Eski karısını kıskandırmaya çalışırken yakalandı… Esmer güzelle ‘nispet’ kaçamağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 15:47

Aslında kendisi de mesleğinde başarılı ve tanınmış bir yapımcıydı. Ama adını öğrenenler onu sinema dünyasının en güzel kadınlarından ve en sevilen yıldızlarından biri olan karısı sayesinde öğrenmişti.

Uzun yıllar süren aşkları ve evlilikleriyle her zaman Hollywood’un örnek çiftlerinden biri sayıldılar, bu mutluluklarını da üç çocuklarıyla taçlandırdılar.

Dışarıdan mutlu görünen bu evliliğin bitişi ise bir anda olacaktı.

Jessica Alba ve Cash Warren herkesi şaşırtıp evliliklerini bitirip yollarını ayırmaya karar verdiler.

Ardından da dedikodular alıp başını gitti… Jessica Alba zaten bu evliliğin artık biteceğinin sinyallerini vermiş, kocasından ayrılmadan kısa bir süre önce verdiği röportajda evliliklerinin artık bir ev arkadaşlığına dönüştüğünü ima etmişti.

Sonra da arı gibi çalışan, oyunculuktan hariç Hollywood’dan kazandığı büyük servetle yatırımlar yapıp giderek zenginleşen Jessica Alba’ya oranla deyim yerindeyse yan gelip yatan kocası Cash Warren’ın bu yüzden de sorun yaşadığı söylenir olmuştu.

Alba, yakın çevresine ben neden çalışıp kocama bakıyorum demeye getirmiş, en sonunda da bu artık aşksız kalan mutsuz evliliğini bitirmeye karar vermişti.

Bu ayrılığın üzerinden aylar geçtikten sonra pek ortalarda gözükmeyen Cash Warren magazin sayfalarına geri döndü. Hem de ne dönmek!

Ünlü yapımcı geçtiğimiz gece Los Angeles’ın ünlü restoranlarından birinden yanında gencecik bir esmer güzelle sarmaş dolaş çıktı ve sokaklarda el ele yürüyüp ona sürekli sarıldı.

Cash Warren’ın yanındaki bu gizemli güzelin 25 yaşındaki model Hana Sun Doerr olduğu ortaya çıktı. 46 yaşındaki Cash Warren’ın bu halleri ise ilginç yorumlara konu oldu.

Ünlü yapımcının kendinden yaşça epey küçük bir kadınla ilişkiye başlamış olması hemen eski karısı Jessica Alba’ya nispet yapmak istiyor diye yorumlandı. Cash Warren’ın genç bir kadınla birlikte olarak onu kıskandırmak istediği söylendi.

Ortada böyle bir durum varsa da sebepsiz sayılmaz… Zira Jessica Alba da ocak ayında 17 yıllık eşi Cash Warren’dan ayrıldıktan sonra aynı şeyi yapmış, kendinden genç bir yakışıklıyla görüşmeye başlamıştı…

44 yaşındaki Jessica Alba da şu anda Hollywood’un parlayan yıldızlarından, 32 yaşındaki oyuncu Danny Ramirez’le birlikte. Birkaç kez gizlice görüşürken yakalanan ikili bir süre sonra saklanmayı bırakmış ve aşklarını özgürce yaşamaya başlamıştı.

