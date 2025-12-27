Eski karÄ±sÄ±ndan kurtardÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem evinde yeni karÄ±sÄ±yla mutlu, mesut yaÅŸÄ±yor Bir gÃ¶rseniz buranÄ±n havasÄ± mis gibi

Haberin DevamÄ±

Ama bu kadar deÄŸil... Bir de o milyon dolarlÄ±k servetlerinin paylaÅŸÄ±mÄ± var.

Ã–zetle, bir Ã¼nlÃ¼ iÃ§in boÅŸanmak bazen Ã§ok pahalÄ±ya patlar. Elbette burada daha Ã§ok parasÄ± olan taraf daha fazla mali kayÄ±p yaÅŸayabilir.

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Madonna ile eski kocasÄ± yÃ¶netmen ve oyuncu Guy Ritchie boÅŸanÄ±rken de bÃ¶yle bir durum yaÅŸandÄ±.

O MUHTEÅžEM EVÄ° ESKÄ° KOCASINA BIRAKTI

Eski Ã§ift, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±rken dudak uÃ§uklatan servetlerini de paylaÅŸtÄ±. Bu boÅŸanmada elinden daha Ã§ok para ve mÃ¼lk Ã§Ä±karan taraf da Madonna oldu.

Elbette Guy Ritchie'nin de hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kazancÄ± var. Ama Madonna'nÄ±n o dÃ¶nemdeki varlÄ±ÄŸÄ±yla boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸecek durumda deÄŸildi.

O sÄ±rada yani Ã§ift boÅŸanÄ±rken Madonna, Ritchie'ye 92 milyon tazminat Ã¶dedi. Bir de inanÄ±lmaz gÃ¼zellikte bir kÄ±r evini bÄ±raktÄ±.

Ä°ngiltere,Â Wiltshire'da bulunan bu evin yeniden gÃ¼ndeme gelmesinin de ilginÃ§ bir sebebi var.

'ONLARA DEÄžÄ°L MADONNA'YA TEÅžEKKÃœR ET!'

Martha Stewart, Guy Ritchie ve ondan boÅŸandÄ±ktan sonra evlendiÄŸi Jacqui Ritchie'yi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ziyaret etti.

O sÄ±rada da hem Ã§iftin evinde hem de arazisinde bol bol fotoÄŸraf Ã§ektirdi. Onlardan bazÄ±larÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bunu yaparken de Guy ve Jacqui Ritchie'ye kendisini aÄŸÄ±rladÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

Ama olayÄ±n geÃ§miÅŸini bilen sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± hemen klavyelerine sarÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepsi bu muhteÅŸem evin Madonna ile boÅŸanÄ±rken Guy Ritchie'ye kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordu.

Bu yÃ¼zden de Martha Stewart'a "Guy ve Jacqui'ye deÄŸim Madonna'ya teÅŸekkÃ¼r etmelisin" yorumlarÄ±nÄ± yaptÄ±lar.



Â

HEM AÄ°LE EVÄ° HEM GELÄ°R KAPISIÂ

Ashcombe Malikanesi olarak anÄ±lan bu mÃ¼lk, aynÄ± zamanda Ritchie Ã§ifti iÃ§in bir gelir kapÄ±sÄ±.

Kendine Ã¶zel web sayfasÄ±na gÃ¶re bin 100 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bir arazide yer alan malikane bir Ã§iftlik ve aile evi.

Guy ve Jacqui Ritchie, evin bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini ziyarete aÃ§Ä±yor hatta kiraya veriyor. Bu kiralÄ±k bÃ¶lÃ¼mlerden birinde konaklamanÄ±n bedeli ise bir gecelik bin 400 dolardan baÅŸlÄ±yor.

Georgian tarzÄ± bir mimariye sahip olan malikanede Guy ve Jacqui Ritchie, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±, kÃ¶pekleri ve kedileriyle birlikte yaÅŸÄ±yor.

Jacqui de sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesabÄ±ndan malikanesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor.

Hafif eÄŸimli bir tepenin Ã¼zerinde bulunan malikane Ã§evredeki araziyi de izleme olanaÄŸÄ± sunuyor bu Ã¶zelliÄŸiyle. AynÄ± zamanda aktif bir Ã§iftlik olan malikane bakÄ±mlÄ± bahÃ§eleriyle de dikkat Ã§ekiyor.

Malikanenin iÃ§i ise bu tarzdan hoÅŸlananlar iÃ§in masal alemi gibi. Evin odak noktasÄ± olan oturma odasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k taÅŸ bir ÅŸÃ¶mine bulunuyor. Tarihi dokunun bozulmadÄ±ÄŸÄ± yaÅŸam alanlarÄ± bunun yanÄ± sÄ±ra sakinlerine her tÃ¼rlÃ¼ konforu da sunuyor.

Bu malikaneyi Guy Ritchie ile Madonna 2001 yÄ±lÄ±nda satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. BoÅŸanÄ±rlarken malikane Ritchie'de kaldÄ±. Madonna ise Mareybone'daki kÄ±r evini aldÄ±.





Dileyenler Ã¶zel araÃ§larla Guy Ritchie'nin muhteÅŸem kÄ±r evini ziyaret edebiliyor. Tabii bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda.Â

Madonna ile Guy Ritchie, 1999 yÄ±lÄ±nda Sting ile karÄ±sÄ± Trudie Styler'Ä±n verdiÄŸi bir ev partisinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÄ±l sonra Ä°skoÃ§ya'da evlendiler. 2000'de de tek Ã§ocuklarÄ± Rocco dÃ¼nyaya geldi.Â Madonna ile Ritchie'nin evliliÄŸi sadece sekiz yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.





Ritchie, 10 yÄ±ldÄ±r Jacqui Ritchie ile evli.