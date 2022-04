Eski gÃ¼nlerim geride kaldÄ±: ÃœnlÃ¼ oyuncudan kan revan paylaÅŸÄ±m... YÃ¼z hatlarÄ±mÄ± bozup attÄ±lar demiÅŸti

Mickey Rourke 1990'larda oyunculuğa geri döndü. Quentin Tarantino'nun Ucuz Roman (Pulp Fiction) filmi için teklif edilen rolü geri çevirdi. Bunun üzerine o rol Bruce Willis'in oldu. Rourke boksa veda ettikten sonra 90'larda The Rainmaker, Animal Factory, The Pledge Get Carter filmlerinde kamera karşısına geçti.