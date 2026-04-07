Eski eşler şimdi kanlı bıçaklı düşman… Ondan en büyük intikamını işte ve aşkta kazanarak aldı!

62 yaşındaki yıldız oyuncunun, devam filmi için onaylanan anlaşmanın ardından, iki film için toplamda 100 milyon dolarlık devasa bir kazanç elde etmeye hazır olduğu ortaya çıkmıştı.





SON FİLMİYLE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALAMIŞTI

"F1 filminin ardından yaşadıkları akıl almaz. Kariyerinin en başarılı filmi ve En İyi Film Oscar’ı adayı oldu ve şimdi devam filmi planlanıyor, yazılıyor ve işler çok, çok hızlı ilerliyor. Durum Brad'i milyarder statüsüne çok yaklaştırıyor, hatta belki de çoktan oraya erişti” denen bu durum Brad Pitt’in yakın çevresini ve hayranlarını çok sevindirse de bir kişiyi öfkeden deliye döndürüyor…

Söylenenlere göre Brad Pitt’in hem iş hem de özel hayatındaki bu yükselişi hâlâ hukuk savaşını sürdürdüğü eski karısı Angelina Jolie’yi çıldırtıyor.

Eski aşıklar çekişmeli boşanma davaları bitmiş olsa da Brad Pitt’in evlenirlerken Angelina Jolie’ye yarı hissesini hediye ettiği, çiftin düğünlerini de yaptığı Fransız şaraphanesi Château Miraval'deki hisseleri için hukuk savaşlarını sürdürüyorlar.

ESKİ KOCASINA KİNİ YÜZÜNDEN YAPTIKLARI MAHKEME SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ

Angelina Jolie buradaki hisselerini 67 milyon dolara Rus bir iş insanına satmış, Brad Pitt ise satışın kendisinden habersiz gerçekleşemeyeceğini iddia ederek iptali için mahkemeye gitmişti.

Eski karısının bunu sadece kendisinden intikam almak amacıyla yaptığını söyleyen Brad Pitt birkaç yıldır devam eden davayı kazanmaya daha yakın olan taraf. Angelina Jolie bu yüzden de eski kocasına büyük bir kin besliyor.

BİRİ KAZANDIĞI ZAFERLERLE GENÇLEŞİYOR, BİRİ GİDEREK DAHA PERİŞAN BİR GÖRÜNTÜ VERİYOR

Geçtiğimiz gün sosyal medyaya da yansıyan bir videosunda alışılmış görüntüsünden çok uzakta, yorgun, asık suratlı ve oldukça yıpranmış bir görüntü veren Angelina Jolie hakkında hayranları bu duruma inanamayınca “Bu gerçek Angelina olamaz, yerine klonu geçmiş” söylentilerine yol açmıştı.

Jolie’nin yakın çevresinden gelen "Brad'in harcayacak parası varken kendisinin çok daha temkinli olmak zorunda olması Angelina'yı rahatsız ediyor" yorumları bir yana güzel yıldızın bir süredir bu hukuk savaşından bunalıp yurt dışına taşınma hazırlığında olduğu da biliniyor.

Üst üste birçok filmde rol alsa da bu rolleriyle ne beklediği ödülleri alabilen ne de gişe de başarı kazanabilen Angelina Jolie’nin New York ve Los Angeles’taki evlerini satarak Avrupa’ya ya da Kamboçya’ya yerleşme hazırlığında olduğu düşünülüyor.

MALI MÜLKÜ SATIP ÜLKEDEN KAÇACAK

Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (19) ve 17 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne Jolie-Pitt olmak üzere altı çocukları olan Brad Pitt ve Angelina Jolie boşanma davaları 2024’te sona ermiş olsa da Fransa’daki şaraphaneyle ilgili acı ve bitmek bilmeyen bir hukuk mücadelesine kilitlenmiş durumdalar.

2022’de başlayan bu dava Angelina Jolie’ye milyonlarca dolara mâl olmaya devam ediyor, üstelik para bir yana Brad Pitt’e yenilmek üzere olan Angelina Jolie nefret ettiği eski kocasının bu hukuk savaşını kazanma ihtimalinden dolayı öfkeden adeta çıldırıyor.

KARİYERİ DE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Üstelik Brad Pitt hem oyunculuk hem de yapımcılık yaparak kesesini daha da doldururken Angelina Jolie kariyerinin parlak günlerindeki ücretleri alamıyor ve yaşamına birikimlerini tüketerek devam ediyor ve maddi açıdan parlak durumda değil.

Bunlar işin maddi boyutu… Brad Pitt aslında Angelina Jolie’den intikamını en çok böyle değil de özel hayatıyla alıyor… 2022’nin sonlarından beri Ines de Ramon’la birlikte olan Brad Pitt oldukça aşık ve mutlu.

İkilinin çoktan birlikte yaşamaya başladığı ve evlenme planları da yaptığı biliniyor. Brad Pitt Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra bocalasa da hem işte hem aşkta kazanan taraf olmayı başardı.

AŞKTA DA KAZANDI, ESKİ KARISI YILLARDIR YALNIZ

Angelina Jolie ise eski kocasına yönelttiği suçlamaları doğru kabul eden büyük bir hayran kitlesi olmasına rağmen eskilerin tabiriyle beli bir türlü doğrulmadı. O eski kocasını suçladıkça eski kocası mahkemelerde hep aklandı.

"İNTİKAM ÖYLE ALINMAZ BÖYLE ALINIR"

Üstelik Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra kendini işine ve çocuklarına adadığını söyleyen Angelina Jolie yıllardır hayatına kimseleri de sokmadı. Yıllar içinde bir yandan işleri bozulan bir yandan da kalbi boş, hayatı aşksız ve renksiz kaldı.

Jolie’yi öfkeden delirten sadece hukuk savaşı değil Brad Pitt’in hem işte hem aşkta onu geride bırakarak çok yol alması oldu… Brad Pitt de kendisinden intikam almak için yola çıkan eski karısından intikamını böylece almış oldu…