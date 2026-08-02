Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

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Ünlü şarkıcı 15 yıllık mutlu evliliğinin sırlarını anlatınca bu aşkın ve evliliğin başlamasını sağlayan film gibi hikâye de yeniden gündeme geldi…

Müzik sahnelerinin yaşlanmak nedir bilmeyen güzel yıldızı, ünlü şarkıcı Shania Twain, 15 yıllık evliliğinin sırrının açık iletişim olduğunu açıklayarak, eşi Frederic Thiebaud ile olan ilişkisine dair perdeyi araladı.

Dün yayınlanan röportajında People dergisine konuşan country müziğin süperstarı Shania Twain “İkimiz de iletişimi açık tutmamız gerektiğini biliyoruz. O harika bir konuşmacı. Ve duygularını ifade etmekte hiç çekinmiyor, bu da bir erkekte gerçekten harika bir özellik.” diyerek 15 yıllık kocasını övdü.

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60 yaşındaki Twain, “Eğer gerçekten açık fikirli ve iletişimi açık tutmak isteyen bir erkeğiniz varsa, bir kadın olarak çok şanslısınız” diye ekleyerek zaten doğru insanı seçtiğini, evliliğini mutlu şekilde yürütebilmek için şanslı bir başlangıç yaptığını kabul ediyor.

Ünlü şarkıcı evlilik sorunları yaşadığında konuyu “meditasyon yaparak, yürüyüşe çıkarak veya gitarıyla yalnız kalarak çözmeyi” tercih eden biri olduğunu paylaştı. Ancak 55 yaşındaki kocası Frederic Thiebaud bu şekilde kaçmak yerine sorunu hemen çözmek istiyen bir yapıya sahip ünlü şarkıcının dediğine göre.

Ve Shania Twain doğru olanın bu olduğunun farkında, bu yüzden de “Ve bu evlilik için verebileceğim en iyi tavsiye. Yani, kocam haksız değil” diyor.

İsviçreli iş insanı kocasına övgüler yağdırarak evliliklerini “sonsuza dek sürecek gerçek aşk” olarak nitelendiren Shania Twain “Bu, birlikte yaşlanacağım aşk. Ve bu çok güzel bir duygu” diyor.

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15 yıldır mutlu mesut yaşayan Twain ve Thiebaud'un aşk hikayesi, tıpkı bir film senaryosu gibi: Pop yıldızının o zamanki kocası Robert John “Mutt” Lange ve Frederic Thiebaud'un eski eşi Marie-Anne yasak bir aşk yaşayıp onları birbirleriyle aldatmıştı.

İkili bu skandal ortaya çıkınca peş peşe boşandı. Ve yaşadıkları bu ihanetin acısını paylaşırken birbirlerinin en büyük destekçisi oldu ve en sonunda büyük bir aşk yaşamaya başladı.

2009 yılında sevgili olan Shania Twain ve Frederic Thiebaud Aralık 2010'da nişanlandı ve aceleyle nikah masasına oturarak 1 Ocak 2011'de evlendiler.

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Shania Twain, Frederic Thiebaud ile bu şekilde değil gençken tanışmış olsaydı bile, o onun “ömür boyu aşkı” olacağını ısrarla söylüyor ve “O kişiyi bulmak bazen yıllar alabiliyor” diyor.