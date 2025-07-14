Eski kocasına kancayı taktılar… Ünlü şarkıcının büyük korkusu… 14 aylık evliliğin sırları ortaya dökülecek!

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Kariyerinin zirve noktasındayken büyük bir ruhi buhran geçiren sonrasında da babası tarafından mahkeme yoluyla vesayet altına alınan Britney Spears 2021’den itibaren özgür kalmıştı.

Bu özgürlüğü sonuna kadar yaşayan ve sürekli tuhaf hallere bürünmekten vazgeçmeyen ünlü şarkıcı ufak tefek oyunculuk işleri yapan fitness hocası Sam Asghari'yle evlenmiş, büyük bir aşkla başlayan bu evlilik 14 ay içinde bitivermişti.

Boşandıktan sonra bir süre eski bir mahkum olan Paul Soliz ile birlikte olan ancak sonra onu da terk eden Britney Spears geçtiğimiz günlerde sert bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

İsim vermeden hayatına giren erkeklerden bahseden Spears “İki tane tam birer pislik olan adamla çıktım… Ve onların köpeklerini onlardan daha çok sevdiğimi fark ettim” yazan Britney Spears’ın hayatına giren son iki erkek olan Sam Asghari ve Paul Soliz’den bahsettiğine inanılıyor…

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Ancak ünlü şarkıcı artık böyle açık konuşmaktan vazgeçmek zorunda kalabilir… Çünkü söylenenlere göre Sam Asghari’ye Britney Spears’la olan evliliğini anlatması ve sırlarını vermesi için reddetmesi zor teklifler gidiyor…

Bir kitap yazıp her şeyi anlatması istenen Sam Asghari Britney Spears’ı epey korkutmuş durumda. Aslında çift boşanırken ünlü şarkıcının Sam Asghari’ye bir gizlilik anlaşması imzalattığı ve evlilik sırları hakkında konuşmasının önüne geçmeye çalıştığı biliniyor.

Yine de bu ünlü olmaya çalışan ancak bunu bir türlü başaramayan eski eşin her riski göze alıp konuşma ihtimali de bir hayli yüksek…

Sam Asghari eğer konuşursa Britney Spears’la fırtınalı 14 aylık evlilikleri hakkında utanç verici bir itirafta bulunmayı düşünüyor.

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31 yaşındaki Sam Asghari şimdiye kadar bu aşk ve evlilik hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak yine de ağzını pek de sıkı tutmadı ve Britney Spears’la aşkının Hollywood hayallerini engellediğini iddia etti, çünkü iddiasına göre casting ajansları, ucuz bir fitness antrenörü ve “pop yıldızı ile ilişkili” birini işe almakta tereddüt ediyorlardı.

Basında yer alan iddialara göre Asghari Britney Spears’la yaşadığı talihsiz aşk hikayesini anlatması için çok sayıda cazip teklif alıyor ancak şu ana kadar ünlü şarkıcının sırlarını ifşa etmeyi reddetti.

Sam Asghari’yi yakından tanıyanlar konu hakkında “Sam, elbette ayrıldıklarında gizlilik anlaşması imzaladı. Şimdiye kadar söylediklerine çok dikkat etti, ancak kendisine gelen büyük paralı tekliflerin cazibesine kapılmamak onun için zor. Ayrıca, onunla yaşadığı cehennemi tüm dünyanın bilmesini isteyen bir yanı da var” diyorlar.

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Sam Asghari’nin gizlilik anlaşmasını bozarsa ödemesi gereken yüklü tazminatı karşılayabilecek bir anlaşma yaparsa bu teklifi kabul edip Britney Spears’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmeyi düşündüğü söyleniyor.

Britney Spears da son zamanlarda eski kocası hakkında sürekli kötü konuşarak onu bu konuda biraz kamçılıyor gibi görünüyor…