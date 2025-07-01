×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

Güncelleme Tarihi:

#Khloe Kardashian#Kardashian Jenner Ailesi#Estetik Operasyon
Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 11:23

Artık erkeklerde de sık sık bu operasyonlara rastlasak da genç ve güzel görünme baskısı uzun yıllardır hatta asırlardır kadınların üzerine yüklenen bir ödev gibi. Tıpta yaşanan gelişmelerle birlikte bu uğurda bıçak altına yatanların sayısı her geçen gün artıyor.

Haberin Devamı

Bu konuda başı çeken ise her zaman ünlüler dünyasından isimler oluyor.

ÜNLÜ İSİMLER ESTETİKTEN UZAK DURAMIYOR

Popülerliklerini korumak, istedikleri rolleri alabilmek, reklam yüzü olmaya devam edebilmek isteyen yıldız isimler sahip oldukları büyük maddi imkanları da kullanarak en yeni ve en sağlıklı yöntemlerle kendilerini genç tutmaya, gördükleri bir kusurları varsa bunu düzelttirmeye devam ediyorlar.

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

Bu konuda pek meşhur bir aile var ki zaten hep göz önünde oldukları için yıllar içinde geçirdikleri değişim de kimsenin dikkatinden kaçmıyor.

Söz konusu aile elbette meşhur olmaya başladıkları 2000’lerin başından bugüne kadar sayısız müdahale ile neredeyse tüm üyeleri adeta kendini baştan yaratan Kardashian / Jenner ailesi…

 

Haberin Devamı

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

KİMİ BİLİNSE DE SAKLIYOR KİMİ SÖYLÜYOR

Başta Kim Kardashian ve Kylie Jenner olmak üzere bu ünlü ailenin biri hariç diğer fertleri adeta kendilerini baştan yaratıp yıldızlık yolunda böyle ilerlediler. Ancak bu iki isim uzun süredir estetikleri konusunda pek de açık sözlü davranmıyor…

Kim Kardashian ve Kylie Jenner ailenin en çok estetik yaptıran isimleri olarak öne çıkıyorlardı. Onlara son zamanlarda giderek değişen ve gençleşen görüntüsüyle dikkat çeken anneleri Kris Jenner da katıldı.

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

Ailenin daha sessiz, kız kardeşlerinden biraz daha ünsüz üyesi Khloe Kardashian da bu işlemlerden nasibini alanlardan. Ünlü televizyon yıldızının eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince zaten farkı görmemek imkansız.

Gözden KaçmasınDefalarca atlatıldı, hamileyken bile ihanete uğradı… Ne yaparsa yapsın ona kızamıyor: Çocuklarıma çok iyi babalık yapıyorDefalarca atlatıldı, hamileyken bile ihanete uğradı… Ne yaparsa yapsın ona kızamıyor: Çocuklarıma çok iyi babalık yapıyorHaberi görüntüle

“BEN ZATEN HİÇ SAKLAMADIM Kİ!”

O da bunu gayet iyi bildiği için kardeşleri Kim ve Kylie’nin aksine estetik yaptırdığını saklamıyor.

Haberin Devamı

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

Instagram’da eski ve yeni fotoğrafları yan yana konulup yaptırdığı operasyonlar bir estetik cerrahi uzmanı doktor tarafından yorumlanınca hemen devreye giren Khloe Kardashian tahmin yapmaya çalışan doktora ve hayranlarına yardımcı olmaya karar verdi…

Ve “Öncelikle, bu fotoğraflar yaklaşık 15 yıl arayla çekildi. Bunu büyük bir iltifat olarak alıyorum! Ama madem merak ettiniz işte yaptırdığım şeylerin listesi” yazarak tüm estetiklerini tek tek listeledi.

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

YAPTIRDIĞI HER İŞLEMİ TEK TEK SAYDI

Ünlü televizyon yıldızı burun estetiğinden somon spermi yüz bakımına kadar geçirdiği tüm kozmetik işlemleri ve ameliyatları ayrıntılı olarak saydı ve işlemleri yapan doktorların ve kliniklerin isimlerini de verdi.

Haberin Devamı

Burun estetiği, saç çizgisi ve diğer her yer için lazer epilasyon, botoks, çene ve yüz şekillendirme, softwave (lazerle yüz gençleştirme), çene ve boyun altına kolajen iplikler, dolgular…” diyerek tüm operasyonlarını sayan Khloe Kardashian artık dolguların zararlı olduğu ortaya çıktığı için bir süredir bundan vazgeçtiğini de söyledi.

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

KANSER DE ATLATMIŞTI

Cilt kanserine yakalanan ve yüzündeki tümörleri de aldıran Khloe Kardashian bazı yüz şekillendirme operasyonlarını bu hastalık yüzünden yaptırmak zorunda kaldığını da hatırlattı.

Bunların dışında bıçak altına yatmadan yaptırdığı işlemleri de sayan yıldız isim “Somon spermi yüz bakımı/normal yüz bakımı, peptitler, vitaminler ve günlük cilt bakımı” gibi şeyler de yapıyorum yazdı.

Haberin Devamı

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

Gözden KaçmasınÜnlü isimden şoke eden itiraf… Taşıyıcı anneden doğan bebeğine bağlanmakta zorlanıyormuş: Kendimi suçlu hissediyorumÜnlü isimden şoke eden itiraf… Taşıyıcı anneden doğan bebeğine bağlanmakta zorlanıyormuş: Kendimi suçlu hissediyorum!Haberi görüntüle

TAVSİYE VERMEYİ DE İHMAL ETMEDİ

Khloe Kardashian böylece ablası Kim, Jennifer Aniston, Miley Cyrus ve Denise Richards gibi son zamanlarda gittikçe popülerleşen bir uygulama olan somon spermini kullanan ünlüler arasına katıldığını da açıklamış oldu.

İki çocuk annesi ünlü isim geçirdiği büyük değişimde yıllar içinde verdiği kiloların da çok etkisi olduğunu söylerken ses getiren açıklamasını “2025'te ameliyata karar vermeden önce yapabileceğiniz birçok daha kolay ve risksiz işlem var” diye tavsiye vererek bitirdi.

Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Khloe Kardashian#Kardashian Jenner Ailesi#Estetik Operasyon

BAKMADAN GEÇME!