'Eski fotoğraflara bakmak yürek acısı' ... Bir tek gözlerinin rengi değişmedi

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Elbette bu sözleri sarf etmeden çok daha önce insanın, ne yaparsa yapsın bir gerçeğin karşısında duramayacağını, bir tek şeyi sonsuza kadar engelleyemeyeceğini biliyordu: Yaş almak ya da yaşlanmak.

Zaten bir değil birkaç 10 yıl boyunca kadın güzelliğinin simgesi olarak tanınan bu yıldız da geçip giden yıllardan nasibini aldı.

Yaşı ilerlese de yüzünde kırışıklıklar ve yer çekimine direnemeyen sarkmalar belirse de o yine güzel... Ya da başka bir deyişle kendi kuşağının güzeli.

GÜZELLİĞİYLE ON YILLARA DAMGASINI VURDU

Belki çok genç olanlar bilmez ama belli bir yaşın üzerindekiler Brooke Shields'ten söz ettiğimizi anladı.

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Daha çocuk yaşından itibaren kamera karşısında olan ve o yıllarda bile eşine az rastlanır güzelliğiyle dikkat çeken Shields, bugün 59 yaşında iki genç kız annesi, evli ve mutlu bir kadın.

60 yaşına merdiven dayayan Shields, buna rağmen köşesine çekilip emekli olma düşüncesinde değil henüz. O yüzden de setten sete galadan galaya koşturuyor. Sık sık da sohbet programlarına konuk oluyor.

Hollywood'un birkaç dönemine damgasını vuran Shields, geçtiğimiz günlerde de Yellowstone adlı TV dizisinin yeni sezon galasına katıldı. Onun öncesinde ve sonrasında da bazen Hollywood'da bazen Broadway'de galalardan eksik kalmadı.

İşte bütün o etkinlikler sırasında da Shields ile ilgili bir ayrıntı dikkat çekti.

ENDAMI YERİNDE AMA ARTIK YÜZÜ YAŞINI ELE VERİYOR

Aslına bakılırsa 1.82'lik boyuyla Hollywood'un en uzun yıldızlarından biri olan Shields, sanki hiç çocuk dünyaya getirmemiş ya da hiç yaş almamış gibi gayet formda görünüyor.

Ama yaşını ele veren bir ayrıntı var ki gözden kaçacak türden değil. Shields'ın o efsane güzellikteki yüzü usul usul geçip giden yıllara direnemez hale geldi. Yüzündeki kırışıklıklar, boyun bölgesindeki sarkmalar artık saklanacak gibi değil çünkü.

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Shields, kimi zaman taktığı gözlüklerle göz çevresindeki kırışıkları gizliyor. Ama onun en etkili makyajı yüzüne yayılan, yılların hiç etkilemediği gülümsemesi.

1980'li ve 90'lı yılların sinema dünyasına damgasını vuran Shields, aslına bakılırsa birçok meslektaşının aksine sık sık estetik yaptırmaya pek sıcak bakmıyor. Kendini doğal sürece bıraktığını daha önce itiraf etmişti zaten.

Hatta 2019 yılında bir kez yüzüne estetik müdahale yaptıran ama sonuçtan memnun olmayan Shields, bu yüzden bu konuda daha temkinli davrandığını da saklamamıştı.

'ESKİ FOTOĞRAFLARA BAKMAK YÜREK SIZISI'

Aradan geçip giden yıllara rağmen yüzündeki kırışıklıklarla bile hala güzel görünen Brooke Shields, bundan bir süre önce verdiği bir röportajda, en çok eski fotoğraflarına bakmanın kendisine "yürek sızısı" verdiğini itiraf etmişti.

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Shields, o dönemde, elinde imkan olsa en azından bir 10 yıl öncesine dönmek istediğini de belirtmişti.

Ancak Shields, yine de hayatından memnun olduğunu da sözlerine eklemişti. Güzel oyuncu "Güldüğü zaman göz kenarlarının kırıştığını" söyleyerek "Ama böyle olmaması için gülmeyecek de değilim" demişti.

Gözden Kaçmasın O da bir zamanlar efsaneydi... Akıp giden yıllar geçmişin bütün izlerini sildi Haberi görüntüle

BEBEKLİĞİNDEN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Brooke Shields, daha küçücük bir çocukken kamera karşısına geçtiği Pretty Baby adlı filmle bir anda yıldız gibi parladı.

Hatta ondan önce annesinin girişimiyle rol aldığı reklam filmi de sayılırsa bebekliğinden bu yana kamera karşısında.

Ardından da Mavi Göl (Blue Lagoon) ve Endless Love gibi filmler başta olmak üzere rol aldığı yapımlarda hep güzelliğiyle ilgi çekti.

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Zaten uzun süre de mavi gözleri, nadiren rengini değiştirdiği kahverengi uzun saçları, kusursuz burun ve dudak yapısıyla kadın güzelliğinin simgesi oldu.

Bir de tabii hiç aldırmadığı kalın kaşları vardı dikkati çeken.

Her ne kadar hala güzelliği tam olarak elinden gitmese de Shields de geçip giden yıllardan nasibini aldı. Zaten bunu kendisi de zaman zaman dile getiriyor.

Bu yılın başlarında People dergisine verdiği bir röportajda, 50'li yaşlarıyla birlikte o ünlü kaşlarının ve kirpiklerinin bile seyreldiğini söyledi. Anlattığına göre sadece saçlarına değil kaşlarına da aklar düştü.

Oyuncu bir keresinde kaşlarındaki beyaz telleri boyamayı denediğini ama sonucun felaket olduğunu da itiraf etti.

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Aslında 20 yıl boyunca güzelliğin simgesi olarak nitelendirilen "Brooke Shields gibi güzel" deyiminin bile ortaya çıkmasına yol açan güzel oyuncu çok uzun süre kendi güzelliğinin farkına varmamış.

Geçen yıl Harper's Bazaar dergisine bir röportaj veren Shields, çok uzun süre ayna karşısına geçip kendi yüzüne bakamadığını itiraf etti. Bunun nedenini de "Çünkü herkes yüzüme odaklanıyordu" diye anlattı.

Ama söylediğine göre anne olmaya adım attığı ilk dönemde yani hamileyken ne kadar güzel olduğunu fark etti.

Shields o röportajda bir kadının güzel görünmesiyle ilgili ortaya atılan bazı ideallerin ne kadar zararlı olabileceğine de değindi. Bu durumun özellikle genç nesilde kendine güven sorunu yaşattığının altını çizdi.

İki genç kızının fiziksel güzellikle ilgili bu baskılardan etkilenmemesi için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi Brooke Shields.

Kızlarına bu konuda verdiği öğüdü de şöyle ifade etti: " Onlara sürekli olarak herkesin güzelliğinin kendine özgü olduğunu söylüyorum. Kendilerini oldukları gibi sevmelerini öğütlüyorum."





'NE KADAR GÜZEL OLDUĞUMU SÖYLEDİLER... BENİM YÜREĞİM YANDI'

Brooke Shields, henüz 1 yaşındayken bir reklam filminde oynayarak kariyerine başladı. Daha bebekken eşine az rastlanır bir güzelliğe sahipti.

Zaten kariyeri de bunun üzerinde şekillendi. Onu spot ışıklarının altına yönlendiren de geçmişte kendisi de oyuncu olmak isteyin bunu başaramayan hayalini kızında gerçekleştiren annesi Teri oldu.

Shields, gençlik yıllarında hep güzelliğini ön plana çıkaran filmlerde oynadı. O zamanlar belki farkında değildi ama yıllar ilerledikçe o yılları daha farklı değerlendirmeye başladı.

Kariyerinde yükselirken kendisine yönelen bakış açısını da eleştirmeye başladı. Çünkü geçen yıl bir röportajda söylediğine göre sadece güzel bir kadın olarak nitelendirmek onu aslında içten içe üzdü.

Bunu da şöyle özetledi Shields " Hayatım boyunca bana ne kadar güzel bir yüzüm olduğu, bir seks sembolü olduğum söylendi. Bu da benim yüreğimi yaktı."

Brooke Shields, kendisini sinemada bir yıldız gibi parlatan Pretty Baby adlı filmde rol aldığında daha bir çocuktu.





İlk evliliğini dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yapan Shields 2001 yılında Chris Henchy ile hayatını birleştirdi. Aradığı mutluluğu ikinci evlilikte bulan Shields, 20'li yaşlarını süren iki genç kız annesi.