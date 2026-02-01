Eski karısı ülkeden kaçıyor… Onun gözü esmer güzelinden başkasını görmüyor: 12 milyonluk aşk yuvasını yeniledi

Haberin Devamı

Bu kararda etkili olan en büyük etkense eski kocasıyla 8 yıldan fazladır devam eden hukuk savaşının onu maddi ve manevi olarak tüketmesiydi.

Üstelik Brad Pitt boşanma anlaşmalarına bir madde ekletmiş ve Angelina Jolie için mahkemeden 6 çocuklarının tamamı 18 yaşını doldurana dek onları Los Angeles’ta, kendi yaşadığı yerde yaşatması için bir emir çıkartmıştı.

Şimdi çiftin en küçük çocukları olan ikizleri Knox ve Vivvienne de artık reşit oluyor ve artık önünde bir engel kalmayan Angelina Jolie New York ve Los Angeles’taki mülklerini satıp ABD’yi tamamen terk etmeye hazırlanıyor…

Bu zorlu mahkeme sürecinde hukuki olarak Angelina Jolie karşısında zafer kazanmaya daha yakın duran Brad Pitt ise bir yandan yeni filmini çekiyor bir yandan da 3 senedir birlikte olduğu esmer güzeli lakaplı Ines de Ramon’la gününü gün ediyor…

Usta aktörün kısa bir süre önce 12 milyon dolarlık Los Angeles malikanesini, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Ines de Ramon için palmiye ağaçlarıyla dolu bir cennete dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Daily Mail'in elde ettiği yeni fotoğraflarına göre, Brad Pitt, 12 milyon dolarlık Los Angeles'taki aşk yuvasını tatil köyü tarzında yeniliyor.

Havadan çekilmiş özel görüntüler, Oscar ödüllü aktörün, kız arkadaşı Ines de Ramon ile paylaştığı geniş Hollywood Hills evinin bahçesini yenilediğini ve geleneksel peyzajı palmiye ağaçlarıyla değiştirdiğini gösteriyor.

Altı yatak odalı, sekiz banyolu İspanyol tarzı malikane, Pitt ve birlikte yaşadığı sevgilisi için hızla özel bir vaha haline geldi ve çift, mekana kendi damgalarını vurmak için hiç vakit kaybetmedi.

Pitt ayrıca, arka bahçeyi süsleyen eski güneşlikleri, güncellenmiş dış mekan mobilyaları ve havuz kenarına yerleştirilmiş şık bir yemek masası ve sandalyelerle değiştirdi.

Brad Pitt burayı geçen yıl evine hırsız girdikten sonra The Killers grubunun baş gitaristi rockçı Dave Keuning'den satın almıştı.

18 Aralık'ta 62. yaş gününü kutlayan Pitt, 2022'nin sonlarından beri de Ramon ile birlikte ve çift daha önce Los Feliz'deki evinde, ayrı yaşadığı eşi Angelina Jolie ve altı çocuğunun evinin hemen yakınında, keyifli geceler geçirirken görülmüştü.

Haziran 2025'te yaşanan bir hırsızlık olayının ardından bu dönem aniden sona erdi ve Pitt, mülkü satışa çıkarıp daha güvenli yeni evine taşındı.

Çiftin evlenmeyi düşündüğü konuşuluyordu, evde yapılan yenilemelerin Brad Pitt ve Ines de Ramon’un evlendikten sonra da bu evde yaşayacaklarının işareti olduğu konuşuluyor.

Bu saray yavrusu gibi ev hem Los Angeles hem de sıra Pasifik Okyanusu manzaralı.