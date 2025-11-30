Eski karısıyla kavgası bitmedi, çocukları onu terk etti… Her derdini esmer güzelin kollarında unuttu… ‘Varlığına şükürler olsun sevgilim!’

Haberin Devamı

Dışarıdan bakıldığında böyle muhteşem görünen bir hayat yaşasa da aslında o da birçokları gibi zor zamanlar geçiriyor, onu üzen, kalbini kıran olaylar yaşıyor ve üstelik hep göz önünde biri olduğu için de bunları saklamak zorunda kalıyor.

DIŞARIDAN GÜZEL GÖRÜNEN ŞEYLER GERÇEKTE FARKLI YAŞANIYOR

Onu bu zorluklardan çekip çıkaran, dertlerini unutturan, yüzünü yeniden güldüren ise “esmer güzeli” olarak anılan güzeller güzeli sevgilisi oldu.

ABD ve İngiltere’de kutlanan ve herkesin sahip olduğuna şükrettiği şeyleri sevdikleriyle bir araya gelerek kutladığı Şükran Günü geldi çattı. Ünlüler de bu özel günde hem sevdikleriyle bir araya gelip kutlamalar yapıyor hem de kendi hayatlarının şükredilecek kısımlarını hatırlıyor…

İLİŞKİNİN ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLUYORLAR

Brad Pitt için bu yıl da son birkaç yıldır olduğu gibi Şükran Günü, sevgilisi Ines de Ramon sayesinde güzel… Oscar ödüllü yıldız oyuncu ve mücevher tasarımcısı sevgilisi 2022'nin kasım ayından beri birlikte.

Ünlü çift bu yıl aynı zamanda ilişkilerinin üçüncü yılını da kutluyor ve artık ayrılmaz bir ikili haline geldiler.

Brad Pitt ve Ines de Ramon başlarda saklı gizli yürüttükleri ilişkilerini bir süredir saklamadıkları gibi Brad Pitt artık sevdiği kadını gururla elinden tutarak her galaya, her davete götürüyor, ikili kırmızı halıda mutluluk pozları veriyor.

EVLİLİK YOLUNDA YÜRÜYORLAR

Üstelik ünlü aşıkların çoktan aynı evde yaşamaya başladıkları ve evlilik yolunda oldukları da söyleniyor.

Brad Pitt için Ines de Ramon’la yaşadığı aşk ve özellikle de böyle özel günlerde, bayramlar ve kutlamalarda onunla birlikte olmanın çok büyük bir anlamı var.

ÖZEL GÜNLERDE YAŞADIĞI BÜYÜK ACILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Eski eşi Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra başlayan hukuk savaşı 8 yıldır devam eden Brad Pitt bu yüzden çok bunalmış durumda. Ancak işin bir de duygusal boyutu var ki bu yıldız oyuncuya çok daha büyük bir acı yaşatıyor.

Brad Pitt’in angelina Jolie’den olan üçü evlatlık altı çocuğu yıllardır onunla görüşmüyor. Anne ve babaları ayrıldıktan sonra anneleri Angelina Jolie ile kalan bu altı çocuk babaları Brad Pitt’i hayatlarından tamamen çıkardılar.

Brad Pitt çocuklarının yüzünü yıllardır görmüyor, ancak anneleriyle ya da kendi başlarınayken paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarına herkes gibi o da basından bakabiliyor. Usta oyuncunun çocuklarıyla barışma ve görüşme çabasına hiçbiri şimdiye kadar olumlu cevap vermiş değil.

ESKİ KARISIYLA KAVGASI BİTMİYOR, ÇOCUKLARI ONUNLA GÖRÜŞMÜYOR

Üstelik çocuklar onunla görüşmemekle yetinmiyor bir yandan henüz reşit olmayan ikizleri Knox ve Vivvienne hariç diğer dördü Brad Pitt’in soyadını da reddettiler ve nüfuslarından sildirdiler.

İşte böyle özel günlerde evlatlarını kaybetmenin acısı iyice üzerine çöken Brad Pitt için Ines de Ramon’un varlığı daha da önemli hale geliyor. Brad Pitt esmer güzeliyle sadece büyük bir aşk yaşamakla kalmıyor, Ines de Ramon onun için bu zorlu zamanların da en büyük dayanağı haline gelmiş durumda.

Pitt’in yakın çevresinden kaynaklar ünlü oyuncunun eski eşi Angelina Jolie ile olan altı çocuğuyla yaşadığı karmaşık ilişki hakkında, "Tatiller Brad için her zaman daha duygusal bir dönemdir," diyor. "Bazı büyük çocukların kendilerini uzaklaştırıp soyadlarından Pitt kelimesini çıkarmaları elbette üzüntüsüne üzüntü ekliyor."

ESMER GÜZELİ EN BÜYÜK DAYANAĞI OLDU

Bir yandan bitmeyen davası, bir yanda çocukları derken çok bağlı olduğu annesi Jane Pitt'i de ağustos ayında kaybeden Pitt, aradığı soluğu, desteği ve mutluluğu mücevher sektöründe yönetici olan sevgilisi Ines de Ramon’la buldu.

Yakınları Brad Pitt’in bu ilişkiye çok tutunduğunu ve yaşadığı bu zorlu süreçte ondan desteğini hiç esirgemeyen sevgilisine olan aşkının sırf bu yüzden bile bugüne kadar yaşadığı hiçbir aşka benzemediği söylüyor. Ve usta oyuncu Şükran Günü’nde en çok bulduğu bu mutluluğa şükrediyor…