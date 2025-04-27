Eski karısı ‘Beni iki kızımla beş kuruşa muhtaç bıraktı’ diye ağlıyordu… Ünlü oyuncu genç aşkıyla evlendi

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Hem evliyken edindikleri mülkleri ve parayı bölüşemeyen hem de iki kızlarının velayeti için kavga eden eski eşlerin boşanma savaşı gösteri dünyasında benzeri az görülen çekişmelere sahne oldu.

BOŞANMA KAVGALARI DİLE DÜŞMÜŞTÜ

Birlikte kamera karşısına geçtikleri 102 Dalmaçyalı filminin çekimleri sırasında tanışan ve 2007’de evlenen Ioan Gruffudd ve Alice Evans yollarını 2021’de ayırmıştı.

Sonra da deyim yerindeyse olanlar oldu… Evli oldukları süre boyunca sahip oldukları malları ve parayı bir türlü bölüşemeyen eski çift Ella ve Elsie adındaki kızlarının velayetini de paylaşamadı.

Alice Evans bu yıllar süren boşanma savaşında eski kocası Ioan Gruffudd’un elinde ne varsa aldığını, kendisini beş parasız bıraktığını söyledi. Ve artık iki kızına bakacak kadar bile parası kalmadığını iddia etti.

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2024’e kadar süren bu kavga boyunca sürekli basına açıklama yapan ünlü oyuncu artık yaş aldığını, oyunculuk işleri bulmakta zorlandığını ve kızlarına bakamayacak hatta evsiz kalacak duruma düştüğünü söylüyordu.

KAFAYI ESKİ KOCASININ YENİ AŞKINA TAKMIŞTI

Ioan Gruffudd ise bu süreçte hep eski eşinin iddialarını reddetti ve kendisi de asıl onun takıntılı bir şekilde yalan söylediğini ve peşine düşüp hayatı ona zehretmeye çalıştığını anlattı.

Alice Evans’ın hayatı boşanınca altüst oldu ancak aynı şey eski eşi Ioan Gruffudd için söz konusu olmadı.

Ioan Gruffudd Alice Evans’dan ayrılır ayrılmaz aşkı yine bir meslektaşında, 32 yaşındaki oyuncu Bianca Wallace’da buldu.

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Gruffudd, Wallace ile ilişkisini ilk olarak Ekim 2021'de Instagram'da paylaştığı bir gönderi aracılığıyla duyurmuş ve "Beni tekrar gülümsettiğin için teşekkür ederim aşkım” diyerek ona teşekkür etmişti.

"BENİ TEKRAR GÜLÜMSETEN KADIN"

Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace’ın ilişkisi ilerlerken eski eş Alice Evans ayrıldığı kocasının yeni aşkına da saldırmış, sosyal medya yoluyla onu evliliğini bozmak ve kocasını elinden almakla suçlamıştı.

Evans’ın yazdıkları o kadar rayından çıktı ki Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace mahkeme kararı aldırarak sosyal medyadan kendileriyle ilgili paylaşım yapmasını yasaklattı.

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Aşkı bulup geçmişin üzüntü ve kavgalarını geride bırakmak isteyen ve kendilerine yeni bir hayat kuran Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace Ocak 2024'te nişanlanmıştı.

Çift nişanlarını duyururken mutlu bir aşk pozu paylaşmış, Bianca Wallace da parmağında zümrüt pırlanta karşımı gösterişli yüzüğünü kameraya göstermişti.

ŞİMDİ EVLİLİK SONRA DÜĞÜN!

Mutlu aşıklar bir buçuk yıl kadar nişanlı kaldıktan sonra sürpriz bir kararla evlendiler ve paylaştıkları bir videoyla müjdeli haberi Instagram hesaplarından paylaştılar.

Okyanus kıyısında çok az sayıda davetlinin katıldığı gizli bir törenle hayatlarını birleştiren Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace 25 Nisan Cuma günü nikâh masasına oturduklarını duyurdu.

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Taze evliler videonun altına da "Bay ve Bayan Gruffudd olduk. Şimdi evlilik, sonra düğün" yazdı.