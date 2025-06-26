Eski karısının sevgilisine kafayı fena taktı: Anlamıyorum ki bu düşük profilli adamda ne buluyorsun!

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Tam her şey yolunda giderken bir anda ünlü oyuncu karısını aldattı. Hem de üç çocuğunun dadısıyla. Karısı yine de evliliği kurtarma girişimlerine kayıtsız kalmadı. Ama sonuç olarak boşandılar.

O ilk dönemde karısı hakkında pek de hoş olmayan sözler söyledi ünlü oyuncu. Yine de sonradan onunla dost oldu.

Hatta ikinci karısından boşanırken en büyük desteği yine ilk eski karısından gördü.

Son dönemde konuşulanlara bakılırsa ünlü oyuncu, karısının epeydir birlikte olduğu yeni sevgilisini kıskanıyor... Hatta onu düşük profilli ve sıkıcı bulduğunu kimseden saklamıyor.

ESKİ KARISININ SEVGİLİSİNİ ÇOK KISKANIYOR

Bu ilginç öykünün kahramanları eski eşler Ben Affleck ile Jennifer Garner. 2018 yılında yollarını resmen ayıran eski çift, üç çocuklarının hatırına görüşmeyi sürdürdüler.

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Aradan geçen zaman içinde de çok iyi dost oldular. Hatta birbirlerini kardeş gibi gördüklerini de saklamaz hale geldiler.

Ben Affleck, ikinci karısı Jennifer Lopez'den boşanırken de Jennifer Garner'ın çok büyük desteğini gördü.

Bu arada 53 yaşındaki Jennifer Garner da bir teknoloji şirketinin CEO'su olan John Miller ile epeydir aşk yaşıyor.

Hatta söylentilere göre Garner ile 47 yaşındaki Miller nişanlandı bile. Kimi zaman sokaklarda romantik görüntüler de sergiliyor çift.

İÇTEN İÇE AYRILMALARINI İSTİYOR

İşin diğer tarafına gelirsek Affleck, eski karısı Garner'ın John Miller ile ilişkisini bir türlü çekemiyor. Hatta onların ayrılmasını bile bekliyor.

Söylentilere göre Affleck, Miller'ı son derece sıkıcı ve düşük profilli buluyor. Bu yüzden de zaman zaman dostlarına "Jennifer, bu kadar sıkıcı biriyle nasıl sevgili olabiliyor?" diye soruyor.

Sürekli olarak "Bu adam mı?" "Gerçekten mi?" diye eski karısı Jennifer Garner'ın John Miller ile nasıl sevgili olduğunu bir türlü anlamadığını ifade ediyor.

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10 yıl süren evliliklerinden 19 yaşında Violek, 16 yaşında Seraphina ve 13 yaşında Samuel adında üç tane çocukları olan Jennifer Garner ile Ben Affleck, boşandıktan sonra iyi bir dostluk geliştirdiler aralarında.

JENNIFER PAYLAŞILAMAYAN KADIN OLDU

52 yaşındaki Ben Affleck, Jennifer Lopez'den boşandıktan sonra eski karısı Jennifer Garner'ı geri kazanmak için canını dişine taktı söylentilere göre.

Hatta bir ara John Miller'ın sevgilisinin eski kocasıyla bu kadar yakın olmasını kıskandığı bile konuşuldu.

Ama Jennifer Garner, Miller'dan vazgeçmedi. Her ne kadar Affleck, Miller'ı bertaraf edilecek "kolay lokma" olarak görse de Garner ondan vazgeçmek istemiyor.

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Yakın çevresinin söylediğine göre Jennifer Garner, pırıltılı dünyanın uzağında bir kariyeri olan sevgilisi John Miller'da aradığı sakin hayatı ve huzuru buldu. Ondan vazgeçmeye de hiç niyeti yok.

Garner'a yakın bir kaynak bu durumu şöyle anlattı: "Drama yok, kırmızı halı gösterileri yok... Sadece çocuklar ve kitaplar..."

Aslına bakılırsa Ben Affleck ve John Miller, birbirleriyle çoktan tanıştı. Hatta dışarıdan görünüşte iyi geçindikleri bile söylenebilir.