Eski karısı ona bir çocuk verememişti... Ama mutlu geçmişinden kalan hatıra hep kollarında

Haberin Devamı

Ama olmadı... Sekiz yıllık evlilikleri bir çırpıda bitti...

Ayrılık haberi duyulduğunda önce herkes bir şaşkınlık geçirdi. Sonra da bunun nedeni sorgulanmaya başladı.

Vergara'nın söylediğine göre Manganiello kendisinden bir çocuk istemişti. Zaten yetişkin bir çocuğu olan Vergara bir kez daha anne olmayı tercih etmedi kendisinin anlattığına göre.

Bu yüzden de çareyi yollarını ayırmakta buldular.

İKİSİ DE KENDİ YOLLARINA GİTTİ

Sonradan Joe Manganiello bunu yalanlasa da ünlü çiftin ayrılığıyla ilgili akıllarda kalan en önemli ayrıntı Sofia Vergara'nın bu sözleri oldu.

Her ikisi de kendi yollarına gitti.

Haberin Devamı

Manganiello, meslektaşı Caithlin O'Connor ile ilişki yaşamaya başladı. Vergara da ortopedik cerrah Justin Saliman ile beklenenden kısa süren bir ilişki yaşadı.

Son dönemde adı ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. Bu durum sadece bir söylenti olarak kaldı.

Vergara ile Manganiello'nun boşanması da gösteri dünyasındaki örneklerinin tam tersine bir şekilde oldu. Ünlü çift fazla gürültü etmeden sakince boşandılar. Bu büyük aşk da böylece tarihe karışmış oldu.

Sonuç olarak Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun 2015'te başlayan evliliği geçen yıl resmen bitti.

Bu süreçte 52 yaşındaki Vergara 48 yaşındaki eski eşine beklediği gibi bir çocuk veremedi. Ama Manganiello'ya Vergara'dan bir yadigar kaldı... Yakışıklı oyuncu onu öylesine çok seviyor ki kollarından bir dakika bile bırakmıyor.

Bir bakalım bu herkesi şaşırtarak biten evlilikten Manganiello'ya kalan yadigara.

HER YERDE VE HER ZAMAN KOLLARINDA

Bu çok sevimli bir köpek!

Bubbles adlı chihuahua cinsi bu sevimli köpek, aslında Vergara tarafından bir barınaktan sahiplenilmişti. Aradan geçen zaman içinde Vergara'dan çok Manganiello ile yakınlaştı sevimli Bubbles. Bu yüzden de boşanırken onu eski kocasına bıraktı Vergara.

Haberin Devamı

Görünüşe göre hem Bubbles hem de Manganiello bu durumdan gayet memnun. Öyle ki Joe Manganiello gittiği her yere onu da götürüyor.

Hatta şu anda birlikte olduğu Caithlin O'Connor'ı hayatına alıp almamayı da bu sevimli köpeğe karşı olan davranışlarına bakarak karar verdi söylediğine göre.

Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte de Bubbles'ı ne kadar sevdiğini anlattı. The Tonight Show'a konuk olan Manganiello, sunucunun "Bubbles nasıl?" sorusuna yanıt olarak "Bubbles harika... Köpeğim Bubbles" diye yanıt verdi. Minik köpeğin de onlarla birlikte seyahatlere çıktığını sözlerine ekledi.

Sevimli Bubbles, Joe Manganiello'nun sosyal medya sayfasının da vazgeçilmez yüzlerinden biri. Sürekli olarak bir yanında sevgilisi diğer yanında köpeğiyle çekilen pozlarını paylaşıyor ünlü oyuncu.

Haberin Devamı

Bubbles aslında Vergara'nın köpeğiydi. Ama Manganiello ile öyle iyi anlaştılar ki boşandıktan sonra da köpek onda kaldı.

MUTFAKTA TANIŞTILAR

Bu arada Manganiello, görünüşe göre hayatına da Bubbles'a göre yön verdi. Çünkü şu anda birlikte olduğu Caithlin O'Connor ile ilişkisine de onu minik köpeğiyle bir testten geçirdikten sonra başladı.

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor ilk olarak geçen yılın eylül ayında birlikte bir spor salonundan çıkarken yan yana görüntülendiler.

Zaten magazin dünyasında Vergara'dan ayrıldıktan sonra Manganiello'nun gönlünün yeni birine kaydığı konuşuluyordu. İşte o görüntüler o yüzden ilgi çekti.

Haberin Devamı

Ama Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre Manganiello ile ilişkileri ondan yaklaşık bir ay önce başlamıştı.

Model ve oyuncu olarak tanınan O'Connor, yakışıklı oyuncuyla nasıl tanıştıklarını da şöyle anlattı: "Onu ilk kez parti verilen evin mutfağında gördüm. Yani orada tanıştık."

Tabii bunun hemen ardından da gülerek "Sonra herkes jakuziye gitti" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

ARDINDAN 'KÖPEK TESTİ' GELDİ

Caitlin O'Connor, Joe Manganiello'yu ilk gördüğünde neler düşünüp hissettiğini de anlattı. Söylediğine göre yakışıklı oyuncunun güzel gülümsemesinden etkilendi en çok. Onu gayet nazik bulduğunu da belirtti.

Haberin Devamı

Genç oyuncunun söylediğine göre Joe Manganiello o partiye giderken de neredeyse hiçbir yerde kucağından indirmediği köpeği Bubbles da vardı.

Manganiello, yeni tanıştığı Caitlin'in kucağına sevimli köpeğini bıraktı. İşte aralarındaki ilk kıvılcım da o anda çaktı zaten.

Bakın bunu da şöyle anlattı O'Connor o anları: "Bubbles, kucağımda hemen uykuya daldı. Joe da bana aslında köpeğinin kimseyi sevmediğini ama benim kucağımda uyuyakaldığını söyledi. Sonra da biz seninle buluşup görüşmeliyiz dedi."

Bir başka deyişle Joe Manganiello'nun kalbi de çok sevdiği köpeği Bubbles'ın daha ilk anda sevdiği bu genç kadına ısındı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.