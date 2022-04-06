Eski gÃ¼nlerim geride kaldÄ±: ÃœnlÃ¼ oyuncudan kan revan paylaÅŸÄ±m... YÃ¼z hatlarÄ±mÄ± bozup attÄ±lar demiÅŸti

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HAYRANLARI TELAÅžLANDI

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Siyam BalÄ±ÄŸÄ±, Dokuz BuÃ§uk Hafta, Bar KelebeÄŸi, VahÅŸi Orkide, GÃ¼reÅŸÃ§i gibi filmlerle hafÄ±zalarda yer eden Mickey Rourke, son Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± telaÅŸlandÄ±rdÄ±. 69 yaÅŸÄ±ndaki aktÃ¶r, alnÄ±ndaki yarayÄ± yakÄ±n plan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lediÄŸi bir fotoÄŸrafÄ±na sayfasÄ±nda yer verdi. Rourke'un "Kaykay gÃ¼nlerim bitmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu fotoÄŸrafa takipÃ§ilerinden endiÅŸe dolu yorumlar geldi. BirÃ§ok takipÃ§isi Rourke'a iyi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. BazÄ±larÄ± da artÄ±k yaÅŸÄ±nÄ±n ilerlediÄŸini ve ona gÃ¶re davranmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Ã‡EKÄ°MLER AKSAYACAK MI?

Mickey Rourke, kaykay kazasÄ± geÃ§irdiÄŸini sÃ¶ylemesine raÄŸmen alnÄ±ndaki bu yara izinin neden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±. Kan iÃ§indeki o yaranÄ±n bir film gereÄŸi makyajla mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yoksa gerÃ§ekten bir kaza mÄ± geÃ§irdiÄŸi merak konusu oldu.Â Mickey Rourke, ÅŸu dÃ¶nemde 'SÄ±rp canavarÄ±' olarak tanÄ±nan Ruslan Petrovic'i canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Murder At Hollow Creek adlÄ± yapÄ±mÄ±n Ã§ekimleriyle meÅŸgul. Bu yaralanmanÄ±n, aktÃ¶rÃ¼n Ã§ekim takvimini aksatÄ±p aksatmayacaÄŸÄ± kafalarda soru iÅŸaretleri yarattÄ±. YapÄ±mdaÂ Rourke'un yanÄ± sÄ±ra Penelope Ann Miller, Paul Ben-Victor, Jason Patric, Casper Van Dien, Jason London, Jeremy London ve Patrick Muldoon'Ä±n da rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

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DEFALARCA MR Ã‡EKTÄ°RMEK ZORUNDA KALDI

AktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n yanÄ± sÄ±ra aynÄ± zamanda eski bir boksÃ¶r de olan Mickey Rourke, geÃ§tiÄŸimiz ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada yÄ±llar iÃ§inde yediÄŸi darbeler nedeniyle defalarca MR Ã§ektirmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Rourke, makineye girmeden Ã¶nce Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p, MR Ã§ektirmenin parkta gezmeye benzemediÄŸini son derece klostrofobik bir durum olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

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Bir dönem Hollywood'un "kara listesinde" yer alan ve tam 15 yÄ±l boyunca bu durumdan kurtulamayan Mickey Rourke, kariyerinde yeniden doÄŸuÅŸunu da genç yönetmenlere borçlu olduÄŸunu söylemiÅŸti. Geçen mart ayÄ±nda Fox News'a konuk olan Rourke "Genç yönetmenler duyduklarÄ± ÅŸeylere aldÄ±rmÄ±yorlar. Onlar beni sadece oyunculuk yeteneÄŸimle yargÄ±lÄ±yorlar" diye konuÅŸmuÅŸtu. Rourke, çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± zor olduÄŸu gerekçesiyle "kara listede" yer alÄ±yordu.

BABASI VÃœCUT GELÄ°ÅžTÄ°RMECÄ°YDÄ°

AktÃ¶r olmadan Ã¶nce boksÃ¶rlÃ¼k yapan Mickey Rourke ya da gerÃ§ek adÄ±yla Philip Andre Rourke JR,Â kariyeri boyunca aksiyondan drama her tÃ¼rden filmde oynadÄ±. Ä°rlanda ve Fransa kÃ¶kenli bir ailenin oÄŸlu olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Mickey Rourke, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda boks eÄŸitimi aldÄ±. Bu konuda onu etkileyen noktalardan biri de adÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± babasÄ± Philip Andre Rourke'un bir vÃ¼cut geliÅŸtirmeci olmasÄ±ydÄ±. Ama iÅŸin aslÄ± Rourke babasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok da ÅŸanslÄ± bir Ã§ocuk deÄŸildi. O henÃ¼z altÄ± yaÅŸÄ±ndayken baba Rourke onlarÄ± terk etti. Annesi daha sonra beÅŸ tane oÄŸlu olan bir polis memuruyla evlendi.

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Ä°LK MAÃ‡INI 12 YAÅžINDA KAZANDI

Mickey Rourke, genÃ§lik dÃ¶neminde daha Ã§ok sporla ilgilendi. Miami'deki bir kulÃ¼pte savunma sporlarÄ± eÄŸitimi aldÄ±. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde de boksa merak sardÄ±. HenÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndayken 53.5 kiloda ilk maÃ§Ä± iÃ§in ringe Ã§Ä±ktÄ± ve ilk baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± da kazandÄ±. O dÃ¶nemde Andre Rourke adÄ±yla ringe Ã§Ä±kÄ±yordu. Bu alandaki kariyerine efsane boksÃ¶r Muhammed Ali'nin de gittiÄŸi 5th Street Gym'de devam etti.

BEYÄ°N KANAMASI GEÃ‡Ä°RDÄ°, DOKTORLARI BOKSA ARA VERMESÄ°NÄ° Ã–NERDÄ°

Rourke, iddialÄ± boks kariyerini sÃ¼rdÃ¼rse de bu dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdi. 1969 yÄ±lÄ±nda, o zamanlar 63.5 kg olan Rourke dÃ¼nya ÅŸampiyonu Luis RodrÃ­guez ile eÅŸleÅŸti. Rourke, bu maÃ§Ä±n ardÄ±ndan beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irdiÄŸini iddia etti. 1971 yÄ±lÄ±nda "Florida Golden Gloves" yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir maÃ§ sÄ±rasÄ±nda bir beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± daha geÃ§irdi. DoktorlarÄ±n kendisine bir yÄ±l boksa ara vererek dinlenmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zere Rourke, geÃ§ici olarak ringlerden ayrÄ±ldÄ±.

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KARDEÅžÄ°NDEN BORÃ‡ ALIP OYUNCULUK EÄžÄ°TÄ°MÄ°NE YATIRDI

Ä°ÅŸte doktorlarÄ±n Ã¶nerisine kulak verdiÄŸi sÄ±rada da Mickey Rourke iÃ§in baÅŸka bir kariyer alanÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Miami Ãœniversitesi'ndeki bir arkadaÅŸÄ± Rourke'a, Deathwatch isimli bir tiyatro oyunu yÃ¶nettiÄŸinden ve "YeÅŸil GÃ¶zler" isimli karakteri oynayan kiÅŸinin oyunu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetti. Rourke bu rolÃ¼ Ã¼stlendi ve oyunculuk ilgisini Ã§ekmeye baÅŸladÄ±. KÄ±z kardeÅŸinden aldÄ±ÄŸÄ± 400 Dolar borÃ§ ile "Actors Studio'da gÃ¶revli bir oyunculuk Ã¶ÄŸretmeninden ders almak Ã¼zere New York'a gitti.

Rourke, Steven Spielberg'in 1941 adlÄ± filminde küçük bir rol üstlenerek sinemaya adÄ±m attÄ±. Onun ardÄ±ndan Body Heat filminde çizdiÄŸi kundakçÄ± portresi ile dikkat çekti. Rourke, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda daha çok televizyon filmlerinde rol aldÄ±.

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SÄ°YAM BALIÄžI Ä°LE Ã–VGÃœ ALDI

1980'lerin baÅŸÄ±nda Rourke, kÃ¼lt bir klasik olan Diner isimli filmde baÅŸrol oynadÄ±. Bu filmin ardÄ±ndan, Francis Ford Coppola'nÄ±n Ã§ektiÄŸi ve reÅŸit olma hikÃ¢yesi anlatan Siyam BalÄ±ÄŸÄ±'nda Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendi. Matt Dillon'Ä±n karakterinin esrarengiz aÄŸabeyini canlandÄ±ran Rourke, bu filmde oyunculuk yeteneÄŸi ile Ã¶vgÃ¼ aldÄ±. Rourke'un Daryl Hannah ve Eric Roberts ile birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± The Pope of Greenwich Village isimli filmdeki performansÄ± da eleÅŸtirmenlerin dikkatini Ã§ekti. Film gÃ¶sterime girdiÄŸinde baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrasa da, sonradan bir kÃ¼lt haline geldi.

BU FÄ°LMLE CÄ°NSELLÄ°K SEMBOLÃœNE DÃ–NÃœÅžTÃœ

1980'lerin ortalarÄ±nda Rourke birÃ§ok filmde baÅŸrolde oynadÄ±. Dokuz BuÃ§uk Hafta adlÄ± filmde Kim Basinger ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ koparan film sayesinde, boks ringlerinden gelen Mickey Rourke bir anda "cinsellik sembolÃ¼'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

ASÄ° VE DAÄžINIK KÄ°ÅžÄ°LÄ°ÄžÄ° AVRUPALI SEYÄ°RCÄ°NÄ°N Ä°LGÄ°SÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°

Barfly adlÄ± filmde Charles Bukowski'nin edebi anlamdaki alt benliÄŸi Henry Chinaski'i oynadÄ± ve eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan gÃ¶klere Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 1987 yÄ±lÄ±nda Angel Heart isimli filmde rol aldÄ±. Rourke'un bir takÄ±m filmleri ABD'de tartÄ±ÅŸmalÄ± bulunsa da kamera karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi "daÄŸÄ±nÄ±k, biraz kirli, asi kiÅŸilik" sayesinde AvrupalÄ± seyircinin beÄŸenisini topladÄ±.

ARDI ARDINA SAKATLIKLAR GEÇÄ°RDÄ°: 1991 yÄ±lÄ±nda Rourke "boksa dönmesi gerektiÄŸine" karar verdi. O dönemde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda "bir oyuncu olarak kendisine saygÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylemiÅŸti. O süreçte sekiz karÅŸÄ±laÅŸma için ringe çÄ±ktÄ± ve hiç kimse onu yenemedi. Boks konusunda ABD'de en iyiler arasÄ±na giremedi ama Ä°spanya, Japonya, Almanya gibi ülkelerde dövüÅŸmeyi sürdürdü. Bu arada burun, ayak parmaÄŸÄ±, kaburga kemikleri kÄ±rÄ±lmalarÄ±, dil yarÄ±lmasÄ± ve elmacÄ±k kemiÄŸi ezilmesi gibi çeÅŸitli sakatlÄ±klar yaÅŸadÄ±. Boks kariyeri boyunca antrenörü Hells Angels üyesi Chuck Zito'ydu. Rourke, maçlara da Guns N' Roses'Ä±n "Sweet Child o' Mine adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde çÄ±kÄ±yordu.

YÄ°NE OYUNCULUÄžA DÃ–NDÃœ

Boks otoriteleri Rourke'un zirvedeki boksÃ¶rlere karÅŸÄ± baÅŸarÄ± kazanmak iÃ§in Ã§ok yaÅŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylediler. AslÄ±nda, Rourke'un kendisi de, ringlere dÃ¶nmenin bir tÃ¼r kiÅŸisel test olduÄŸunu kabul etti: "Ben yalnÄ±zca kendime bir ÅŸans vermek; hÃ¢lÃ¢ vaktim varken kendimi fiziksel olarak denemek istedim." 1995 yÄ±lÄ±nda, Rourke boks kariyerini sonlandÄ±rdÄ± ve oyunculuÄŸa geri dÃ¶ndÃ¼.

'YÃœZ HATLARIMI BOZUP ATTI'

Rourke'un boks kariyeri, Ã¶zellikle 1990'larda dikkat Ã§ekici fiziksel deÄŸiÅŸikliklere yol aÃ§tÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yaralanmalarÄ± tedavi amacÄ±yla yÃ¼zÃ¼nÃ¼n operasyonla yenilenmesi gerekti. BÃ¼tÃ¼n bunlar nedeniyle de yÃ¼zÃ¼ tamamen deÄŸiÅŸti. Rourke o dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k "tanÄ±nmaz hale geldi" baÅŸlÄ±klarÄ±yla magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer alÄ±yordu. 2009'da, Rourke Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine ameliyat iÃ§in "yanlÄ±ÅŸ kiÅŸiye" gittiÄŸini ve plastik cerrahÄ±nÄ±n yÃ¼z hatlarÄ±nÄ± "bozup attÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemiÅŸti.

Mickey Rourke 1990'larda oyunculuÄŸa geri döndü. Quentin Tarantino'nun Ucuz Roman (Pulp Fiction) filmi için teklif edilen rolü geri çevirdi. Bunun üzerine o rol Bruce Willis'in oldu. Rourke boksa veda ettikten sonra 90'larda The Rainmaker, Animal Factory, The Pledge Get Carter filmlerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti.

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OYNADIÄžI SAHNELER, KURGUDA Ã‡IKARILDI

Rourke, Terrence Malick'in Ä°nce KÄ±rmÄ±zÄ± Hat isimli filminde oldukÃ§a Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendi ama sahneleri kurgu sÄ±rasÄ±nda filmden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Jean-Claude Van Damme ile birlikte baÅŸrolÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi ve filmdeki ana kÃ¶tÃ¼ karakter rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi 1997 yapÄ±mÄ± Double Team isimli film Rourke'un ilk Ã¶nemli aksiyon filmidir. AynÄ± yÄ±l Rourke DokuzÂ buÃ§uk Hafta'nÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki Another 9Â½ Weeks'i Ã§ekti. Ancak filmin daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yeteri kadar yapÄ±lamadÄ±.

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OSCAR'I KAPTIRDI

Mickey Rourke, 2000'lerde de oyunculuk kariyerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi yapÄ±mlar arasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§ekeni ise kendisine Oscar adaylÄ±ÄŸÄ± getiren The Wrestler (GÃ¼reÅŸÃ§i) oldu. 2008 tarihli bu film aynÄ± zamanda Rourke'un Hollywood'da yeniden doÄŸuÅŸunun da simgesi oldu. Rourke bu rolÃ¼yle En Ä°yi Erkek Oyuncu dalÄ±nda BAFTA, AltÄ±n KÃ¼re dahil birÃ§ok Ã¶dÃ¼l kazandÄ±. En Ä°yi Erkek Oyuncu dalÄ±nda Oscar'a aday gÃ¶sterildi. Oscar Ã¶dÃ¼lleri Ã¶ncesinde Rourke, geÃ§miÅŸte Hollywood aleyhine sarfettiÄŸi sÃ¶zler nedeniyle Oscar'Ä± kazanma ÅŸansÄ± konusunda karamsar olduÄŸunu belirtti. O yÄ±l Ã¶dÃ¼lÃ¼ Sean Penn'e kaptÄ±rdÄ±. Ancak Penn Ã¶dÃ¼l konuÅŸmasÄ±nda Rourke'a atÄ±fta bulundu.

EVLÄ°LÄ°K UZUN SÃœRMEDÄ°

Mickey Rourke, kariyeri boyunca Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmedi. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nla birlikte oldu. Ä°lk evliliÄŸini Homeboy filminde birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± Debra Feuer ile yaptÄ±. Fakat bu evlilik uzun sÃ¼rmedi.

OLAYLI EVLÄ°LÄ°K

En Ã§ok konuÅŸulan evliliklerinden biri de VahÅŸi Orkide filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Carre Otis ile yaptÄ±. Ã‡ift, 1992'de evlendi. Fakat iki yÄ±l sonra Otis'e ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±. Buna raÄŸmen ikilinin Ã¶zel hayatlarÄ± da ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da hemen sona ermedi. Rourke ve Otis, yeniden bir araya gelip Exit in Red filminde de birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler. Fakat yollarÄ± 1998'de kesin olarak ayrÄ±ldÄ±.Â