Eski karısı ünlü oyuncuya ‘kıyamadı’… ‘Yalnız kalma, gel yeni yılı birlikte kutlayalım’

Birçokları için bu ünlü eski eşlerin arasındaki ilişkiyi anlamlandırmak epey zor.

Özellikle de Ben Affleck’in son eski eşi Jennifer Lopez ve Jennifer Garner’ın nişanlısı John Miller için…

10 YIL ÖNCE AYRILDILAR AMA...

2015’te 10 yıllık evliliklerini sonlandıran ve 2018’de de resmen boşanan Ben Affleck ve Jennifer Garner çifti aradan geçen 10 yılda birbirlerine giderek daha da yakınlaştılar.

Üç çocukları olan eski karı koca aslında ayrılıkları sürecinde ihanet iddialarıyla sarsılmış olsalar da yıllar içinde çocukları uğruna eski kırgınlıkları bir kenara bırakmıştı.

İKİSİNİN HAYATINA DA BAŞKALARI GİRDİ, BİRBİRLERİNDEN KOPAMADILAR

Ben Affleck 2022’de bir başka eski aşkı Jennifer Lopez’le evlendi ancak bu evlilik de 2 sene de sona erdi. Ünlü oyuncu büyük umutlarla başlayan bu evlilik yıkılmaya yüz tutunca ve ayrılık sürecinde de hep soluğu bir önceki eski eşi Jennifer Garner’ın yanında almıştı.

Hatta Jennifer Lopez’in bu yakınlaşmalara çok sinirlendiği konuşuldu, kimileri Ben Affleck’in aslında içten içe onu hep affeden ve koruyup kollayan Jennifer Garner’a geri dönmek istediği iddia edildi.

BU TATİLDE DE YİNE HEP BERABER OLACAKLAR

Yaklaşan Noel ve yılbaşı tatili için hazırlık yapan Jennifer Garner’ın bu yıl da eski kocası Ben Affleck’i evine davet ettiği, onun bu özel günleri tek başına geçirmesine gönlü razı gelmeyen eski eşinin Ben Affleck’i evindeki kutlamalarda misafir edeceği söyleniyor.

Zaten Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrıldığından beri tüm özel günlerde, tatil ve bayramlarda eski eşi ve çocuklarıyla birlikte. O eski karısı Jennifer Garner’dan kopamıyor. Altın gibi bir kalbi olduğu söylenen Jennifer Garner da zor günlerden geçen eski kocasını bir başına bırakmıyor.

Samuel (13), Seraphina Rose (16) ve Violet Anne (20) adında üç çocukları olan Affleck ve Garner bu sene de yılbaşını birlikte kutlayacak ve söylenenlere göre Ben Affleck zaten çocuklarıyla daha çok zaman geçirebilmek için eski karısının evini sık sık ziyaret ediyor.

YILLAR GEÇTİ, ESKİ KAYINVALİDESİNİ BİLE HÂLÂ AĞIRLIYOR

Çok iyi bir aşçı olduğu söylenen ve evinde misafir ağırlamayı da çok seven Jennifer Garner’ın konukları arasında sadece Ben Affleck değil onun annesi yani eski kayınvalidesi de oluyor.

Eski çift, 10 yıllık evliliğin ardından 2015'te ayrıldı ve üç yıl sonra resmen boşandı. Boşandıktan sonra Garner ve Affleck başka ilişkilere yöneldiler. Jennifer Garner 2018'den beri CEO John Miller ile birlikte ve çiftin nişanlandığı biliniyor.

Ben Affleck Jennifer Lopez’le 2 yıl süren evliliğini bitirdi.

NİŞANLISI BU İŞE BOZULUYOR AMA AŞKINDAN SUSUYOR

Konuyla ilgili bir başka iddiaya göre ise Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın bu yakın ilişkisinin ve Affleck’in sürekli Garner’ın etrafında olmasının nişanlısı John Miller’ı rahatsız ettiği söylense de ünlü iş insanı sevdiği kadını üzmemek için bu konuda suskun kalmayı tercih ediyor…