Eski kocası asistanlarıyla yakalandı… ‘Şaşırmadım, herkes gerçeği görüyor!’

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2024’te, tam da ailelerini büyütmeyi ve bir çocuk sahibi daha olmayı düşündüklerini söyledikleri sırada ayrılan, bu ayrılık sonrası yaptıkları açıklamalar ve ortaya atılan dedikodularla adlarından çok söz ettiren eski aşıklar bir kez daha magazin manşetlerinde yerlerini aldılar.

Vanderpump Rules adlı programla tanınan 37 yaşındaki Brittany Cartwright ile 47 yaşındaki kocası Jax Taylor önce ayrıldıklarını açıklamış sonra da aynı çatı altında yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek kafaları karıştırmıştı.

İkili 2015 yılında Las Vegas'ta tanışmış, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Bu evlilikten şu an 5 yaşında olan Cruz adında bir oğulları olan ve henüz boşanma davaları sonuçlanmayan ikili bir kez daha bir ihanet ve şoke edici bir aşk iddiasıyla gündemde.

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Jax Taylor'ın ayrı yaşadığı eşi Brittany Cartwright’ın da kendisinin de yıllarca asistanlığını ve halkla ilişkiler sorumluluğunu üstlenen Lori Krebs ile Meksika'da çekilen samimi görüntüleri deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı.

Jax Taylor ve Lori Krebs, geçen hafta sonu Meksika’da havuzda samimi şekilde görüntülenmişti. Bu Meksika yolculuğu Jax Taylor’ın 47. doğum gününü kutlamak için düzenlenen bir grup gezisiydi.

Ünlü çiftle yıllarca birlikte çalışan halkla ilişkiler sorumlusu asistanları patronu Jax Taylor’la havuzda sarmaş dolaş yakalanınca işinden oldu.

Bu uygunsuz davranışın ve fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte Brittany Cartwright hemen Lori Krebs’i işten çıkardı. Brittany Cartwright’ın yakınları People dergisine konuşarak ünlü ekran yıldızının çok üzgün olduğunu ancak şaşırmadığını çünkü Krebs ve Taylor arasındaki bağın 'müşteri-temsilcilikten daha fazlası' olduğunu sezdiğini söyledi.

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Bu konuda günlerdir sessiz kalan Brittany Cartwright, en sonunda dün katıldığı bir yayında bu skandal görüntüler hakkında ilk kez konuştu ve "Şu an için bu konuda söyleyeceğim tek şey, hazır olduğumda çok yakında bu konuda gerçeği, tüm gerçeği açıklayacağım" dedi.

"Şu an için kendime ve hayatımdaki en önemli şeye, yani güzel oğluma odaklanıyorum" diyen Cartwright "Sanırım herkes neler olup bittiğini anlıyor" sözleriyle ayrıldığı kocası hakkındaki eski ihanet iddialarına dikkat çekti.

Ayrılıkları döneminde eski kocası Jax Taylor’ın kendisini aldattığını ima eden Brittany Cartwright bu fotoğraflarla bir kez daha ihanete uğramış gibi oldu…

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Onu yakından tanıyanlar Vanderpump Rules yıldızının eski eşi Jax Taylor'dan ziyade halkla ilişkiler sorumlusuna kızgın olduğunu söylediler ve “Jax-Lori söylentileri iki yıl önce ilk ortaya çıktığında, Brittany Lori'ye inanmayı ve hiçbir şey olmadığını düşünmeyi seçti. Onunla çalışmaya ve ona güvenmeye devam etti ve Lori ona böyle mi karşılık veriyor?” dediler.

Lori Krebs bu fotoğraflar basına yansır yansımaz hemen Instagram hesabını devre dışı bıraktı, bu da söylentilerin daha da alevlenmesine yol açtı.

Jax Taylor ve Lori Krebs arasındaki yasak ilişki haberleri ünlü çiftin ayrılığı döneminde de konuşulmuş, bu evliliği bitirenin ihanet olduğu iddia edilmişti.

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Lori Krebs Vanderpump Rules yıldızlarının halkla ilişkilerini yürütmenin yanı sıra, portföyünde rakip kanal Bravo'nun hit programı Southern Charm'dan ünlüler ve Bachelor Nation'daki katılımcıları da temsil ediyor.

Brittany Cartwright ve Jax Taylor, 2015’te tanıştıktan sonra 2019'da Vanderpump Rules adlı TV programlarında, ekran önünde evlendiler. Bu birliktelik tıpkı başladığı gibi yine televizyon ekranında, herkesin gözü önünde bitti.