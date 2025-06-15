Eski karısı iki kızlarıyla birlikte evsiz kalmıştı… Ünlü oyuncu yeniden baba olacak: Heyecandan havalara uçuyorum!

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Hollywood’daki birçok ünlü çift gibi uzun yıllar önce sette tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü çift büyük bir mutlulukla evlenmiş, iki de kızları olmuştu.

SETTE BAŞLAYAN AŞK YILLAR SONRA NEFRETLE BİTTİ

En sonunda bu aşk bitip yollarını ayırmaya karar verdiklerinde aşkın yerini büyük bir nefret aldı ve aralarındaki kavga bir türlü bitmek bilmedi.

Ünlü oyuncular Alice Evans ve Ioan Gruffudd 20 yıldan fazla bir süre önce 102 Dalmaçyalı filminin setinde tanışmıştı. 2007 yılında Meksika'da evlenen eski eşlerin evliliği 2021’de bitti.

Alice Evans 14 yıllık kocasının kendisini ve iki kızlarını terk ettiğini söyledi ve boşanma davası açtı.

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Sonra da olanlar oldu… Alice Evans ve Ioan Gruffudd boşanırlarken para kavgasına tutuştular.

BOŞANMA DAVALARI GÖRÜLMEMİŞ KAVGALARA SAHNE OLDU

Evans, ayrıldığı kocası Ioan Gruffudd’un kendisini ve iki kızını açlığa mahkum ettiğini söylemeye başladı, kendi birimlerinin tamamını da avukatlara akıttığı için sıfırı tükettiğini söyledi.

Ioan ve Alice Evans, Temmuz 2023'te resmi olarak boşandı. Ancak, 15 yaşındaki Ella ve 11 yaşındaki Elsie adlı iki kızlarının nafaka, velayet ve maddi destek konusunda hâlâ bitmeyen şiddetli bir kavganın içinde yer almaya devam ediyorlar.

Alice Evans bu süreçte yaşı artık ilerlediği için oyunculuk işleri bulamadığını, kimsenin ona rol vermediğini ve artık parasızlıktan perişan hale düştüklerini söyledi.

İKİ KIZIYLA EVSİZ KALDI, HAYRANLARINDAN YARDIM İSTEDİ

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Hatta birkaç ay önce evsiz kaldığını, kirada oturduğu evin de elinden gideceğini açıklayarak yardım kampanyası başlatan Alice Evans çok utandığını ve başına gelen her şeyin eski kocası Ioan Gruffudd olduğunu gözyaşlarıyla duyurdu.

Alice Evans büyük bir kâbusun içinde debelenirken Ioan Gruffudd ise çoktan kendine yeni bir hayat ve yeni bir yuva kurmuştu… Ünlü oyuncu 2021’de Alice Evans’tan ayrılır ayrılmaz bir başka oyuncuyla, Bianca Wallace’la aşk yaşamaya başlamıştı.

ESKİ EŞ ÇOKTAN YENİ AŞKINI BULUP YUVASINI KURDU

Alice Evans bu yeni ilişkinin henüz kocasıyla ayrılmalarından önce başladığını ve ihanete uğradığını söyledi. Hatta eski kocasının yeni aşkına sosyal medyadan sürekli olarak çok ciddi suçlamalar yöneltti ve onu “yuva yıkan” kadın olarak damgalamaya çalıştı.

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Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace ise tüm bu suçlamalara aldırmadan aşklarını yaşamaya devam ettiler ve en sonunda iki ay önce evlendiler.

ELLERİNİ ÇABUK TUTMUŞLAR

Eski eş Alice Evans’a karşı mahkemeden uzaklaştırma emri bile aldıran 51 yaşındaki Ioan Gruffudd ve 32 yaşındaki Bianca Wallace ellerini çabuk tutmuşa benziyor…

Ioan Gruffudd eski eşinin içine düştüğü zor duruma hiç aldırmamaya devam ederken bir yandan da dün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak yeniden baba olacağını, karısı Bianca Wallace’ın hamile olduğunu duyurdu.

Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace’dan bebek haberi evlenmelerinden iki ay sonra geldi.

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ÜNLÜ OYUNCU YENİDEN BABA OLACAK

Eski eş Alice Evans daha önce de Ioan Gruffudd’un kendisini terk edip genç bir sevgili bulmasını “Beni artık yaşlandığım için istemiyor. Kendine bulduğu genç sevgilisinden yeniden çocuk yapacak” şeklinde değerlendirmişti…

Ioan Gruffudd eşi Bianca Wallace’ın büyümüş karnını öptüğü siyah beyaz bir fotoğraf eşliğinde paylaştığı duyuruda “Bebek Gruffudd merhaba demek için ortaya çıktı!” yazıyordu.

Ünlü oyuncunun eski karısıyla yaşadığı yıllar süren kavganın ardından kendine yeni bir aile kurduğu için çok mutlu olduğu ve heyecandan havalara uçtuğu söyleniyor…