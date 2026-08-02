×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Shania Twain#Frederic Thiebaud#Ünlü Çiftler
Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 09:00

Aşk hikâyelerini duyan şaşırıp kalıyor… Uğradıkları ihanetin ardından birbirlerini bulup, çektikleri ortak acıyı birlikte yenerken kurdukları yuvanın temeli belki de bu tuhaf denebilecek romantik öykü yüzünden çok sağlam…

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı 15 yıllık mutlu evliliğinin sırlarını anlatınca bu aşkın ve evliliğin başlamasını sağlayan film gibi hikâye de yeniden gündeme geldi…

Müzik sahnelerinin yaşlanmak nedir bilmeyen güzel yıldızı, ünlü şarkıcı Shania Twain, 15 yıllık evliliğinin sırrının açık iletişim olduğunu açıklayarak, eşi Frederic Thiebaud ile olan ilişkisine dair perdeyi araladı.

Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

Dün yayınlanan röportajında People dergisine konuşan country müziğin süperstarı Shania Twain “İkimiz de iletişimi açık tutmamız gerektiğini biliyoruz. O harika bir konuşmacı. Ve duygularını ifade etmekte hiç çekinmiyor, bu da bir erkekte gerçekten harika bir özellik.” diyerek 15 yıllık kocasını övdü.

Haberin Devamı

Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

60 yaşındaki Twain, “Eğer gerçekten açık fikirli ve iletişimi açık tutmak isteyen bir erkeğiniz varsa, bir kadın olarak çok şanslısınız” diye ekleyerek zaten doğru insanı seçtiğini, evliliğini mutlu şekilde yürütebilmek için şanslı bir başlangıç yaptığını kabul ediyor.

Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

Ünlü şarkıcı evlilik sorunları yaşadığında konuyu “meditasyon yaparak, yürüyüşe çıkarak veya gitarıyla yalnız kalarak çözmeyi” tercih eden biri olduğunu paylaştı. Ancak 55 yaşındaki kocası Frederic Thiebaud bu şekilde kaçmak yerine sorunu hemen çözmek istiyen bir yapıya sahip ünlü şarkıcının dediğine göre.

Ve Shania Twain doğru olanın bu olduğunun farkında, bu yüzden de “Ve bu evlilik için verebileceğim en iyi tavsiye. Yani, kocam haksız değil” diyor.

Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

İsviçreli iş insanı kocasına övgüler yağdırarak evliliklerini “sonsuza dek sürecek gerçek aşk” olarak nitelendiren Shania Twain “Bu, birlikte yaşlanacağım aşk. Ve bu çok güzel bir duygu” diyor.

Haberin Devamı

15 yıldır mutlu mesut yaşayan Twain ve Thiebaud'un aşk hikayesi, tıpkı bir film senaryosu gibi: Pop yıldızının o zamanki kocası Robert John “Mutt” Lange ve Frederic Thiebaud'un eski eşi Marie-Anne yasak bir aşk yaşayıp onları birbirleriyle aldatmıştı.

Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

İkili bu skandal ortaya çıkınca peş peşe boşandı. Ve yaşadıkları bu ihanetin acısını paylaşırken birbirlerinin en büyük destekçisi oldu ve en sonunda büyük bir aşk yaşamaya başladı.

2009 yılında sevgili olan Shania Twain ve Frederic Thiebaud Aralık 2010'da nişanlandı ve aceleyle nikah masasına oturarak 1 Ocak 2011'de evlendiler.

Eski eşleri onları birbirleriyle aldatmıştı… İhanetten doğan büyük aşklarına gözleri gibi bakıyorlar

Haberin Devamı

Shania Twain, Frederic Thiebaud ile bu şekilde değil gençken tanışmış olsaydı bile, o onun “ömür boyu aşkı” olacağını ısrarla söylüyor ve “O kişiyi bulmak bazen yıllar alabiliyor” diyor.

Gözden KaçmasınEn büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında bulduEn büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Shania Twain#Frederic Thiebaud#Ünlü Çiftler

BAKMADAN GEÇME!