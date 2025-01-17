Eski güzellik kraliçesi anne oluyor... Daha şimdiden günleri geri sayıyoruz!

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Tıpkı bir zamanların Kainat Güzeli olan 29 yaşındaki Demi Leigh Tebow ve eski Amerikan futbolu yıldızı kocası Tim Tebow gibi!

29 yaşındaki Demi Leigh ile 37 yaşındaki Tim, ilk bebeklerini beklediklerini geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Çift, bu heyecanlı sürecin anısı olarak çektirdikleri bir dizi özel fotoğrafı Instagram ve Twitter takipçilerinin de beğenisine sundu.

Büyük bir mutluluk içinde ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Demi Leigh ile Tim, People dergisine de bu konuda kendilerini nasıl hissettiklerini anlattı.

'SANKİ BULUTLARIN ÜZERİNDEYİZ'

İlk kez anne olmaya hazırlanan Demi Leigh, People dergisine yaptığı açıklamada da büyük bir heyecan içinde dünyaya gelecek bebeklerini beklediklerini söyledi.

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Demi Leigh "Bir bebeğimiz olacağı için çok heyecanlıyız...Sanki bulutların üzerinde gibiyiz" diye konuştu.

Hamileliğinin 16'ncı haftasında olduğunu hatırlatan eski güzellik kraliçesi "İlk üç aya göre çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Bu sözleriyle hamileliğinin başlangıcında biraz zorluk çektiğini de saklamadı. Anne adayı, hamileliğinin ilk döneminde kendini aşırı yorgun hissettiğini sözlerine ekledi.

Yaşadığı bütün bu zorluklara rağmen hamile olmayı çok sevdiğini de belirtti Demi Leigh Tebow.

'KOCAMDAN DAHA İYİ BİR HAYAT ARKADAŞINI HAYAL BİLE EDEMEZDİM'

Ayrıca anne olacağı gerçeğini düşündüğünde kocası Tim Tebow'a her zamankinden çok daha fazla müteşekkir olduğunu da saklamadı.

Bu konuda düşüncelerini şöyle anlattı Demi Leigh "Ona müteşekkirim çünkü ondan daha iyi bir hayat arkadaşını hayal bile edemezdim."

Doğacak bebeğine birlikte anne ve babalık edeceklerini söyleyen Demi Leigh "Tim eşim olduğu için, küçük bir insanı birlikte büyüteceğimiz için minnettarım" diye konuştu.

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Yeni doğacak bebek konusunda heyecanlı olan tek kişi Demi Leigh değil. Elbette kocası Tim de onu kadar heyecanlı.

'BABA OLMAK BİR ONUR'

Baba adayı Tebow da People dergisine yaptığı açıklamada "Baba olmanın sorumluluğu ve ayrıcalığıyla onurlandırıldığını" söyledi.

Aslında Tim, işlerinin şu aralar çok yoğun olduğunu, genellikle hafta sonları seyahat etmek zorunda kaldığı için baba olmanın bilincinden zaman zaman uzaklaştığını belirtti.

Söylediğine göre ona gerçeği hatırlatan ayrıntı karısı Demi Leigh'nin giderek büyüyen karnı.

Demi Leigh Tebow ile Tim Tebow iki yıllık bir flört sürecinin ardından 2020 yılının ocak ayında hayatlarını birleştirdiler.

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2017 YILINDA KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ

Güney Afrika doğumlu olan Demi Leigh Tebow, 2017 yılında Kainat Güzeli tacını giyerek aynı zamanda adını tarihe yazdırmıştı.

Evlilik öncesi soyadıyla Demi Leigh Nel- Peters, 1978'de aynı unvanı alan Margaret Gardiner'ın ardından Kainat Güzeli seçilen ilk Güney Afrikalı olarak hafızalara kazındı.

Demi Leigh Tebow ile Amerikan futbolu yıldızı Tim Tebow, 2019 yılında, ünlü sporcunun Florida'daki aile çiftliğinde nişanlandı. Sonra da Demi Leigh'nin doğum yeri olan Güney Afrika'da evlendi.

Tebow çifti, 2020 yılında Demi Leigh'nin memleketi Güney Afrika'da evlendi.