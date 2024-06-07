Eski kocası, yeni nişanlısı... İkisi de yanındaydı... Mezuniyet gururu

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Dünyanın en zenginlerinden biri olarak bilinen ünlü iş insanı, nişanlısının eski evliliğinden dünyaya gelen oğlunun mezuniyet törenini de kaçırmadı.

O sırada onlara nişanlısının eski kocası ile onun yeni karısı da eşlik etti. Herkesin yüzünden gülücükler saçtığı o güzel günde çekilen fotoğraflar da sosyal medyada yerini aldı.

Nişanlısı ve onun eski evliliğinden dünyaya gelen oğlunun yüksekokuldan mezuniyet mutluluğunu kaçırmayan bu ünlü iş insanı, Jeff Bezos.

Dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak bilinen Bezos, bir süredir nişanlı olduğu Lauren Sanchez'in eski eşi Tony Gonzalez'den dünyaya gelen oğlu Nikko'nun mezuniyet törenine katıldı. O törende Gonzalez'in yeni karısı October da yerini aldı.

Eski bir gazeteci olan 54 yaşındaki Lauren Sanchez, ilk göz ağrısı olan 23 yaşındaki Nikko'nun mezuniyet gününde büyük bir mutluluk yaşadı.

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'DUYGULARIMA HAKİM OLAMIYORUM'

Kendisine ilk kez anne olma heyecanı yaşatan Nikko şerefine o gün Sahchez'in yanında oğlunun babası Tony Gonzales, onun yeni eşi ve tabii ki Sanchez'in nişanlısı Jeff Bezos da vardı.

Lauren Sanchez, mutluluğunu bir dizi fotoğraf eşliğinde hazırladığı videoyla sosyal medya hesabından da duyurdu.

Sanchez oğluna "Nikko, seninle gurur duyuyorum " diyerek onunla birlikte mezun olan bütün öğrencileri kutladı. Paylaşımını "Kendimi duygulanmaktan alıkoyamıyorum.. Seni seviyoruz" diye bitirdi.

Lauren Sanchez ile eski bir basketbolcu olan Tony GonzaleZ, 2001 yılında tek çocukları Nikko'yu kucaklarına aldı.

Ama ilişkileri kısa süre sonra bitti. Lauren Sanchez, daha sonra da çok konuşulan aşklar yaşadı. Patrick Whitesell'den de iki çocuk sahibi oldu.

Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, geçen yıl ünlü iş insanının lüks yatında düzenlenen bir partiyle nişanlandı.

Fakat Sanchez'in söylediğine göre ikisinin de evlenmek için acelesi yok, şimdilik hayatın keyfini çıkarıyorlar.

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Sanchez ve eski eşinin oğlu Nikko'nun mezuniyet mutluluğuna eski ve yeni eşleri de dahil oldu.

Önceki gün oğlunun yüksek okul mezuniyetinin mutluluğunu yaşayan Lauren Sanchez, yakında dünyanın en zengin üçüncü kişisinin de karısı olacak. Ama işin aslına bakılırsa çiftin bu konuda bir acelesi de yok. Sanchez, geçen yılın son ayında verdiği bir röportajda bu konuya da değinmiş ve zengin biriyle evlenmenin zorluklarından söz etmişti.

Sanchez, Vogue dergisinin aralık sayısına bazı açıklamalar yaptı. Nişan haberinin duyulmasıyla birlikte zaten dünya basınının ilgi odağı olan Lauren Sanchez, bu kadar zengin bir adamla evlenecek olmanın hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

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Sanchez'in söylediğine göre Bezos ile aralarında düğünleri hakkında konuşuyorlar. Düğünün nasıl olacağını, büyük ve gösterişli bir tören mi düzenleneceğini, yoksa her şeyin daha sade bir şekilde mi gerçekleşeceğini kısacası neyin nasıl olacağı konusunda kafa yoruyorlar.

Sanchez, düğün hazırlıklarıyla ilgilenmenin kendi sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi. Jeff Bezos'un ise bu konuda sorduğu "Sen de düğün planıyla ilgilenecek misin?" sorusuna 'O kadar aptal mı görünüyorum" diye yanıt verdiğini de sözlerine ekledi





İKİ BUÇUK MİLYON DOLARLIK YÜZÜK YASTIĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Bu ünlü çiftle ilgili şu ayrıntıyı da atlamayalım... Ünlülerin evlenme tekliflerini de bilirsiniz... Çoğu başlı başına bir olay. Örneğin Kanye West eski karısı Kim Kardashian'a kendisiyle evlenmesi için teklif götürürken kocaman bir stadyumu kapatmıştı. Elbette kameralar, fotoğrafçılar ve aile üyeleri de oradaydı.

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Fakat dünyanın en zengin üçüncü kişisi Jeff Bezos kendisinden beklenmeyecek kadar sakin bir evlilik teklifinde bulundu Lauren Sanchez'e. Tabii ki ona verdiği 20 karatlık ve 2 buçuk milyon dolar değerinde nişan yüzüğünü bir kenara koyarsak.

Sanchez, Vogue dergisine verdiği röportajda nişan yüzüğünü yastığının altında bulduğunu söyledi. Tabii o sırada çift, Bezos'un yarım milyar dolarlık mega yatında bulunuyorlardı.

Üstelik evlilik teklifi tam Sanchez yüzündeki makyajı temizlemiş yatağa girmek üzereyken geldi. Yani böyle bir teklifin hiç beklenmeyeceği bir anda. Bezos yüzüğün bulunduğu kutuyu açtığında ise neredeyse bayılacağını sözlerine ekledi.

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ONUN SOYADINI ALIP 'BAYAN BEZOS' OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR: Lauren Sanchez, evlendikten sonra kocasının soyadını alacağını da ifade etti. Bu konudaki soruya "Yüzde yüz evet. Bayan Bezos olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye yanıt verdi. Bu arada Sanchez, yastığının altından çıkan 2 buçuk milyon dolarlık nişan yüzüğünü de her fırsatta gözler önüne seriyor.





GELİNLİK AYRI BİR KONU

Bezos'un sürekli çalıştığını anlatan Sanchez'in söylediğine göre kafasını en çok meşgul eden ayrıntı ise o büyük günde giyeceği gelinlik. Bir sürü ünlü modacı arasından bir seçim yapmak zorunda.

Her ne kadar Bezos'un evlilik anlaşması yapmayı planladığı konuşuluyor olsa da bu konuda Sanchez'in anlattıkları başka. Bunu da şöyle ifade etti o röportajda " Jeff'in 161. 3 milyar dolarlık serveti düşünüldüğünde bununla birlikte gelen birçok fırsat var. Bunları çok ciddiye alıyorum. Biz zaten Jeff ile birbirimize bakıyoruz ve diyoruz ki "Biz bir takımız. Yani her şeyi paylaşıyoruz."