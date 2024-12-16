Eski karısının adını görmemek ve duymamak için gizlice önlem almış

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52 yaşındaki Affleck, 55 yaşındaki Lopez 2021'de 20 yıllık aşklarını yeniden canlandırdı, ancak iki yıllık evliliklerinin çöktüğüne dair aylarca süren spekülasyonların ardından ağustos ayında yollarını ayırdı.
BOŞANDIKTAN SONRA BİRİ KONUŞTU BİRİ SUSTU
İkili boşanmalarının şartlarını belirlemek için mahkeme süreciyle uğraşmaya devam ederken, Lopez'in başrolünde yer aldığı yeni filmi Unstoppable'ın tanıtımı için profesyonel düzeyde de olsa iletişim kurmak zorunda kaldılar.
Ancak iş dışında Ben Affleck, Lopez ve ayrılıklarıyla ilgili haberleri engellemek için telefonuna bir filtre yerleştirdi çünkü kısa süren ikinci aşkları hakkında eski eşinin ya da bir başkasının söyleyebileceği hiçbir şeyle “ilgilenmiyor”!
ONUNLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN GEREKİRSE İNTERNETE GİRMİYOR
DailyMail.com'a konuşan içeriden bir kaynak “Ben internete bakmıyor - özellikle de JLo'dan boşanmasıyla ilgili hiçbir şeye” dedi. Sosyal medyadan kaçınıyor ve onunla ilgili hiçbir şeye tıklamıyor.
ADINI "ENGELLEMİŞ"
Hatta bununla da yetinmeyen Ben Affleck telefonuna bir filtre koyarak daha doğrusu Jennifer Lopez ismini “engelleyerek” internet tarayıcısının içinde onun adı geçen hiçbir sayfayı açmasına izin vermiyor.
Affleck'in başarısız evliliklerinin filmlerini etkilememesi ya da eski karısının performansı için hak ettiği övgüyü almasını engellememesi için epey uğraştığı daha önce de gündeme gelmişti.
ONU "MUHTEŞEM" DİYEREK ÖVMÜŞTÜ
Usta aktör 4 Kasım'da, ayrılıklarının ardından sessizliğini bozarak Lopez'in spor draması filmi Unstoppable'daki Judy Robles rolündeki “muhteşem” performansını övdü çünkü söylenenlere göre işleri medeni tutmak konusunda epey kararlı…
Sinemalarda 6 Aralık'ta gösterime girecek olan filmde ayrıca Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle ve Arizona Eyalet Üniversitesi'nde tek bacaklı olarak doğan şampiyon amatör güreşçi Anthony Robles'i canlandıran Jharrel Jerome rol alıyor.
O dönemde bir kaynak “Ben, bu filmin büyük bir hit olmasını ve JLo'nun bu filmle hak ettiği kadar çok övgü almasını istiyor” demişti.
YOLLARI AYRILDI AMA...
Ünlü aşıklar iki yılda yollarını ayırsalar da Jennifer Lopez evlilerken Ben Affleck ve Matt Damon’ın sahibi olduğu yapım şirketiyle anlaşma imzalamış ve bu şirketin çektiği filmlerde rol almıştı.
Yani artık birbirlerini görmek istemeseler de aslında iş yüzünden önümüzdeki süreçte görüşmek zorunda kalacaklar.