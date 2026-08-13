Eski karısı milyarder sevgili buldu, ünlü şarkıcı rahat bir nefes aldı

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Hatta biri çoktan kendine yeni bir sevgili buldu, diğerinin adı da sık sık farklı kişilerle görüştüğü yönünde haberlere konu oluyor.

İddialara göre ayrılık kararı alıp dışarıdan bakınca oldukça mutlu görünen evliliği bitiren taraf olan Keith Urban, eski eşi Nicole Kidman'ın milyarder iş insanı Michael Reinstein ile yeni bir ilişkiye başladığını öğrendikten sonra rahatlamış hissediyor.

Bunun tam tersi bir tepki vermesi beklenen ve eski karısını kıskanacağı sanılan Keith Urban’ın aslında hiç kıskançlık yaşamadığı, tam tersine eski eşinin mutluluğunu görmekten sevinç duyduğu söyleniyor.

Country müzik yıldızı ünlü şarkıcının, yaklaşık yirmi yıllık evliliklerini bitirdikten sonra keder ve suçluluk duygusuyla boğuştuğu söyleniyor.

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KEITH URBAN'IN 'KISKANÇLIK DUYMADIĞI' SÖYLENİYOR

Çiftin ayrılık sürecinde çıkan dedikodulara göre Urban, Kidman ile evliliğini bitirmek isteyen kişiydi ve iddiaya göre bu ayrılığın ünlü oyuncu üzerindeki etkisinden dolayı suçluluk duyuyordu.

"Keith evlilikten çıkmak isteyen kişiydi ve Nicole'ü incittiği için suçluluk duyuyordu" diyen yakınlarına göre ünlü şarkıcı şimdi Nicole Kidman’ı bir başkasıyla olsa da mutlu görmekten dolayı derin bir nefes almış durumda.

Nicole Kidman’ın milyarder iş insanı Michael Reinstein’la yeni filizlenen aşkı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan samimi fotoğraflar sonrasında magazin basınında geniş yer bulmuştu.

Keith Urban bu yeni aşk haberlerini gördükçe kıskanmak yerine Nicole Kidman mutlu olduğu için seviniyor…

Keith Urban ve Nicole Kidman, ilişkileri sona ermeden önce 19 yıl evli kaldılar.

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NICOLE KIDMAN AYRILIĞIN ARDINDAN BOŞANMA DAVASI AÇTI

58 yaşındaki Keith Urban Eylül 2025’te başında karısını terk ederek bu evliliği bitiren taraf olmuştu.

59 yaşındaki Nicole Kidman da bir süre bekledikten sonra mahkemeye gidip boşanma davasını açan taraf oldu ve Hollywood’un ünlü çifti Ocak 2026’da resmen boşandı.

Nicole Kidman’ın aslında bu ayrılık haberi duyulmadan önce aylarca evliliğini kurtarmaya çabaladığı ancak bunu başaramadığı da söylentiler arasındaydı.

Tüm bunlar yaşanırken Keith Urban’ın karısı Nicole Kidman ve kızları Sunday Rose (18) ve Faith Margaret (15) ile yaşadıkları Nashville'deki evlerinden zaten çoktan taşındığı da söyleniyordu.

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Gizli ayrılıklarının haberinin kamuoyuna duyurulmasından sadece bir gün sonra Kidman, uzlaşmaz farklılıkları gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Boşanma ocak ayında kesinleşti ve çiftin uzun süren evliliğine son verdi.

NICOLE KIDMAN'IN YENİ AŞKI HIZ KAZANIYOR

Kidman bir süredir, küresel özel sermaye şirketi The Regent'i kuran ve USN televizyon ağının kurucu ortaklarından olan zengin iş insanı Reinstein ile birlikte. Geçtiğimiz ay, ikili İtalya'nın Portofino kentinde birlikte fotoğraflandı ve Kidman'ın otelinin dışında sohbet ederken görüldüler.

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İkilinin ilişkisi ABD'ye dönmelerinden sonra da devam etti: Reinstein, Kidman'ı Los Angeles havaalanından alırken ve Ferrari'siyle birlikte uzaklaşırken görüldü.

KEİTH URBAN’IN ADI DA AŞK DEDİKODULARIYLA ANILDI

Urban da Kidman ile evliliğinin sona ermesinden bu yana aşk hayatıyla ilgili spekülasyonların merkezinde yer aldı.

Şarkıcının daha önce High and Alive Dünya Turu sırasında onun için ön grup olarak sahne alan 28 yaşındaki country müzik sanatçısı Karley Scott Collins ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

Ancak Collins bu iddiaları ortaya çıkar çıkmaz yalanladı.