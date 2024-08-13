Eski kocasının onda hâlâ gönlü var: Ünlü şarkıcı 40'ından sonra anne olmuştu... İkizler boyuna yetişti

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Yine de görünüşe göre bu durum, ünlü şarkıcının hiç umurunda değil. Eski kocasıyla yaşadığı hayatın defterini çoktan kapattı. Sadece önünde uzanan hayata dikti gözlerini...

Elbette eski evliliğinden dünyaya gelen ikiz çocuklarıyla birlikte.

Şimdi de onları yanına alıp dünyanın gözde tatil beldelerinden birinde yaz mevsiminin tadını çıkarmaya gitti.

SADECE TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYOR

Konuyu takip edenler, ünlü şarkıcı Mariah Carey'den söz ettiğimizi anladı.

Ünlü şarkıcının eski kocası Nick Cannon, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda "Bana dön dese ona dönerim" deyince gözler 55 yaşındaki Carey'e çevrilmişti. Fakat Carey, eski kocasına yanıt verme gereği bile duymadı.

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Bunun yerine Cannon ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe'yu da yanına alıp özel bir jete atladığı gibi soluğu İtalya'nın gözde tatil beldesi Sardinya'ya aldı.

Mariah Carey ile 13 yaşındaki biri kız, diğeri erkek ikizleri önceki gün Los Angeles'tan yola çıkıp ulaştıkları Sardinya Havaalanı'nda objektiflere takıldı.

Göbeğini açıkta bırakan krem rengi bir bluz ve aynı renk ince bir kazak giyen Mariah Carey, güneş gözlüklerini de eksik etmedi.

Kalabalık grup içinde en az ünlü şarkıcı kadar ikizleri de ilgi odağı oldu. İki kardeşin ne kadar büyüdüğü de gözler önüne serildi. İkizleri görenler "Ne kadar çabuk böyle büyüdüler" demekten kendilerini alamadı.

Bu arada Mariah Carey'in ikiz bebeklerine ileri bir yaşta sahip olduğunu da hatırlatalım. Moroccan ve Monroe dünyaya geldiğinde ünlü şarkıcı 41 yaşındaydı.

Ünlü şarkıcı, ikizlerine hamileyken sesinin daha da güçlendiğini ileri sürmüştü.

Mariah Carey'in oğlu Moroccan da kızı Monroe da kendi boyunu geçmek üzere.





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İKİZLER EVLİLİĞİN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLAMADI

İkiz bebekleri Mariah Carey ile Nick Cannon'ın evliliğinin uzun ömürlü olmasını sağlamadı. İkizler henüz bebekken çift yollarını ayırdı.

Mariah Carey, ilerleyen dönemde iş insanı James Packer ile evliliğin eşiğine gelip ayrıldı. Hatta düğünü için hazırlanan gelinliğini de ayrılığın ardından bir video klipte yaktı.

Carey, son olarak sevgilisi Bryan Tanaka ile de yollarını ayırdı.

Bu arada Nick Cannon da boş durmadı. Carey ile yollarını ayırdıktan sonra farklı kadınlardan 10 tane daha çocuk sahibi oldu.

Fakat bir süre önce verdiği röportajda hala Mariah Carey'e yönelik duyguları olduğunu belirterek kendisine bir şans daha vermesi halinde ona dönebileceğini açıkladı.

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Öncelikle ünlü çiftin ilişkisiyle ilgili kısa bir hatırlatma yapalım.... 2008 yılında evlenen çift, biri kız diğeri erkek ikiz çocuk sahibi oldu. Ama evlilikleri fiilen 2013 yılında resmi olarak da 2016'da sona erdi.

ESKİ KARISINA KARŞI HÂLÂ KAYITSIZ DEĞİL

E! News'a konuşan Nick Cannon, eski karısı Mariah Carey'e karşı hala duyguları olduğunu söyledi. Ama Carey'in bu konuda kendisiyle aynı fikirde olmadığını bildiğini de eklemeden edemedi.

Nick Cannon röportajda "Biz birbirimize aidiz. Eğer Mariah bana bir şans daha verirse yeniden bir araya gelmekle ilgilenirim" diye konuştu.

Cannon, böyle bir durumda Mariah Carey'e dönmemenin "aptallık" olacağını sözlerine ekledi.

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Her ne kadar böyle konuşuyor olsa da Nick Cannon, Mariah Carey'nin kendisiyle yeniden bir araya gelmeyi istemeyeceğinde de emin. Bu durumu da "O beni istemiyor" sözleriyle ifade etti.

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FARKLI KADINLARDAN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Yeri gelmişken Cannon'ın Brittany Bell, Abby De La Rosa, Bre Tiesi, LaNisha Cole and Alyssa Scott adlı sevgililerinden çocukları olduğunu hatırlatalım. Onun söylediğine göre hepsi de çocukları için mükemmel anneler.

Nick Cannon'ın, Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizler 13 yaşına geldi. Onların ve diğer çocuklarının bu kadar çabuk büyümesi ise Cannon'ın söylediğine göre insanın gözlerini yaşartan bir durum.

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Cannon'ın Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen, beş aylıkken yakalandığı hastalık nedeniyle hayata veda etmişti. 2021 yılında yaşadıkları bu acı olayın ardından Cannon ve Scott bir çocuk sahibi daha oldu.

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Nick Cannon, Mariah Carey ile evliliği de dahil farklı kadınlardan 12 çocuk babası oldu. Bir çocuğunu henüz 5 aylıkken kaybetti.





Mariah Carey'nin Nick Cannon ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe, artık 13 yaşında.