'Eski kocam artık kardeşimdir" demişti... Boşanan ünlü çift kızlarının mutlu gününde buluştu

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Ama bazıları da boşansalar bile birbirleriyle dost olur. Özellikle çocuklarının özel günlerinde hiç çekinmeden yan yana gelip onların mutluluğunu paylaşır.

'ÖRÜMCEK ADAM'IN MUTLU GÜNÜ

Tıpkı bundan beş yıl önce resmen boşanan Tobey Maguire ve Jennifer Meyer gibi.

Örümcek Adam (Spider Man) serisiyle hafızalara kazınan 49 yaşındaki Tobey Maguire ile eski eşi Jennifer Meyer evliliklerinden dünyaya gelen kızları Ruby'nin lise mezuniyet töreni için buluştu.

Böylece 17 yaşındaki Ruby Maguire'ın bu özel gününde boynu bükük kalmasının da önüne geçtiler.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Tören için özenle giyinen Ruby'nin annesi Jennifer, mutluluğunu sosyal medya sayfasından paylaştı. 48 yaşındaki Meyer, paylaşımına "Tebrikler Ruby" notunu da ekledi.

Mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer sonra da kızına "Seninle her şekilde gurur duyuyoruz... Seni seviyoruz bebeğim" diye seslendi.

Jennifer Meyer'in bir dizi paylaşımı arasında eski kocası ve Ruby'nin babası Tobey Maguire ile objektife verdiği poz da vardı.

Jennifer Meyer, sosyal medya sayfasından kızına "Seni seviyoruz bebeğim" diye seslendi.





2007 YILINDA EVLENDİLER... BOŞANDIKTAN SONRA KARDEŞ GİBİ OLDULAR

Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, 2007 yılında evlendi. Bu süreçte Ruby'nın yanı sıra şu anda 15 yaşında olan Otis adında bir erkek evlatları da oldu.

Çift, 9 yıl evli kaldıktan sonra 2016'da yollarını ayırdı. 2020 yılında da boşanma resmen tamamlandı.

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Her ne kadar artık evli bir çift olmasalar da Tobey Maguire ile Jennifer Meyer dostane bir şekilde görüşmeyi sürdürüyor.

Meyer bundan bir süre önce verdiği röportajda "eski kocasını erkek kardeşi gibi gördüğünü ve onu ölümüne sevdiğini" söylemişti.