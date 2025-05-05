‘Eski kocam beni iki kızımla aç açıkta bıraktı’ diyordu… Ünlü oyuncuya şoke eden uyuşturucu suçlaması!

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Hatta her yeni detayda bu korkunç boşanma kavgasının daha çirkin bir yüzü görünür oldu.

15 yaşında Ella ve 11 yaşında Elsie adında iki kızları olan çift ayrıldıktan sonra hem kızlarının velayeti hem de mülklerini paylaşırken büyük bir kavgaya tutuşmuştu.

BÖYLE BOŞANMA DAVASI GÖRÜLMEDİ!

Fantastik Dörtlü ve Titanik filmlerindeki rolleriyle tanınan aktör Ioan Gruffudd ve en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu olan eski eşi Alice Evans ayrılıklarının ardından yıllarca süren boşanma davaları süresince magazin manşetlerini sıkça süslemişti.

Alice Evans, Ioan Gruffudd’dan ayrıldıktan sonra elinde kalan tüm parayı mahkeme ve avukat masrafları için harcadığını, eski kocasının kendisini ve iki kızını parasız, deyim yerindeyse “ele güne muhtaç” bıraktığını söylemişti.

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Yaşı ilerlediği için artık oyunculuk işleri alamadığını, bir başka iş de bulamadığını söyleyen eski eş kızlarına giysi almakta bile zorlandığı, evsiz kalma durumuna düştüğünü anlatıp gözyaşı döküyordu.

"KOCAM BENİ VE KIZLARIMI AÇ BIRAKTI" DİYE GÖZYAŞI DÖKÜYORDU

Bu süreçte eski eşinin bu iddialarını sürekli yalanlayan Ioan Gruffudd ise yoluna yeni bir aşkla devam etmiş, bir aşka meslektaşı Bianca Wallece ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çift geçen hafta evlendi, artık kendilerine bir başka yuva kurdu. Alice Evans bu konuda da suskun kalmamış ve Bianca Wallace’ı kocasını ondan çalmakla suçlayarak sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yapmıştı.

ÜNLÜ OYUNCU YENİ BİR YUVA KURDU AMA HÂLÂ HUZURU YOK

Alice Evans’ın saldırıları karşısında çaresiz kalan Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace da en sonunda çareyi mahkeme kararı aldırıp Alice Evans’ın kendileri hakkında sosyal medya paylaşımı yapmasını bile yasaklattı…

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Tam ortalık durulacak derken bu kez de Ioan Gruffudd’un eski karısı Alice Evans hakkındaki açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Ünlü oyuncu eski eşinin haksızlığa uğradığı gerekçesiyle ağlarken bir yandan iki kızını tehlikeye attığını söylemişti.

ESKİ KRISINA YAPTIĞI SUÇLAMA KORKUNÇ: İKİ KIZIMI UYUŞTURUCUYLA KARŞI KARŞIYA GETİRDİ!

Ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre Gruffudd, eski eşi Evans'ı iki kızına kokain vermeye çalışmakla ve kapıyı kilitlemeden bırakarak bir uyuşturucu satıcısının evlerine girmesine izin vermekle suçladı!

Bu korkunç iddialar, Gruffudd'un taciz, istikrarsızlık ve tehlikeli davranışlar sergilediği suçlamasıyla eski karısı Evans hakkındaki yasaklama ve uzaklaştırma kararını uzatmaya çalışırken verdiği ifadelerle ortaya çıktı.

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50 yaşındaki aktör, Temmuz 2020'de kızları 15 yaşındaki Ella ve 11 yaşındaki Elsie'den annelerinin “açıkça kokain tükettiğini” iddia eden panik telefonları ve kısa mesajlar aldığını belirtti.

Gruffudd ayrıca Alice Evans’ın bir uyuşturucu satıcısının girebilmesi için aile evinin kapısını kilitlemeden bıraktığını ve kızlarını çok büyük bir tehlikeye attığını da söyledi.

ARABASINI ESKİ KOCASI VE ONUN YENİ SEVGİLİSİNİN ÜSTÜNE SÜRMÜŞTÜ

Eski çift arasındaki gerilim son yıllarda daha da tırmandı. 2023 yılında Gruffudd, Evans'ın kendisi ve şimdiki eşi Bianca Wallace ile köpeğini gezdirirken arabasıyla yanlarından geçerken korna çalarak, el sallayarak ve arabayı önlerine kırarak hayatlarını tehlikeye attığını söyledi.

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Alice Evans ise tüm bu iddialar karşısında sadece ve sürekli olarak eski kocası Ioan Gruffud tarafından yoksul bırakıldığı konusunda konuştu.

HİÇBİR SUÇLAMAYA CEVAP VERMEDİ... "EVSİZ KALDIM" DİYOR BAŞKA AÇIKLAMA YAPMIYOR

Evans geçtiğimiz günlerde Instagram'da, kendisinin ve kızlarının Los Angeles'taki kiralık evlerinden tahliye edilmekle karşı karşıya olduklarını ve “şehirdeki en ucuz evi bile kiralamanın hiçbir yolu olmadığını” iddia etti.

Eski çift 102 Dalmaçyalı filminin setinde tanışmış, 2007 yılında evlenmiş ve Temmuz 2023'te boşanmışlardı.