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GeriMagazin Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler!
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Ali KESER
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler!

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Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler!

Tuba Ünsal, Yalıkavak’ta eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe’yle karşılaştı. Eski eşler, birbirlerini görmezlikten gelip selam dahi vermedi.

Tuba Ünsal, önceki gün Yalıkavak’taki yeni evine yakın bir sahilin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe’yle karşılaştı.

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler


Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla oturup sohbet ettikten sonra tek başına denize girdi.

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler


Ünsal, deniz sonrası duş alıp saçlarını tararken Cabas ile göz göze geldi. Eski eşler, hızlı bir hareketle hemen kafalarını çevirdi.

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler


Mirgün Cabas ve sevgilisi de bir süre sonra suya girip eğlenceli anlar yaşadı.

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler


Cabas ve Yüksektepe, deniz sonrası önünden geçtikleri Tuba Ünsal’a selam vermedi.

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler


Oyuncu da Cabas’ın olduğu yere bakmayarak eski eşini görmezlikten geldi

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler


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