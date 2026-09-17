Eski karısına filminde rol teklif etti sonra pişman oldu: Benim sevgilimi oynar mısın!

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Ama sonra kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, aynı zamanda meslektaşı olan karısını, çocuklarının dadısıyla aldatmıştı.

Tabii ki evlilik bitti.

Yine de görünüşe göre ünlü oyuncu, aldattığı karısını aslında aklından hiç atamadı. Hem gerçek hayatta hem de profesyonel anlamda. Hatta ona filminde sevgilisi rolünü teklif etmeyi bile ciddi ciddi düşündü.

Bu öykünün kahramanları Jennifer Garner ile Ben Affleck...

Eski çift, 2005 ile 2015 arasında bir evlilik yaşadı. Bu süreçte ikisi kız biri erkek üç çocukları oldu. Ama Affleck, karısını çocuklarının dadısıyla aldatınca yuva dağıldı. Üç yıl sonra resmen boşandılar.

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Hatta Ben Affleck, sonrasında Jennifer Lopez ile iki yıl süren bir evlilik yaptı. O da bitti.

Diğer yandan Jennifer Garner ile Ben Affleck, üç çocuklarının hatırına dost kaldılar. Lopez'den boşanma sürecinde de en büyük desteği Garner'dan gördü Affleck.

Daha da ötesinde Ben Affleck, aldatıp yuvasının dağılmasına yol açtığı karısı Jennifer Garner'dan boşandığı için pişman olduğunu yıllar sonra itiraf etti.



FİLMİMDE SEVGİLİM ROLÜNÜ OYNASA!

İşte bütün bunlar olup biterken belli ki Affleck, eski karısını aklından tam olarak çıkaramadı. Üstelik sadece duygusal olarak değil mesleki anlamda da.

ABD basınına yeni yansıyan haberlere göre Ben Affleck, başrolünü oynayacağı bir film projesinde sevgilisi rolünü oynaması için ilk olarak eski karısı Jennifer Garner'ı düşündü.

Ben Affleck verdiği röportajda, yakında seyirciyle buluşacak olan Animals adlı filmde sevgilisini oynaması için neden eski karısını düşündüğünü şöyle anlattı:

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"Kendi kendime 'Aman Tanrım... Jen Garner bu rol için harika olurdu' diye düşündüm. Daha önce yapmadığı ama yapabileceğini bildiğim ilginç şeyler katabilir filme."

Söylediğine göre bu film için Garner'ı düşünmesinin başka bir nedeni de evliliklerinden doğan üç çocuklarıydı.

"Çocuklarımızı daha fazla görebilecektik. Çünkü dönüşümlü olarak bir hafta onda bir hafta bende kalıyorlardı. Programımızı çekimlere göre ayarlayabiliriz diye düşündüm" dedi.

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ARAYA ZAMAN GİRİNCE FİKRİ DEĞİŞTİ

Bir başka deyişle Ben Affleck, çoktan bu rol için eski karısını tercih etmişti bile. Ama araya zaman girince bu konuda biraz daha derin düşündü ve fikrini değiştirdi.

Animals filmi, bir süreliğine askıya alındı. Bu arada Ben Affleck'in dostu ve iş ortağı Matt Damon'ın The Odyssey filminde oynaması gündeme geldi.

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Sonuç olarak Animals'ın çekimi biraz geri plana itildi.

İşte o süreçte Ben Affleck, eski karısı Jennifer Garner'ı filmde oynatmasının o kadar da iyi bir fikir olmadığını fark etti.

Bunun beraberinde geçmişe dair algılara dayalı beklentiler getireceğine karar verdi. Sonuç olarak eski karısı Jennifer Garner için düşündüğü rolü Kerry Washington'a verdi.

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AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLAMIŞTI

Ben Affleck ile Jennifer Garner, ilk olarak Pearl Harbor filminin setinde tanıştı. O sırada Garner, Scott Foley ile evliydi. Sonrasında Garner ile Affleck, Daredevil filminde bir kez daha birlikte çalıştılar.

Aralarında romantik bir ilişki başladı.

Garner ile Affleck, 2015'te fiilen, üç yıl sonra da resmen biten evliliklerinde 20 yaşında Violet, 17 yaşında Seraphina ve 14 yaşında Samuel adında üç çocuk sahibi oldu. Boşandıktan sonra da bu çocukların hatırına sık sık görüşmeye başladılar.