Bir yıllık nişanlılar sonunda evleniyor... Önce balayı sonra düğün

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Mutluluktan ayakları yerden kesilen bu ünlü çift, kiraladıkları özel jetle nikahlarının kıyılacağı ve düğünün yapılacağı yere doğru çıktıkları yolculuğu sosyal medya hesaplarından kare kare paylaştı.

Evlenmek için artık saatleri sayan bu ünlü çift, güzellik kraliçesi olarak adını duyurduktan sonra modelliğe başlayan 32 yaşındaki Olivia Culpo ile 28 yaşındaki Amerikan futbolu yıldızı nişanlısı Christian McCaffrey.

BÜYÜK BİR MUTLULUKLA DÜĞÜNE GİTTİLER

Genç çift, bu hafta sonu Rhode Island'da birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar evet" demeye hazırlanıyor.

Bunun için de kiraladıkları özel bir jetle yolculuğa çıktı aşıklar. Bu özel anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Olivia Culpo ile Christian McCaffrey'in bindiği özel jet düğün konseptine uygun olarak hazırlandı. Uçağın kapısının hemen yanında dev boyutlu "Bay ve Bayan" sözcükleri yer aldı. Bu panonun çevresi de mavi ve beyaz balonlarla süslendi.

Culpo ile Christian McCaffrey'in seyahat ettiği özel uçağın içi de çiftin mutluluğuna uygun şekilde süslendi.

UÇAĞIN KORİDORUNA BEYAZ GÜL YAPRAKLARI SERPİLDİ

Uçağın koridoruna beyaz gül yaprakları serpildi. Köpeğini de yanından ayırmayan Olivia Culpo ile nişanlısı sevinçlerini birbirlerini öpücüklere boğarak gözler önüne serdi.

Bu arada Culpo gelinlik öncesi beyaz bir pantolon ve bluz ile çıktı yolculuğa. Nişanlısı Christian McCaffrey ise mavi renkli günlük kıyafetler tercih etti.

Uçakta bir demet gülün bulunduğu vazonun hemen yanındaki dijital çerçevede ise çiftin birlikte olduğu yıllar boyunca çektirdikleri fotoğraflar kelimenin tam anlamıyla resmi geçit yaptı.

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GELİNİN DOĞUM YERİNDE EVLENECEKLER

Olivia Culpo ile Christian McCaffrey evlenmek için eski güzellik kraliçesinin doğum yeri olan Rhode Island'ı seçti.

Dört yıl birliktelik yaşayan Culpo ile Christian McCaffrey geçen sene nisan ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Culpo daha önce yaptığı açıklamada evlendikten hemen sonra fazla beklemeden bir çocuk sahibi olmak istediğini açıklamıştı. Genç aşıklar geçen ayın son haftasında da bir bekarlığa veda partisi düzenlemişti.

O gün de beyazlar giyen Culpo, nişanlısıyla birlikte mutluluk tablosu sergilemişti. Çift, güllerle süslü bir ortamda sevdikleriyle birlikte düğün öncesi mutluluklarını paylaşmıştı.

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Culpo ile nişanlısı dün de Rhode Island'da plajda görüntülendi. Çiftin, uçaktan iner inmez kendilerini serin sulara bıraktığı görüldü... Mutlu çifte yakın arkadaşları da eşlik etti. Bir anlamda Olivia Culpo ile Christian McCaffrey düğün öncesi balayı yaşamış oldular.

Genç çift, geçen ayın son günlerinde bir de bekarlığa veda partisi düzenledi.





Olivia Culpo ile Christian McCaffrey, geçen yıl nisan ayında nişanlandı.