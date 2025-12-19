Eski karısına son darbeyi vurdu… Sen misin intikam peşine düşen! Şimdi tüm özel mesajları ortaya dökülecek

Haberin Devamı

Üstelik ayrılıklarının üzerinden 8 seneden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hâlâ kavgaları bitmediği için birbirlerinden de “kurtulabilmiş” değiller.

Gelen son haberlere göre bu bitmeyen kavgada son darbeyi vuran ve kazanan şimdilik Brad Pitt gibi görünüyor. Çünkü mahkemenin verdiği karara göre Angelina Jolie özel e-postaları ve mesajlarını açıklamak zorunda kalacak.

Birlikte rol aldıkları Mr. & Mrs. Smith filminin setinde, 2004 yılında başlayan aşkları dillere destan olan, birlikte 6 çocuk büyüten ve en sonunda 2014’te evlenen çift 2016’da yollarını ayırmış sonra da deyim yerindeyse birbirlerine düşman olmuşlardı.

Çiftin yıllar süren boşanma, velayet ve mal paylaşımı davaları en sonunda geçen sene sonlandı. Ancak düğünlerini yaptıkları ve ortak şekilde sahip oldukları Fransa’daki meşhur şato ve üzüm bağlarından oluşan mülkleri Chateau Miraval davası devam ediyor.

Brad Pitt bu davada eski karısı Angelina Jolie’yi deyim yerindeyse köşeye sıkıştırdı. Ve şimdi davaya bakan hakim Jolie’ye telefon ve bilgisayarındaki tüm özel yazışmaları mahkemeye teslim etme emri verdi.

Bu da Angelina Jolie’nin elini zayıflatacağı gibi yaptığı tüm özel yazışmaların ortaya dökülmesine yol açacak. Ve büyük ihtimalle de bu hamle ona Brad Pitt’le giriştiği yasal savaşı kaybettirecek…

Brad Pitt Fransa’daki, üzerinde bir şato ve çok büyük üzüm bağları olan ve Chateau Miraval olarak adlandırılan araziyi satın almış ve yarı hissesini Angelina Jolie’ye düğün hediyesi olarak vermişti.

Çift düğünlerini de burada yaptı… Brad Pitt burada şarap üretiyor, sık sık bölgeyi ziyaret ediyor ve başka birçok yatırım için de kullanmayı planlıyordu.

Angelina Jolie buradaki hisselerini Yuri Shefler adındaki bir Rus oligarka sattı. Brad Pitt de Jolie’nin bu satışa, bilhassa da kendinden habersiz şekilde yapıldığı için, tek başına yetkisi olmadığı söyleyerek dava açtı.

Brad Pitt, eski karısına hisseleri “gelecekte bir satış olacaksa ancak ve ancak kendi izniyle satabilme” hakkı verildiğini, yasal olarak bu satışın geçerli olmadığını iddia ediyor.

Ve Angelina Jolie’nin bu satışı sadece kendisinden intikam almak ve canını acıtmak için yaptığı savunuyor.

2022’den beri devam eden dava eski aşıkları boşanma ve velayet davalarından ayrı şekilde devam ediyor.

Ve mahkemenin bugüne kadar aldığı bütün kararlar Brad Pitt lehine oldu.

Tıpkı bu son karar gibi… Angelina Jolie kendisinin haklı olduğunu savunuyor ve bugüne kadar özel mesajlarını asla paylaşmayacağını söylüyordu ancak mahkeme emri yüzünden şimdi tüm yazışmalarını teslim etmek zorunda.

Hakim Jolie’ye bunu yapması için 45 gün süre tanıdı.

Birkaç ay önce Angelina Jolie’nin tüm bu davalar ve hukuk savaşı yüzünden çok yıprandığı ve evini satarak ABD’den taşınacağı iddia edilmişti.