Eski fotoğraflarına bakınca kendisi bile şaşırıyor… ‘İltifat kabul ederim’ dedi… Yaptırdığı estetikleri tek tek saydı

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Bu konuda başı çeken ise her zaman ünlüler dünyasından isimler oluyor.

ÜNLÜ İSİMLER ESTETİKTEN UZAK DURAMIYOR

Popülerliklerini korumak, istedikleri rolleri alabilmek, reklam yüzü olmaya devam edebilmek isteyen yıldız isimler sahip oldukları büyük maddi imkanları da kullanarak en yeni ve en sağlıklı yöntemlerle kendilerini genç tutmaya, gördükleri bir kusurları varsa bunu düzelttirmeye devam ediyorlar.

Bu konuda pek meşhur bir aile var ki zaten hep göz önünde oldukları için yıllar içinde geçirdikleri değişim de kimsenin dikkatinden kaçmıyor.

Söz konusu aile elbette meşhur olmaya başladıkları 2000’lerin başından bugüne kadar sayısız müdahale ile neredeyse tüm üyeleri adeta kendini baştan yaratan Kardashian / Jenner ailesi…

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KİMİ BİLİNSE DE SAKLIYOR KİMİ SÖYLÜYOR

Başta Kim Kardashian ve Kylie Jenner olmak üzere bu ünlü ailenin biri hariç diğer fertleri adeta kendilerini baştan yaratıp yıldızlık yolunda böyle ilerlediler. Ancak bu iki isim uzun süredir estetikleri konusunda pek de açık sözlü davranmıyor…

Kim Kardashian ve Kylie Jenner ailenin en çok estetik yaptıran isimleri olarak öne çıkıyorlardı. Onlara son zamanlarda giderek değişen ve gençleşen görüntüsüyle dikkat çeken anneleri Kris Jenner da katıldı.

Ailenin daha sessiz, kız kardeşlerinden biraz daha ünsüz üyesi Khloe Kardashian da bu işlemlerden nasibini alanlardan. Ünlü televizyon yıldızının eski ve yeni fotoğrafları yan yana gelince zaten farkı görmemek imkansız.

“BEN ZATEN HİÇ SAKLAMADIM Kİ!”

O da bunu gayet iyi bildiği için kardeşleri Kim ve Kylie’nin aksine estetik yaptırdığını saklamıyor.

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Instagram’da eski ve yeni fotoğrafları yan yana konulup yaptırdığı operasyonlar bir estetik cerrahi uzmanı doktor tarafından yorumlanınca hemen devreye giren Khloe Kardashian tahmin yapmaya çalışan doktora ve hayranlarına yardımcı olmaya karar verdi…

Ve “Öncelikle, bu fotoğraflar yaklaşık 15 yıl arayla çekildi. Bunu büyük bir iltifat olarak alıyorum! Ama madem merak ettiniz işte yaptırdığım şeylerin listesi” yazarak tüm estetiklerini tek tek listeledi.





YAPTIRDIĞI HER İŞLEMİ TEK TEK SAYDI

Ünlü televizyon yıldızı burun estetiğinden somon spermi yüz bakımına kadar geçirdiği tüm kozmetik işlemleri ve ameliyatları ayrıntılı olarak saydı ve işlemleri yapan doktorların ve kliniklerin isimlerini de verdi.

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Burun estetiği, saç çizgisi ve diğer her yer için lazer epilasyon, botoks, çene ve yüz şekillendirme, softwave (lazerle yüz gençleştirme), çene ve boyun altına kolajen iplikler, dolgular…” diyerek tüm operasyonlarını sayan Khloe Kardashian artık dolguların zararlı olduğu ortaya çıktığı için bir süredir bundan vazgeçtiğini de söyledi.





KANSER DE ATLATMIŞTI

Cilt kanserine yakalanan ve yüzündeki tümörleri de aldıran Khloe Kardashian bazı yüz şekillendirme operasyonlarını bu hastalık yüzünden yaptırmak zorunda kaldığını da hatırlattı.

Bunların dışında bıçak altına yatmadan yaptırdığı işlemleri de sayan yıldız isim “Somon spermi yüz bakımı/normal yüz bakımı, peptitler, vitaminler ve günlük cilt bakımı” gibi şeyler de yapıyorum yazdı.

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TAVSİYE VERMEYİ DE İHMAL ETMEDİ

Khloe Kardashian böylece ablası Kim, Jennifer Aniston, Miley Cyrus ve Denise Richards gibi son zamanlarda gittikçe popülerleşen bir uygulama olan somon spermini kullanan ünlüler arasına katıldığını da açıklamış oldu.

İki çocuk annesi ünlü isim geçirdiği büyük değişimde yıllar içinde verdiği kiloların da çok etkisi olduğunu söylerken ses getiren açıklamasını “2025'te ameliyata karar vermeden önce yapabileceğiniz birçok daha kolay ve risksiz işlem var” diye tavsiye vererek bitirdi.