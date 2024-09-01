Eski karısının gözyaşı döktüğü yere sevgilisiyle kol kola geldi

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Birlikte rol aldıkları filmden sonra, 2004’te başlayan aşkları yıllarca magazin gündeminin bir numaralı gündem maddesi olmuştu. Birlikte tam 6 çocuk büyüttüler, 2016’da da en sonunda nikah masasına oturdular.

Hayranları onları birbirlerine çok yakıştırıyor, attıkları her adım, birlikte verdikleri her poz olay oluyordu.





EN BÜYÜK AŞKI YAŞARKEN KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN OLMUŞLARDI

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin büyük bir aşkla başlayan ilişkileri daha da büyük bir gümbürtüyle sona erdi ve ünlü çift sadece 2 yıl evli kaldıktan sonra 2016’da ayrıldı.

Sonrasında ise Hollywood tarihine geçen, en çekişmeli ve kavgalı boşanma davalarından birinin kahramanı oldular.

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Uzayan velayet ve Fransa’daki şato ve üzüm bağlarının paylaşımı davaları yüzünden bir türlü boşanamayan çifti mahkeme 2019’da yasal olarak bekar ilan etti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt bu sene Venedik Film Festivali'nde ayrı ayrı fırtınalar estiriyor...

Bir zamanların ateşli aşıkları yıllardır hiç karşı karşıya gelmedi ancak kanlı bıçaklı hale geldikleri halleri, dava ve özellikle de Angelina Jolie’nin Brad Pitt’e yönelttiği şiddet iddiaları yüzünden isimleri yan yana yazılmaya devam etti.

VENEDİK’TE KARŞILAŞACAKLAR MI DERKEN…

Hem hayranları hem de magazin basını bu yıl ikisinin de filminin gösterileceği 81. Venedik Film Festivali’nde yaşanacak bir karşılaşma için nefeslerini tutmuş bekliyordu. Bu karşılaşma elbette gerçekleşmedi; zira zaten bunun için bizzat festival yönetimi önlem almıştı.

Angelina Jolie'nin Maria Callas'ı canlandırdığı Maria filmiyle şimdiden Oscar için adı geçmeye başladı... Ünlü yıldız basın toplantısında essane opera sanatçısıyla bnzerlikleri oldup olmadığı sorusuna "Burada söyleyemeyeceğim şeyler var" diyerek eski kocası Brad Pitt'e gönderme yaptı

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Ancak efsane opera sanatçısı Maria Callas’ı canlandırdığı Maria filmiyle festivalin en ağır toplarından olan Angelina Jolie festivalde büyük bir fırtına estirdi. Kırmızı halıdaki şıklığı ve güzelliğiyle çok konuşulan Jolie filmin prömiyerindeki haliyle de çok konuşuldu.

Tüm salonun dakikalarca ayakta alkışladığı Jolie’nin duygusal hali ve kendisine gösterilen sevgiyle döktüğü gözyaşları çok konuşuldu. Çok konuşulan bir başka şeyse filmin gösteriminden önce yapılan basın toplantısında Angelina’nın söyledikleriydi… Jolie filmin gösteriminden sonra akikalarca ayakta alkışlandı ve bu sevgi seli karşısında gözyaşı döktü

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ANGELINA ÖNCE GÖZYAŞI DÖKTÜ SONRA BRAD PITT’E GÖNDERME YAPTI

Bir gazeteci ünlü oyuncuya filmde canlandırdığı Maria Callas’la kendisi arasında bir bağlantı kurup kurmadığını sorunca Jolie anlamlı bir şekilde gülümseyip “Benim de burada söyleyemeyeceğim şeyler var. Bunu bence siz de biliyorsunuz” cevabını vermişti.

Bunun güze yıldızın eski eşi Brad Pitt’e yaptığı bir gönderme olduğunu elbette herkes o anda anladı. Bir de üstüne prömiyerdeki gözyaşları gelince herkes Pitt ve Jolie’nin bitmeyen aşk, nefret ve ayrılık hikayesini konuşmaya başladı.

Kaderin cilvesi midir bilinmez ama bu yıl Venedik’in en çok konuşulan diğer konuğu da Angelina Jolie’nin eski eşi Brad Pitt… Pitt, başrolünü George Clooney’le paylaştığı son filmi Wolfs ile festivalin konuğu. Brad Pitt de bu yıl festivale George Clooney'le başrolünü paylaştığı Wolfs filmiyle katılıyor... Eski eşlerin Venedik'te karşılaşıp karşılaşmayacağı merakla bekleniyordu... Ancak festival yönetiminin bu tatsız karşılaşmayı önlemek için çok önceden önlem aldığı ortaya çıktı

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FESTİVAL YÖNETİMİ İKİ ESKİ AŞIK KARŞILAŞMASIN DİYE ÖZEL ÖNLEM ALMIŞ

Eski eşler aşk şehri Venedik’te karşılaşacak mı diye merakla beklenirken festivalin sanat yönetmeni Alberto Barbera bu konuyla ilgili özel bir açıklama yapmış ve festival programının iki yıldız ismin karşılaşmaması için özel olarak ayarlandığını itiraf etmişti…

Vanity Fair'e 15 Ağustos'ta bir röportaj veren Alberto Barbera “Angelina ilk gün, yani 29 Ağustos Perşembe günü gelecek ve hemen ardından yönetmeni Pablo Larraín ile birlikte Telluride Film Festivali’ne gitmek üzere ayrılacak. Brad ise ancak cumartesi günü Venedik'e varacak, filmi de 1 Eylül’de gösterilecek. Yani karşılaşmaları mümkün değil” diyerek programı nasıl titizlikle ayarladıklarını anlatmıştı… Brad Pitt Venedik'e eski eşi Angelina Jolie şeihrden ayrıldıktan sonra geldi... Hem de yanında çok konuşulan sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte!

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ANGELINA GİTTİ BRAD PITT AŞK ŞEHRİNE SEVGİLİSİYLE GELDİ

Ve Brad Pitt tıpkı söylendiği gibi Venedik’e dün, Anelina Jolie orayı terk ettikten sonra geldi. Üstelik de yanında yaklaşık 2 yıldır sevgili olduğu ve büyük bir aşk yaşadığı sevgilisi Ines de Ramon vardı!

60 yaşındaki Pitt ve 34 yaşındaki sevgilisi, esmer güzeli olarak anılan kız arkadaşı Ines de Ramon dün akşam saatlerinde festival alanına gelip teknelerinden inerken oldukça neşeli görünüyor ve fotoğraflarını çekmek için yarışan paparazzilere gülümsüyordu.

İlişkileri başladıktan sonra bir süre gizlice görüşen ünlü çift artık aşklarını saklamıyor... Ancak bu Venedik çıkarması iişkileri için bir ilk olma niteliğini taşıyor: İkili Venedik'te muhtemelen kırmızı halıya ilk kez el ele çıkacak

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Pitt, beyaz gömleği, sarı mokasen ayakkabıları ve sarı ekose bir pantolonuyla oldukça şık görünürken sevgilisi Ines de Ramon da düz beyaz tişörtü ve yere kadar uzanan bej eteğiyle onunla uyum yakaladığı zarif bir görüntü sergiledi.

AŞKLARI MUTLU SONA İLERLİYOR

İlk kez Kasım 2022’de birlikte görüntülenen çift bir süre aşklarını gözlerden uzakta, gizli saklı görüşerek yaşadı. Dünyanın karşısına ise ilk kez Brad Pitt’in geçen aralıktaki 60. yaş gününde, Paris’te el ele çıktılar.

İki yıla yakındır sürdürdükleri ilişkilerini giderek ilerleten taze aşıkların artık birlikte yaşadığı, Ines de Ramon’un kendi evini açık tuttuğu ancak bir kısım eşyasını Brad Pitt’in evine taşıyarak artık çoğunlukla orada kaldığı biliniyor.

Ünlü oyuncu Paul Wesley’nin eski eşi olan ve ünlü bir mücevher firmasında üst düzey yöneticilik yapan Ines de Ramon’un, Brad Pitt’in yıllar sonra ilk kez mutlu ve huzurlu hissetmesini sağladığı ve ünlü aktörün bu esmer güzele deli gibi aşık olduğu konuşuluyor.

KIRMIZI HALIYA İLK KEZ BİRLİKTE ÇIKACAKLAR

Venedik’e yaptıkları bu aşk çıkartması ünlü çift için de bir ilk ve ilişkileri açısından bir dönüm noktası. Çünkü Brad Pitt 2 yıldır birlikte olsalar da Ines de Ramon’la daha önce bir galaya ya da herhangi bir kırmızı halı davetine birlikte katılmamıştı.

Kasım 2022'den beri birlikte olan çiftin ilişkisinin her geçen gün evliliğe ilerlediği konuşuluyor

Venedik’te bu akşamki galada ve kırmızı halıda ilk kez el ele görünecek olan çift böylece ilişkilerini bir kez daha, bu kez en resmi şekilde ilan etmiş olacak.

ONU KARISI İÇİN ALDIĞI AŞK YUVASINA GÖTÜRÜYORMUŞ

Pitt ve de Ramon cephesinden gelen haberlere göre bu ilişki her geçen gün evliliğe yürüyor ve usta aktör yıllarca arayıp Angelina Jolie’yle bulamadığı mutluluğu yeni aşkında bulmuş vaziyette.

İkilinin Brad Pitt’in bir zamanlar büyük aşk yaşadığı Angelina Jolie’ye hediye olarak aldığı, düğününü yaptığı ve aşkını gözlerden uzakta yaşamak için sık sık gittiği Fransa’daki şatoya gittiği ve ilişkilerini bu romantik yerde büyüttüğü söyleniyor…