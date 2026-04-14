Oğullarına aşık olana dünyayı dar etmişler: 'Eski gelin' kavgaya karıştı: Onlar bana da çok çektirdi

Aslına bakılırsa evlenen çocuklarının, kendilerinden uzaklaşmasının acısını yaşayan tek aile de değil Beckhamlar. Dünyanın dört bir yanında özellikle de evlendirdikleri oğullarını tam anlamıyla eşlerinin ailesine kaptıran milyonlarca aile var.

ESKİ SEVGİLİSİ DE KAVGAYA KARIŞTI

Ama söz konusu bunca ünlü bir soyadı olunca ne iddialar bitiyor ne olaylar. 2022 yılında evlenen Nicola Peltz Beckham ile Brooklyn Beckham'ın, Victoria ve David Beckham ile kavgasına yeni bir isim daha karıştı: Hana Cross...

Ünlü aileyi başından beri takip edenlerin bildiği gibi 28 yaşındaki Hana Cross, 2019 yılında Brooklyn ile bir aşk yaşadı.

Aslına bakılırsa bu aşk kısa süreliydi ama Hana Cross'un yıllar sonra söylediğine göre etkisi büyük oldu. Özellikle de Beckham cephesinde yaşananlar, yeniden ve yeniden konuşuldukça Cross da konuya dahil oldu.





O AİLE BANA FAZLASIYLA KAYGI YAŞATTI

Bir model olan Hana Cross, Brooklyn ile sadece dokuz ay süren bir ilişki yaşamıştı. Hello dergisine konuşan Hana Cross, artık geçmişte kalan ilişkisini "Beckham ailesiyle geçirdiğim zaman dürüst olmam gerekirse bana fazlasıyla kaygı yaşattı" diye özetledi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Hana Cross: "İlişki sırasında birçok uyarı işareti geldi ve birçok olay yaşandı. Şimdi geriye dönüp baktığımda belki de bütün bunlar ilişkiyi daha erken bitirmeyi düşündürmeliydi."

Cross, Beckham ailesinin yakınlarında olmanın kendisini baskı altında hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Bu yüzden de Brooklyn ile ilişki yaşadığı döneme "güzel bir zaman" olarak bakmadığını söyledi.

Genç model "O zamanlar 20- 21 yaşlarındaydım... Modellik yapmaya yeni başlamıştım. Bir çiftlikte yaşarken Londra'ya taşındım ve böyle bir ilişkiye başladım. Bu durumda ne yapılması gerektiğini bilmek zordu" dedi.

Hana Cross, Brooklyn ile ilişkisini de Beckham ailesiyle geçirdiği zamanı da iyi hatırlamadığını söyledi.





O GÜNLERİ UNUTMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI... AMA NAFİLE!

Söylediğine göre Hana Cross, ilişkisi bittikten sonra Beckham ailesi ile geçirdiği dönemi unutmak için elinden geleni yaptı. Ama Brooklyn'in ailesiyle kavgası hakkında haberler basında yer buldukça yine o günleri hatırladığını sözlerine ekledi.

Brooklyn Beckham ve Hana Cross, Victoria ve David Beckham ile sık sık zaman geçiriyorlardı. Bazı etkinliklere birlikte katılıp kameralara aile birliği görüntüsü sergiliyordu.

Fakat Brooklyn ile Hanna'nın ayrılmasından sonra Beckham çifti bu ilişkinin bitmesinden rahatlamış olduklarını saklamadı.





MARKA DEĞERİ DÜŞMESİN DİYE HER ŞEYİ GÖZE ALDILAR: Hana Cross, Brooklyn ve Nicola'nın yaşadıklarını görünce, Beckham çiftinin, soyadlarını ve onun üzerine kurdukları markanın itibarını korumak için neler yaptıklarını yeniden hatırladığını da saklamadı.





AİLESİNE ZEHİR ZEMBEREK SUÇLAMALAR YÖNELTTİ

Beckham ailesinin kavgası Nicola ile Brooklyn'in düğününden bu yana sürüyordu. Hatta belki de daha da öncesinden. Ama en büyük bomba Brooklyn'in bu yılın başında yaptığı ve özellikle de annesine akıl almaz suçlamalar yönelttiği sosyal medya paylaşımıyla patladı.

Brooklyn, karısı Nicola ile ilişkisine anne ve babasının sıcak bakmadığını ileri sürüp "Bizi ayırmaya çalıştılar" dedi.

Brooklyn Beckham, bu kavgada karısı Nicola ile onun ailesinin tarafını seçti. Hatta kendi öz ailesiyle barışmak istemediğini de dünyanın gözleri önünde ilan etti.