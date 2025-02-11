Genç sevgilisine çoktan sadakat yemini etmiş: Aşkını dünyaya böyle haykırdı: Gönülden bağlıyım sana!

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Dışarıdan bakıldığında durum tam da öyleydi zaten... Biri dünyanın en güzel kadını, diğeri yıllara meydan okuyan bir yakışıklı...

Bu arada zaman içinde hem biyolojik hem evlatlık çocuklar da gelince Angelina Jolie ile Brad Pitt'in birlikteliğinin gayet sağlam olduğunu düşündü herkes. Öyle ki isimleri bile Brangelina şeklinde birlikte anılır oldu.

Uzun bir birlikteliğin sonucunda resmen evlendiler zaten. Ama beklenen olmadı.

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin evliliği olaylı bir biçimde bitti. Şimdi ikisi için de hayatlarını yeniden düzenleme vakti...

İlişkileri 2014 yılındaki nikahtan sonra bozuldu, beş yıl sonra da yollarını ayırdılar. Ama boşanma davaları sekiz yıl sürdü ve daha yeni bitti.

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Üstelik bir zamanlar Brangelina olarak anılan çiftin boşanması bile olaylı oldu. Kavgaları bitmek bilmedi. İkisi de bu durumdan yorgun düştü. Sonunda bitti ve Jolie ile Pitt kendi hayatlarına odaklanmak için fırsatı buldu.

Angelina Jolie'nin hayatında epeydir altı çocuğundan başka kimse yok. Ama Brad Pitt, kendisinden yaşça epey genç Ines de Ramon ile ciddi bir ilişki yaşıyor iki yıldır...

Söylenenlere göre de 61 yaşındaki Brad Pitt, 32 yaşındaki Ines de Ramon ile aynı evde yaşıyor epeydir. Yine iddialara bakılırsa ondan bir çocuk sahibi olmayı bile hayal ediyor.

Durum böyleyken Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde yeni bir adım daha attı. Sevgilisi Ines'e ne kadar sadık olduğunu ve onu ne kadar sevdiğini kelimelerle değilse bile ufacık bir ayrıntıyla bütün dünyaya haykırdı.

Gelelim Brad Pitt'in bunu nasıl yaptığına.

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O KOLYE İLE SEVGİLİSİNE SELAM GÖNDERDİ

ABD'nin en önemli spor olaylarından biri olan Süper Kupa geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonu da o gün belli oldu.

Yayın aralarında da çok konuşulan reklam filmleri yayınlandı. İşte bunlardan birinde de Brad Pitt rol aldı. Tepeden tırnağa krem rengi giyinen Brad Pitt, boynundaki altın kolye ile sevgilisi Ines'e olan aşkını hem ona hem de bütün dünyaya "haykırdı."

Çünkü Brad Pitt'in boynundaki o altın kolye, sevgilisi Ines de Ramon'un birlikte çalıştığı firmanın bir tasarımıydı. Pitt de sevgilisinin imzası olan bu kolyeyi takarak ona jest yaptı

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak Pitt'in boynundaki bu altın kolyenin Ines'e gizli bir selam niteliğinde olduğunu söyledi. O kolyeyi takarak Ines'e olan bağlığını ve sadakatini gözler önüne serdiğini anlattı.

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COCUK YAPMAK DA PLANLAR DAHİLİNDE

Brad Pitt ile Ines de Ramon'un birliktelikleri konusunda gayet ciddi olduğu epeydir konuşuluyor. Bir süredir birlikte yaşayan çiftin evlilik konuştuğu bile söyleniyor.

Fakat yine iddialara göre bu konuda bazı sorunlar var. Ne kadar doğru bilinmez ama Angelina Jolie'den boşanırken maddi olarak epey bir kayba uğrayan Brad Pitt, aynı şeyin başna gelmesini istemiyor. Bu yüzden de servetini koruma altına alma peşinde.

Söylenenlere göre Ines ise evlilik anlaşmasını iyice kendi yararına getirinceye kadar imzalamaya yanaşmıyor.

Brad Pitt ve Ines de Ramon ile ilgili bir başka iddia da yakışıklı oyuncunun sevgilisinden bir çocuk istediği. Hatta bunun için evliliği beklemeye bile gerek görmüyor.

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Bilindiği gibi Jolie ile evliliğinden olan altı çocuğuyla Pitt'in arası yıllardır bozuk. Belki de Pitt bu şekilde çocuk özlemini gidermek istiyor.