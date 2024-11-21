Eski kocası şimdi çıldıracak! Korumayla tehlikeli yakınlaşma

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Şimdi ise ünlü yıldız bambaşka bir iddiayla gündeme geliyor.

Buna göre yanında çalışanlardan birine yani korumasıyla yakınlaştı. Yine söylentilere göre aralarındaki ilişki geleceğe yönelik ciddi bir ilişki olmasa da yine de belli bir romantizm var.

KORUMASIYLA ROMANTİZM YAŞADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Büyük olasılıkla anladınız Jennifer Lopez'den söz ettiğimizi...

2000'lerin başında nişanlanıp ayrılan Ben Affleck ile Lopez, yıllar sonra karşılaştılar ve aşkları alevlendi. Hatta bu kez evlendiler.

Ama 2022 yılında kurulan yuva uzun ömürlü olmadı. Geçtiğimiz ağustos ayında Lopez boşanma davası açtı. Tabii ki sonra her ikisi de kendi yollarına gitti.

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Ben Affleck, sık sık eski eşi Jennifer Garner'dan dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor. Lopez ise son günlerde ilginç bir söylentiyle gündemde.

Bu yaz 55 yaşına giren Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu iddialara bakalım şimdi... Buna göre ünlü yıldız korumasıyla yakınlaştı!

'BİRAZ EĞLENMEK ONUN DA HAKKI'

Radar Online adlı internet sitesinde yer alan bütün bu iddialara bakılırsa Lopez, şu sıralar biriyle resmi olarak flört etmiyor. Ama bu durum onun hayattan biraz keyif almasını da engellemiyor.

Siteye konuşan bir kaynak bu konuda "Kendini güvende hissettiği bir atmosferde flört ediyor. Ayrıca korumasının ona çekici gelmediğini de söyleyemeyiz. Ama bu durum Lopez'in eski kocası Ben Affleck'i çıldırtacak" diye konuştu.

Bu arada konuyla ilgili başka bir iddia daha var. Bunu da Women's Day adlı dergiye konuşan bir kaynak anlattı.

YILLAR SONRA MURATLARINA ERMİŞLERDİ

Onun sözlerine bakılırsa aslında Jennifer Lopez bu boşanmayı hiç istemiyordu. Ancak Affleck, her zaman sorunlarından kaçan biri oldu. Evlilik de yolun sonuna geldi.

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Aynı kaynak, dördüncü kez uğradığı bu başarısızlığın aslında Lopez'in de hoşuna gitmediğini söyledi. Hatta korumasıyla romantizm yaşamak onun gözünde kendi imajını kurtarmak için gerekli bir adım.

Kaynağa göre "Sonuç olarak Jennifer Lopez her zaman terk eden olmak ister, terk edilen değil..."

Jennifer Lopez, geçen ay biten evliliği hakkında Interview dergisine bir röportaj vermiş ve orada da aslında "biriyle evlenip onunla birlikte yaşlanmak" istediğini söylemişti. Fakat yine de kendisini bir ilişkiyle tanımlamaya iyi gözle bakmadığını belirten Lopez "Bundan böyle kendi başıma mutlu olabilirim" diye konuşmuştu.

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GÖNÜL İLİŞKİLERİ HEP HÜSRANLA BİTTİ

Bu arada Jennifer Lopez'in sonu şaşmaz biçimde ayrılıkla biten evlilik ve aşklarını bir hatırlayalım yeri gelmişken...

Lopez ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Lopez'in ilk eski eşi olan Küba doğumlu Ojani Noa, tanıştıkları dönemde ünlü şarkıcı Gloria Estefan'ın sahibi olduğu bir restoranda garsonluk yapıyordu.

Gösterişli fiziğiyle Lopez'in ilgisini çeken Noa, sonradan zaman zaman aktörlük yapmaya başladı.

SONRA SEAN DIDDY COMBS İLE AŞK YAŞADI... DURMADAN ALDATILDI

Lopez'in Noa ile evliliği kıskançlık nedeniyle bitti ama bir süre sonra bunun boşuna olmadığı da ortaya çıktı.

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Jennifer Lopez, iki yıl boyunca şu sıralarda eski nişanlısı Cassie'ye şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan Sean Diddy Combs ile aşk yaşadı. Hatta, Grammy tarihine geçtiği o yeşil elbiseyi giyip törene gittiğinde de yanında Combs vardı.

Ama o ilişkisinde de mutluluğu bulamadı Lopez. Sonradan verdiği bir röportajında "Onun beni aldattığını biliyordum. Hayatımda bana sadık olmayan biriyle yaşadığım ilk birliktelikti" diye anlattı o dönemi.

Ama ayrılığın ardından Sean Diddy Combs onun hakkında bazı ilginç sözler sarf etti: "Bazı ünlü kadınlarla flört ettim. Ama Jennifer onlar arasında en harika olanlardan biriydi."

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ARDINDAN İKİNCİ EVLİLİK GELDİ

Jennifer Lopez, Combs ile yollarını ayırdıktan sonra Love Don't Cost a Thing adlı şarkısının video klibinde Cris Judd ile tanıştı. Kısa bir ilişkinin ardından aynı yıl evlendiler. Ama bu evlilik de öyle uzun sürmedi

Cris Judd sonradan Lopez ile evlilikleri hakkında "Evliliğin başarılı olması için hiç çaba sarf etmedi" diye konuştu.

Sonra da şunları söyledi: "Size Jennifer'ın ilişkilerinin neden yürümediğini anlatamam. Ama sanırım bu uğurda çaba gösterip göstermemenizle ilgili bir durum bu. Evlilik için imza attığınızda öylece yürüyüp gidemezsiniz."

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SONRA İKİZLERİNİN BABASI İLE EVLENDİ

Jennifer Lopez evliliklerinden birini de ünlü şarkıcı Marc Anthony ile yaptı. Bu evlilikten Emme ve Max adında ikizleri dünyaya geldi. Ama yine ilişkileri yürümedi. Çift, 2014 yılında boşandı.

Büyük olasılıkla çocukları olduğu için aralarına büyük bir savaş girmedi boşandıktan sonra. Hala zaman zaman Max ve Emme hatırına bir araya geliyorlar.

Lopez hakkında eski eşi Marc Anthony güzel sözler sarf etti ayrıldıktan sonra: " Odaya ilk giren ve son ayrılan kişi hep o olurdu. O zamana kadar gördüğüm en çalışkan kişi oydu. O zamanlar durum benim için bunun tam tersiydi. Jennifer'dan çok şey öğrendim."

18 YAŞ GENÇ DANSÇISIYLA AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Jennifer Lopez, 2011 yılında kendisinden 18 yaş daha genç olan dansçısı Casper Smart ile yaşadığı ilişkiyle manşetlere çıktı. Ayrılığın ardından Smart, olayın bu raddeye gelmesinin nedeninin kendisi olduğunu söyledi.

O dönemi "Çok gençtim ve bencildim" diye anlattı Casper Smart. "Çocukları olan bir kadınla ilişkiye hazır olduğumu sanıyordum. Ben 23 ya da 24 yaşındaydım. O 42 yaşındaydı ve iki çocuğu vardı. Bir yıl boyunca her günü birlikte geçirdik" sözleriyle hatırladı Smart.

Casper Smart'a göre her ikisinin de bekar olduğu o dönemde birlikte güzel vakit geçirmeye çalıştılar. Aralarında bir kimya vardı ama daha fazlasını beklemediklerini sözlerine ekledi Smart.

'ONUNLA TANIŞTIĞIM GÜN HAYATIMIN EN ŞANSLI GÜNÜYDÜ'

Jennifer Lopez'in gönül defterine adını yazdıranlardan biri de eski nişanlısı Alex Rodriguez. Aslında ilk olarak 2005 yılında tanıştılar ama romantik ilişki yaşamaları 2017 yılında oldu.

Rodriguez "Onunla tanıştığım gün hayatımın en şanslı günüydü" diye tanımladı yıllar sonra.

Rodriguez de tıpkı Anthony gibi Lopez'in çok çalışkan bir insan olduğunu söyledi. İkili evlilik kararı aldı ama bunu uygulayamadan ayrıldılar. Sonra da Lopez yıllar önceki nişanlısı Ben Affleck'e döndü ve onunla evlendi.

Alex Rodriguez, eski aşkı Lopez ile ilgili olarak "Beş yıl boyunca inanılmaz bir hayatımız oldu. Kızlarımla birlikte ondan çok şey öğrendik" diye konuştu.