımı aldı. Kim olduğumu ve önceliklerimin neler olduğunu gözden geçirmem gerekti” diyen Paulina Porizkova, sevgilisini “rüya gibi” diye anlatırken “Onun da hayalimdeki partner olarak nitelendirilmeden önce yapması gereken bazı ağır işler vardı. Ve sonra tam olarak doğru zamanda tanıştık” diyerek birbirlerinin karşısına bu kadar geç çıkmalarının aslında belki de en büyük şansları olduğunu söylüyordu. 59 yaşındaki model iki yıldız senarist Jeff Greenstein'la büyük bir aşk yaşıyor

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HER GECE ONA SARILARAK UYUYOR

Kazandığı şöhrete, göz önünde yaşanmış bir ömre rağmen aradığı mutluluğu oğulları dışında kimselerde bulamayan Paulina Porizkova sevdiği adamla “derin” bir huzur ve mutluluk yakaladığını anlatıyor.

“Her gece birbirimize sarılarak uykuya dalıyoruz, boğulan insanlar gibi çaresizlik içinde sarılmıyoruz, bir çiçeğin yaprakları gibi birbirimizin içinde ve etrafında katlanıyoruz. Sanki bedenlerimizin ve uzuvlarımızın en doğal yerleşimi buymuş gibi” İkili internetteki bir flört uygulamasında tanıştıktan sonra neredeyse her anlarını baş başa geçirmeye başladı

AŞK SÖZ KONUSU OLUNCA YAŞ SADECE BİR SAYI: BEN DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM

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Mutlulukları ve aşkları fotoğraflarına yansıyan çift söz konusu aşk olduğunda yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor.

Ünlü model sevgilisinin doğum gününü “Her gece iç çekerek uyuyoruz. Her sabah bir gülümsemeyle uyanıyoruz. Bu adam 61 yıl önce bugün doğduğu için derinden ve derinden minnettarım. Bu sadece şans değildi, ben dünyanın en şanslı kadınıyım” diye kutluyor.





BÜTÜN ÖMRÜNÜ TEK BİR KİŞİYE ADAMIŞTI

Paulina Porizkova Jeff Greenstein’la aradığı mutluluğu bulmadan önce kısa bir süre Hollywood’un en ünlü senaristi Aaron Sorkin’le kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.

Ünlü modeli bunca yıldır gözü yaşlı bırakansa iki oğlu, 31 yaşındaki Jonathan ve 25 yaşındaki Oliver’ın babası, 1989'dan 2019'a kadar evli kaldığı ünlü müzisyen Ric Ocasek’ti.

Paulina Porizkova, kariyerinin başlarında gencecik bir modelken The Cars grubunun efsanevi solisti Ric Ocasek'le tanışmış, onun aşkına kapılıp gittikten sonra ise ne yazı ki hayatı kâbusa dönmüştü

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Çek asıllı Paulina Porizkova, 15 yaşında fotoğrafçılara poz vermeye başladığında onun için hem şöhret kapıları aralanmıştı ancak sektörün acımasızlığına da çok maruz kalacaktı. Çocuk yaşta başladığı modellik kariyerinde tacize de uğradı, kendini tüketecek kadar çok çalıştığı da oldu.





GENCECİKKEN GÖNÜL VERDİĞİ KOCASIYLA KÂBUS GİBİ BİR EVLİLİK YAŞADI

Paulina Porizkova, The Cars grubunun efsanevi solisti Ric Ocasek ile tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. O yıllarda yeni yeni ünlenen bir model olan gen kadın grubunun 1984 tarihli Drive adlı şarkısının çok sevilen klibinde rol almıştı. Sette başlayan bu hikâye büyük bir aşka dönüştü. Evlendiklerinde Paulina Porizkova 24, Ocasek ise 45 yaşındaydı…

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Ric Ocasek'le ilgili ne söylerse söylesin onun çok iyi bir baba olduğundan bahsediyordu. Ancak bu yine de talihsiz modelin kâbus gibi yıllar yaşamasına engel olamadı. İkilinin arasına sürekli olarak Porizkova’nın çok sevdiği modellik mesleği, kıskançlıklar ve şiddetli kavgalar giriyordu. Paulina Porizkova, Ric Ocasek'le evliliği mutsuzluklarla dolu olmasına rağmen son nefesini verene kadar onun başucundan ayrılmamıştı

ÜNLÜ MÜZİSYEN HAYATI KARSINA ZİNDAN ETMİŞTİ

“Onun beni gerçekten sevmediğini, sadece bana ‘takıntılı’ olduğunu anlamam uzun sürdü” demişti ünlü model. Ric Ocasek, deyim yerindeyse, evliliğin cicim ayları geçtikten sonra kıskanç ve baskıcı bir kişiliğe büründü ve hayatı karısına zindan etti.

Paulina Porizkova’ya gelen iş tekliflerine müdahale eden, onu kimi zaman podyumda yürütmeyen ve iş ilişkileri yüzünden görüşmek durumunda kaldığı erkekleri kıskanarak sürekli kavga çıkaran Ric Ocasek ve Porizkova, ancak 2017'de, 28 yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtılar. Ancak Ric Ocasek, çiftin boşanması tamamlanamadan hayatını kaybetti.





SON NEFESİNİ VERENE KADAR ESKİ KOCASINA O BAKTI

“Ona olan aşkımı her şeyin önüne koymuştum. Ric’le olabilmek benim için işimden bile önemliydi. Yaşadıklarımı hazmetmem ve sonunda ondan kopmam çok zor oldu” diye anlattığı eski eşinin sağlığı bozulunca onunla yeniden aynı eve taşınan ve geçirdiği kalp ameliyatının ardından 2019 yılının eylül ayında son nefesini verirken de yanında o vardı…