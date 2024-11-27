Sanki hiÃ§ baba olmamÄ±ÅŸ gibi, evlat kokusuna hasret kaldÄ±... Ä°stersen diz Ã§Ã¶keyim, bana Ã§ocuklarÄ±mÄ± gÃ¶ster

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Ama hayatÄ±n gerÃ§eklerinden biri bu da. HiÃ§bir aÅŸk sonsuza kadar baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi gitmiyor...

BazÄ±larÄ± hele hiÃ§ gitmiyor.

TÄ±pkÄ± bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in aÅŸkÄ± gibi.

Bay ve Bayan Smith filminin setinde yeÅŸeren aÅŸklarÄ±, Jennifer Aniston'Ä±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ve kÄ±rÄ±k kalbini saymazsak ne de gÃ¼zel baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± onlar aÃ§Ä±sÄ±ndan.

Birbirlerine bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan bile ne kadar aÅŸÄ±k olduklarÄ± gÃ¶rÃ¼lebiliyordu. YÄ±llar iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± da birlikte bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ler. DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸey kusursuz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu hatta.

ESKÄ° AÅžIKLAR DÃœÅžMAN OLDU

Ama sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re aslÄ±nda Ã¶yle bir durum yokmuÅŸ.

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Jolie'nin "Brad'in yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ±mÄ± ve kendimi gÃ¼vende hissetmiyordum" tarzÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±, Pitt ile bÃ¼yÃ¼k evlat Maddox'un uÃ§aktaki kavgalarÄ± derken eski Ã§iftin iliÅŸkisinin hiÃ§ tahmin edilmeyen yanlarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hatta bu kadarla da kalmadÄ±. Angelina Jolie ile Brad Pitt, evlendikleri ve birlikte yaÅŸlanmayÄ± planladÄ±klarÄ± Fransa'daki Miraval Åžatosu yÃ¼zÃ¼nden bile birbirlerine girdiler, kavga mahkeme salonlarÄ±na taÅŸtÄ±.

Eski Ã§ift arasÄ±ndaki sorunlar tam olarak Ã§Ã¶zÃ¼lmese de ÅŸimdilik sular durulmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. DeÄŸer yandan sÃ¶ylenti Ã§arklarÄ± da durmadan dÃ¶nÃ¼yor.

ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi eski Ã§iftin altÄ± Ã§ocuÄŸu anneleri Angelina ile birlikte yaÅŸÄ±yor.

Hatta ilk biyolojik Ã§ocuk Shiloh baÅŸta olmak Ã¼zere ikizlerden Vivienne, EtiyopyalÄ± evlat Zahara, babalarÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmayÄ± bile bÄ±raktÄ±. Maddox ve Pax Thien'in Pitt ile geÃ§inemediÄŸini zaten yÄ±llardÄ±r bilmeyen kalmadÄ±.

KÄ±saca Ã¶zetlersek Brad Pitt, bir zamanlar altÄ± Ã§ocuk babasÄ±yken ÅŸimdi sanki hiÃ§ evladÄ± olmamÄ±ÅŸ gibi bir duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Her ne kadar sevgilisi Ines de Ramon ile iliÅŸkisi gayet gÃ¼zel ilerlese de Pitt'in "bir kanadÄ± kÄ±rÄ±k." Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n bu kavga gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ arasÄ±nda annelerinin yanÄ±nda yer alan Ã§ocuklarÄ±na hasret kaldÄ±.

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Ä°ÅŸte onunla ilgili sÃ¶ylentiler de tam da bu noktadan Ã§Ä±kÄ±yor zaten.

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'GEREKÄ°RSE DÄ°Z Ã‡Ã–KÃœP YALVARIR'

ABD'deki dedikodu sitelerine bakÄ±lÄ±rsa 60 yaÅŸÄ±ndaki Brad Pitt Ã§ok derin bir evlat hasreti Ã§ekiyor. Hatta onlarÄ± bir daha gÃ¶remeyecek olma korkusu bile sardÄ± Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±.

Daha da ileri gidip Pitt'in, Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rebilmek iÃ§in gerekirse Angelina Jolie'nin Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona yalvarmaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yleyenler bile var.

Pitt'e yakÄ±n kaynaklardan birine bakÄ±lÄ±rsa Ã¼nlÃ¼ oyuncu iÃ§in Ã§ocuklarÄ±ndan bu kadar uzak kalmak Ã§ok zor. OnlarÄ± gÃ¶remediÄŸi sÃ¼re ne kadar artarsa Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de o kadar yoÄŸunlaÅŸÄ±yor.

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GURURUNU AYAKLAR ALTINA ALMAYA BÄ°LE HAZIR

Ama yine bu kaynaÄŸa gÃ¶re Pitt her ne olursa olsun Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in sonuna kadar mÃ¼cadele etmekte kararlÄ±. Bu isteÄŸinden hiÃ§ vazgeÃ§medi.

Bu iddialara gÃ¶re Ã¶zellikle de Noel ve yeni yÄ±l gibi Ã¶nemli gÃ¼nler yaklaÅŸÄ±rken yani herkes ailesiyle birlikte olmaya hazÄ±rlanÄ±rken Pitt iÃ§in altÄ± Ã§ocuÄŸundan uzak kalmak daha da zor bir hale geldi.

Bu kaynaklardan biri " Tatil sezonu yaklaÅŸtÄ±kÃ§a Brad'in acÄ±sÄ± da artÄ±yor. Onlarla biraz olsun zaman geÃ§irebilmek iÃ§in her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Hatta bunun iÃ§in gururunu bile ayaklar altÄ±na alÄ±p Angelina'dan biraz merhamet istemeye bile hazÄ±r" diye konuÅŸtu.

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SADECE KNOX LEON BÄ°R TEPKÄ° VERMEDÄ°

ArtÄ±k herkesin Ã§ok iyi bildiÄŸi gibi 23 yaÅŸÄ±ndaki Maddox, 20 yaÅŸÄ±ndaki Pax, 20, 19 yaÅŸÄ±ndaki Zahara, 18 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh ve 16 yaÅŸÄ±ndaki ikizler Knox ile Vivienne babalarÄ±ndan giderek uzaklaÅŸtÄ±.

Ä°kizlerden erkek olanÄ± Knox dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer beÅŸ Ã§ocuÄŸun ise babalarÄ±na karÅŸÄ± tavÄ±r aldÄ±klarÄ±, onun soyadÄ±nÄ± bile kullanmak istemedikleri uzun sÃ¼redir biliniyor. AltÄ± Ã§ocuktan birÃ§ok Knox Leon ÅŸu ana kadar babasÄ±yla ilgili bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ deÄŸil.

Son gÃ¼nlerde tÄ±pkÄ± Brad Pitt gibi oyuncunun anne ve babasÄ±nÄ±n da torunlarÄ±na hasret kaldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Hatta Jolie'nin babaanne ve dedelerine altÄ± torununu gÃ¶stermediÄŸi de iddialar arasÄ±nda.

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PITT'Ä°N ANNE VE BABASIDA TORUNLARINI GÃ–REMÄ°YOR

Jolie ile Pitt arasÄ±ndaki bitmeyen gerilim Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼n annesi Jane ile babasÄ± William'Ä± da torunlarÄ±ndan mahrum etti.

Bir zamanlar biyolojik ya da evlatlÄ±k diye ayÄ±rmadan torunlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±rlarÄ±na basan hatta Ã§evrelerine onlar iÃ§in yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Jane ile William tam sekiz yÄ±ldÄ±r bir kez bile torunlarÄ±nÄ± gÃ¶remedi.

YaÅŸlÄ± Ã§iftin en bÃ¼yÃ¼k korkusu ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise bir daha asla torunlarÄ±yla vakit geÃ§irme fÄ±rsatÄ± bulamama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan bir kaynak Brad Pitt'in annesinin ve babasÄ±nÄ±n torunlarÄ±nÄ± sekiz yÄ±ldÄ±r gÃ¶remediÄŸini sÃ¶yledi.

Jolie ile Pitt'in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ±ndan Ã¶nce Jane ile William'Ä±n hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ±nÄ±n altÄ± torunu olduÄŸunu anlatan kaynak "Ama artÄ±k bunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmek gerÃ§ekten onlar aÃ§Ä±sÄ±ndan kalp kÄ±rÄ±cÄ± bir durum" diye anlattÄ±.

Ä°KÄ°SÄ° DE 80'LÄ° YAÅžLARINDA

AynÄ± kaynak, altÄ± Ã§ocuÄŸun babalarÄ±yla da doÄŸru dÃ¼rÃ¼st gÃ¶rÃ¼ÅŸmediklerini ama babaanne ve dedeleriyle ilgili durumun daha farklÄ± olduÄŸunu ifade etti. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re 84 yaÅŸÄ±ndaki Jane ile 83 yaÅŸÄ±ndaki William'Ä±n torunlarÄ±nÄ± hiÃ§ gÃ¶rememesi inanÄ±lmayacak bir durum.

Brad Pitt'in anne ve babasÄ± torunlarÄ±yla birlikte son kez Angelina Jolie'nin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Unbroken filminin 2014 yÄ±lÄ±ndaki galasÄ±nda torunlarÄ±yla birlikte yer almÄ±ÅŸtÄ±.

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